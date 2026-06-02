/குருவால் உருவாகும் சுப யோகம்.. 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்.. தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்!

Trigrahi Yoga: ஜோதிட ரீதியாக ஒல்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. கிரகங்களின் பெயர்ச்சியால் 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். மேலும், கிரகங்களின் பெயர்ச்சியின்போது சுப யோகங்கள் உருவாகுவது வழக்கம். சுப யோகங்களின்போது, 12 ராசிகளுக்கும் நேர்மறையான ஆற்றலை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், ஜூன் மாதத்தில் பல கிரகங்களின் பெயர்ச்சியும், சுப யோகங்களும் உருவாகிறது.
அதன்படி, ஜூன் மாதத்தில் குரு, புதன், சுக்கிரன் சேர்க்கையால் திரிகிரக யோகம் உருவாகிறது. குரு பகவான் ஜூன் 2ஆம் தேதியான இன்று கடக ராசிக்குள் நுழைந்துள்ளார். அதனை தொடர்ந்து, ஜூன் 8ஆம் தேதி சுக்கிரன் கடக ராசிக்குள் நுழைகிறார். அதன்பிறகு, ஜூன் 11ஆம் தேதி கடக ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இப்படி மூன்று கிரகங்களும் கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறது. இதனால், கடக ர ராசியில் 12 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு திரிகிரக யோகம் உருவாகிறது. திரிகிரிக யோகத்தால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
மேஷ ராசியின் 4வது வீட்டில் திரிகிரக யோகம் உருவாகிறது. இதனால், மேஷ ராசிக்காரர்களின் குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறு சிறு பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். வேலை மற்றும் வியாபாராத்தில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும். புதிய தொழில் தொடங்கவும் சிறந்த நேரமாக இருக்கும். கூட்டுத் தொழில் செய்பவர்கள் சிறந்த பலன்களை பெறுவார்கள். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். நிதி நிலைமை மேம்படும். மேலும், நிதி ரீதியாக இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். பழைய கடன்கள் அயைக் கூடும். அதோடு, பல்வேறு பிரச்னைகளில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். அதோடு, நிதி ரீதியாக உங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் இருக்கும்.
மிதுன ராசியின் 2வது வீட்டில் திரிகிரக யோகம் உருவாகிறது. திரிகிரக யோகத்தால் மிதுன ராசிக்காரர்கள் நல்ல பலன்களை பெறுவார்கள். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். நீங்கள் எதிர்பார்த்த பலன்களை பெறுவீர்கள். தொழில் ரீதியாக முன்னேற்றம் இருக்கும். மேலும், நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் நிறைவேறும். எதிர்பார்த்த பலன்களை பெறுவீர்கள். அதோடு, உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். அதோடு, உங்கள் முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றியில் முடியும். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். வெளிநாடு பயணம் மேற்கொள்ள அதிக வாய்ப்புள்ளது. மேலும், நிதி நிலைமை மேம்படும். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் இருக்கும். அரசு வேலைக்காக காத்திருப்பவர்கள் நல்ல செய்திகளை பெறுவீர்கள்.
கன்னி ராசியின் 11வது வீட்டில் திரிகிரக யோகம் உருவாகிறது. திரிகிரக யோகத்தால் கன்னி ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்களை பெறுவார்கள். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறு சிறு பிரச்னைகள் தீரும். அதோடு, நீங்கள் நினைத்த காரியங்கள் நிறைவேறும். மேலும், உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி, செல்வம் அதிகரிக்கும். சுப காரியங்கள் நடக்கும். நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள் மேலும், வீடு, சொத்து வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கும். உடன் பறிந்தவர்கள் ஆதரவு உங்களுக்கு இருக்கும். மேலும், அதிரஷ்டம் செல்வம் பெருகும்.
கும்ப ராசியின் 6வது வீட்டில் திரிகிரக யோகம் உருவாகிறது. கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த காலம் சிறப்பானதாக இருக்கும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறு சிறு பிரச்னைகள் தீரும். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். அரசு வேலைக்காக காத்திருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். அரசு வேலையில் இருப்பவர்கள் பணியிட மாற்றம் இருக்கும். சொத்து, வீடு வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். சுப காரியங்கள் நடக்கும். நினைத்த காரியங்கள் கைகூடும். திருமண தடைகள் நீங்கும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)