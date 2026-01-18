English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சூரியன் ட்ரிபிள் பெயர்ச்சி 2026: 3 ராசிகளுக்கு ட்ரிபிள் ஜாக்பாட், ட்ரிபிள் லாபம், ட்ரிபிள் அதிர்ஷ்டம்

Triple Sun Transits 2026: ஜோதிடத்தில், சூரியப் பெயர்ச்சி என்பது சூரியன் ஒரு ராசியிலிருந்து இன்னொரு ராசிக்கு நகரும் கட்டத்தைக் குறிக்கிறது. இதை சூரியப் பெயர்ச்சி என்று அழைக்கப்படுகிறது. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 18, 2026, 01:57 PM IST
  • பிப்ரவரி 6, 2026 – சூரியன் கேட்டை நட்சத்திரல் பெயர்ச்சி அடைவார்
  • பிப்ரவரி 13, 2026 – சூரியன் கும்ப ராசியில் நுழைவார்
  • பிப்ரவரி 19, 2026 – சூரியன் மகர ராசியில் மீண்டும் பெயர்ச்சி அடைவார்

Triple Sun Transits 2026: வேத ஜோதிடத்தின் படி, சூரியன் கிரகங்களின் ராஜாவாகக் கருதப்படுகிறது. இது வாழ்க்கையில் சக்தி, கௌரவம், பதவி மற்றும் ஆற்றலைக் தரும் கிரகமாக கருதப்படுகிறது. அதன்படி அடுத்த மாதம் அதாவது பிப்ரவரி 2026 ஆம் ஆண்டில், சூரியன் மூன்று முறை பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார், இதன் காரணமாக வெவ்வேறு ராசிகளுக்கு பலவித பலன்கள் ஏற்படும். இந்த நேரத்தில் கிரக நிலைகளில் கவனம் செலுத்துவது நன்மை பயக்கும், ஏனெனில் அவை உங்கள் தொழில், நிதி, ஆரோக்கியம் மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டு வரக்கூடும்.

பிப்ரவரி 6, 2026 – சூரியன் கேட்டை நட்சத்திரல் பெயர்ச்சி அடைவார்
இந்த நாளில், சூரியன் கேட்டை நட்சத்திரத்திற்குள் நுழைவார். கேட்டை நட்சத்திரம் நிலைத்தன்மை, தீர்க்கமான தன்மை மற்றும் கடின உழைப்பால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. இந்த நட்சத்திர பெயர்ச்சியில் சூரியனின் இருப்பு சமூக மரியாதை மற்றும் தொழில்முறை வெற்றியைக் குறிக்கிறது. ஒரு முக்கியமான திட்டம் அல்லது தொழில் நகர்வைத் திட்டமிடுபவர்களுக்கு இந்த நேரம் மிகவும் சாதகமாக இருக்கும்.

பிப்ரவரி 13, 2026 – சூரியன் கும்ப ராசியில் நுழைவார்
பிப்ரவரி 13 ஆம் தேதி, சூரியன் மகர ராசியிலிருந்து விலகி கும்ப ராசிக்குள் நுழைவார். கும்ப ராசியில் சூரியனின் இருப்பு புதிய வாய்ப்புகள் மற்றும் சாத்தியக்கூறுகளைக் குறிக்கிறது. இந்த நேரத்தில் புதிய தொழில்கள், முதலீடுகள் அல்லது படிப்புகளைத் தொடங்குபவர்கள் பயனடைவார்கள். கூடுதலாக, பழைய போராட்டங்களில் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகரிக்கும்.

பிப்ரவரி 19, 2026 – சூரியன் மகர ராசியில் மீண்டும் பெயர்ச்சி அடைவார்
பிப்ரவரி 19 ஆம் தேதி சூரியன் மகர ராசியில் பெயர்ச்சி அடைவார். இந்த காலம் ஆரோக்கியம், தனிப்பட்ட வளர்ச்சி மற்றும் அதிகரித்த தன்னம்பிக்கைக்கு சாதகமாக இருக்கும். வாழ்க்கையின் முக்கியமான பகுதிகளில் சமநிலையை பராமரிப்பது இந்த கட்டத்தில் எளிதாக இருக்கும்.

மேஷம்: புதிய திட்டங்கள் மற்றும் லட்சிய முயற்சிகளைத் தொடங்குபவர்களுக்கு இந்த நேரம் சாதகமாக இருக்கும். புதிய திட்டங்களில் வெற்றியும், நிதி ஆதாயங்களும் கிடைக்கும். இது தனிப்பட்ட வளர்ச்சி மற்றும் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் நேரமாகும். உங்கள் திறன்களில் நம்பிக்கையுடன் இருங்கள், புதிய வாய்ப்புகளை ஏற்றுக்கொள்ள தயங்காதீர்கள்.

சிம்மம்: சிம்ம ராசிக்காரர்கள் பிப்ரவரியில் தங்கள் தலைமைத்துவ திறன்கள் மற்றும் செயல்திறனுக்காக அங்கீகாரம் பெறலாம். வேலையில் புதிய வாய்ப்புகள் மற்றும் திட்டங்கள் நன்மை பயக்கும். குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடனான உறவுகள் வலுப்பெறும், மன சமநிலை மற்றும் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். இந்த நேரம் இலக்குகளை நிர்ணயிக்கவும் அவற்றை அடைய சரியான திசையில் நடவடிக்கை எடுக்கவும் உதவும்.

தனுசு: இந்த நேரம் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். தொழில் முன்னேற்றம் மற்றும் கௌரவம் அதிகரிக்கும். நீங்கள் நீண்ட காலமாக பதவி உயர்வு அல்லது மதிப்புமிக்க பதவிக்காகக் காத்திருந்தால், பிப்ரவரியில் அதை அடைவதற்கான வாய்ப்புகள் வலுப்பெறக்கூடும். கூடுதலாக, முதலீடு அல்லது நிதி முடிவுகள் மேம்படும், உங்கள் நிதி நிலைமையை வலுப்படுத்தும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | தை அமாவாசை, ராசிபலன்: எந்தெந்த ராசிகளுக்கு லாபம்...? யார் யாருக்கு நஷ்டம்...?

மேலும் படிக்க | தை மாத ராசிபலன்: ஜெயிக்கிற குதிரையாக மாறும் 3 ராசிகள்.. பணத்தையும் குவிப்பார்கள்!

