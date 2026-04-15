மேஷ ராசியில் திரிகிரகி யோகம் 2026: அபூர்வ யோகத்தால் 3 ராசிகளுக்கு விடிவுகாலம்!

Trigrahi Yoga 2026 : ஜோதிட சாஸ்திரப்படி, கிரகங்கள் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு இடம்பெயர்கின்றன. அவ்வாறு இடம்பெயரும்போது, ஒரே ராசியில் மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கிரகங்கள் இணையும் நிகழ்வு திரிகிரகி யோகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. 2026-ம் ஆண்டு மே மாதம் மேஷ ராசியில் இத்தகையதொரு சக்திவாய்ந்த கிரகச் சேர்க்கை நிகழவுள்ளது.
தைரியம் மற்றும் ஆற்றலின் காரணியான செவ்வாய், ஆன்மாவின் காரணியான சூரியன் மற்றும் புத்திசாலித்தனம், வணிகத்தின் காரணியான புதன் ஆகிய மூன்று கிரகங்களும் மேஷத்தில் ஒன்று சேர்வதால், பல ராசிகளுக்குப் பொற்காலம் தொடங்கவுள்ளது.
எப்போது உருவாகிறது இந்த யோகம்?
ஜோதிடக் கணக்கீடுகளின்படி, 2026 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில் கிரகங்கள் வரிசையாக மேஷ ராசிக்குள் நுழைகின்றன:
சூரியன்: ஏப்ரல் 15, 2026 அன்று மேஷ ராசிக்குள் நுழைகிறார்.
புதன்: ஏப்ரல் 30, 2026 அன்று மேஷ ராசிக்கு இடம்பெயர்கிறார்.
செவ்வாய்: மே 11, 2026 அன்று மேஷ ராசிக்குள் நுழைகிறார்.
மே 11 முதல் மே 15 வரை இந்த மூன்று கிரகங்களும் ஒரே ராசியில் இருப்பதால் திரிகிரகி யோகம் உச்சத்தில் இருக்கும். மேலும், சூரியன்-செவ்வாய் இணைப்பால் 'மங்களாதித்ய ராஜயோகமும்', சூரியன்-புதன் இணைப்பால் 'புதாதித்ய ராஜயோகமும்' இக்காலத்தில் உருவாகிறது.
அதிர்ஷ்ட ராசிகள்
இந்தத் திரிகிரகி யோகத்தால் சில ராசியினருக்குத் தொழிலில் எதிர்பாராத முன்னேற்றமும், வற்றாத பண வரவும் உண்டாகும். அந்த ராசிகள் இதோ:
1. மேஷ ராசி
இந்த அபூர்வ யோகம் மேஷ ராசியிலேயே உருவாவதால், இந்த ராசியினருக்கு இது மிகவும் சாதகமான காலம். சூரியனின் தாக்கத்தால் உங்களின் தன்னம்பிக்கை மற்றும் ஆளுமைத் திறன் பல மடங்கு அதிகரிக்கும். வேலை தேடுபவர்களுக்குப் புதிய மற்றும் உயரிய பதவிகளுடன் கூடிய வேலை வாய்ப்புகள் தேடி வரும். வணிகத்தில் இருப்பவர்களுக்குப் புதிய முதலீடுகள் மூலம் லாபம் பெருகும். செவ்வாயின் அருளால் எடுத்த காரியங்களில் துணிச்சலுடன் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
2. சிம்ம ராசி
சிம்ம ராசி நேயர்களுக்கு இந்த யோகம் அவர்களின் ஜாதகத்தில் 9-ம் இடமான 'பாக்கிய ஸ்தானத்தில்' உருவாகிறது. நீண்ட நாட்களாகத் தடைபட்டுக் கொண்டிருந்த காரியங்கள் அனைத்தும் தானாகவே கூடி வரும். அதிர்ஷ்டத்தின் முழு ஆதரவு உங்களுக்குக் கிடைக்கும். ஆன்மீகப் பயணங்கள் அல்லது வெளிநாட்டுப் பயணங்கள் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்புகள் அமையும். கரியரில் புதிய திட்டங்களைச் செயல்படுத்த இதுவே சரியான நேரம். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டுக்களும் பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
3. கடக ராசி
கடக ராசியினருக்கு இந்த யோகம் 10-ம் இடமான 'கர்ம ஸ்தானத்தில்' (தொழில் ஸ்தானம்) நிகழ்கிறது. அலுவலகத்தில் உங்களின் கடின உழைப்பிற்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். முக்கியப் பொறுப்புகள் உங்களைத் தேடி வரும். புதிய தொழில் ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும். இது உங்களின் நிதி நிலையை அடுத்த நிலைக்குக் கொண்டு செல்லும். பங்குச்சந்தை அல்லது ரியல் எஸ்டேட் துறையில் முதலீடு செய்தவர்களுக்கு இந்த காலகட்டம் நல்ல லாபத்தைத் தரும்.
2026 மே மாதத்தில் நிகழும் இந்தத் திரிகிரகி யோகம் என்பது ஒரு அபூர்வமான ஜோதிட நிகழ்வாகும். சூரியன், செவ்வாய் மற்றும் புதன் ஆகிய கிரகங்களின் கூட்டு ஆற்றல் மனிதர்களின் வாழ்வில் நேர்மறையான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். குறிப்பாக மேஷம், சிம்மம் மற்றும் கடக ராசியினர் இந்தக் காலகட்டத்தைச் சரியாகப் பயன்படுத்திக் கொண்டால், வாழ்வில் மிகப்பெரிய உச்சியை அடையலாம்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!