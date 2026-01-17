சூரிய பெயர்ச்சி! பிப்ரவரிக்கு பிறகு பொற்காலம் ஆரம்பம்.. 3 ராசிகளுக்கு பண கஷ்டம் தீரும்

Sun Transit On February 2026: ஜோதிடத்தின்படி, கிரகங்கள் அனைத்தும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. இதனால், 12 ராசிகளுக்கும் ஒருவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், 2026 பிப்ரவரி மாதத்தில் சூரிய பெயர்ச்சி மூன்று முறை நடக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. மூன்று முறை சூரிய பகவான் தனது பாதையை மாற்றுகிறார். அதாவது, சூரிய பகவான் பிப்ரவரி 6ஆம் தேதி அவிட்டம் நட்சத்திரத்திற்கு செல்கிறார். தொடர்ந்து, பிப்ரவரி 13ஆம் தேதி சூரியன் மகர ராசியில் இருந்து வெளியேறி கும்ப ராசிக்குள் நுழைகிறார். அதன்பின்பு, சூரியன் பிப்ரவரி 19ஆம் தேதி சூரியன் சதயம் நட்சத்திரத்திற்குள் செல்ல உள்ளார். இவ்வாறு சூரியன் மூன்று முறை தனது நிலையை மாற்றுகிறார். இதனால், குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்கு நேர்முறையான ஆற்றலை உண்டாகும் என கூறப்பட்டுள்ளது. எந்தெந்த ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
தனுசு (Sagittarius)
சூரியனின் நிலை மாற்றத்தால் தனுசு ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை தரும். குறிப்பாக, சூரியனின் நிலை மாற்றத்தின்போது உங்களுக்கு தைரியம் அதிகரிக்கும். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. தொழிலில் நல்ல வளர்ச்சி அடைவீர்கள். அரசு வேலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள். பணி நிமித்தமாக வெளிநாடுகளில் பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தில் செல்லவம் அதிகரிக்கும். கணவன் மனைவி இடையே இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் முடிவுக்கு வரும். உடல் நலத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
சிம்மம் (Leo)
சூரிய பகவானி மூன்று முறை நிலை மாற்றத்தின்போது சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு வருமானம் உயரக் கூடும். புதிய நிதி ஆதாயங்கள் கிடைக்கும். இதனால், உங்களது நிதி நிலைமை மேம்படும். பழைய கடன்களை அடைக்க வாய்ப்புள்ளது. அதோடு, கொடுக்கல் வாங்கல் பிரச்னையில் இருந்து வெளியே வருவீர்கள். காதல் வாழ்க்கை மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். உங்களது காதலுக்கு வீட்டில் சம்மதம் தெரிவிப்பார்கள். விரைவில் அவர்களுக்கு திருமணம் நடக்கும். திருணம் ஆகாதவர்களுக்கு பிப்ரவரிக்கு பிறகு நல்ல வரன் கிடைக்கும். குழந்தை வரன் வேண்டி இருப்பவர்களுக்கு பிப்ரவரியில் நல்ல செய்தி கிடைக்கலாம். மேலும், குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நீட்டிக்கும். சுப காரியங்கள் நடக்க வாய்ப்புள்ளது.
மேஷம் (Aries)
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு சூரிய பெயர்ச்சியால் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். வேலை மற்றும் தொழிலில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தை அடைவீர்கள். வருமானம் உங்களுக்கு உயரும். தொழில் வாழ்க்கைக்கு பிப்ரவரி மாதம் நல்லதாக இருக்கும். கூட்டுத் தொழில் மூலம் எதிர்பாராத பலன்களை பெறுவீர்கள். தொழிலில் போட்டி மனப்பான்மை குறையும். உறவினர்களுடன் இருந்து வந்த மோதல்கள் முடிவுக்கு வரும். வீட்டில் நடக்கும் சுப நிகழ்ச்சிகள் மூலம் வீட்டிற்கு உறவினர்கள் வருவார்க்ள. நகை, சொத்து, வாகனம் வாங்கும் யோகம் பிப்ரவரிக்கு பிறகு இருக்கிறது. திட்டமிட்ட காரியங்களை சிறப்பாக முடிப்பீர்கள். எடுத்த விஷயங்களில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
மேலும் படிக்க: மகரத்தில் இரட்டை ராஜயோகம்! 4 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட், அதிர்ஷ்டம்.. புகழ், செல்வம் கொட்டும்
மேலும் படிக்க: சுக்கிரன் சூரியன் செவ்வாய் புதன் சேர்க்கை.. சதுர்கிரஹி யோகத்தால் 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட பொற்காலம் ஆரம்பம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ