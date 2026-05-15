/வைகாசி மாத ராசிபலன்: மேஷம் முதல் மீனம் வரை... யாருக்கு லாபம்? யாருக்கு சோகம்?

Vaikasi Matha Rasi Palan: இன்று தமிழ் மாதமான வைகாசி மாதத்தின் முதல் நாள். இன்று சூரியன் ரிஷப ராசிக்குள் பெயர்ச்சி ஆகிறார். இது தவிர இந்த மாதம் இன்னும் பல முக்கிய கிரகங்களின் பெயர்சிகளும் நிலை மாற்றங்களும் நடக்கவுள்ளன. அவற்றின் அடிப்படையில் மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்கும் இந்த மாதம் எப்படி இருக்கும் என இந்த பதிவில் காணலாம்.
|ராசி
|பலன்
|மேஷம்
|உடல்நலனில் கவனம் தேவை
|ரிஷபம்
|அகங்காரம் கொள்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும்
|மிதுனம்
|செலவுகள் அதிகரிக்கும்
|கடகம்
|குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்தி
|சிம்மம்
|உடல்நலம் சீராக இருக்கும்
|கன்னி
|வெளிநாட்டுப் பயணங்களுக்கான வாய்ப்புகள்
|துலாம்
|உடல்நலம் சார்ந்த சில பிரச்சனைகள்
|விருச்சிகம்
|கலவையான பலன்கள்
|தனுசு
|கடுமையான உழைப்பு தேவை
|மகரம்
|வாழ்க்கையில் சில ஏற்ற இறக்கங்கள் ஏற்படும்
|கும்பம்
|தொழிலில் முன்னேற்றம்
|மீனம்
|செழுமையான அனுபவங்கள் கிடைக்கும்
மேஷம் (Aries): உடல்நலனில் கவனம் தேவை
மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, வைகாசி மாதம் சுபமான பலன்களைத் தரும். இக்காலகட்டத்தில், நீங்கள் முன்பை விட அதிக செல்வாக்கு மிக்கவராகத் திகழ்வீர்கள். கல்வி மற்றும் தொழில் வாழ்க்கை ஆகிய இரண்டிற்கும் இக்காலம் சாதகமாக அமையும். திருமணமானவர்களுக்கு, தங்கள் குழந்தைகள் தொடர்பான நற்செய்திகள் கிடைக்கக்கூடும். வேலை தேடும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். உங்கள் உடல்நலத்தில் நீங்கள் சற்று கவனம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். காய்ச்சல் அல்லது தலைவலி போன்ற உடல்நலப் பிரச்சினைகள் உங்களுக்குச் சில சிரமங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, வைகாசி மாதம் அனுகூலமான நன்மைகள் நடக்கும். மிகவும் சிக்கலான பிரச்சினைகளைக் கூடத் தீர்க்கும் ஆற்றலை நீங்கள் பெற்றிருப்பீர்கள். உங்கள் பணிகளை மிக எளிதாக முடிக்கும் திறனையும் கொண்டிருப்பீர்கள். சூரியன் உங்கள் ராசியைக் கடந்து செல்லும் இக்காலத்தில், உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். இருப்பினும், இச்சமயத்தில் நீங்கள் அகங்காரம் கொள்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும். நிதிசார்ந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும்போது, இக்காலம் உங்களுக்குச் சுபமாக அமையும். அசையாச் சொத்து வாங்குவதற்கோ அல்லது புதிய வாகனம் வாங்கும் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கோ இந்த காலம் ஏற்றது.
மிதுன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, வைகாசி மாதம் நடக்கவுள்ள கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால் செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும். பயணங்கள் தொடர்பான செலவுகளும் இச்சமயத்தில் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களில் ஒருவருக்கு வெளிநாடு செல்லும் வாய்ப்பு கிடைக்கக்கூடும். இந்தப் பயணம் பெரும்பாலும் அவர்களின் கல்வி சார்ந்ததாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த காலத்தில், உங்கள் எதிரிகள் மிகுந்த முனைப்புடன் செயல்படுவார்கள். எனவே, உங்கள் தொழில் மற்றும் வணிகம் சார்ந்த நடவடிக்கைகளில் நீங்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும்.
கடக ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சூரியனின் பெயர்ச்சியால் வருமானம் அதிகரிக்கும். வைகாசி மாதத்தில் உங்கள் விருப்பங்கள் அனைத்தும் நிறைவேறும். நிலுவையில் உள்ள அல்லது தடைபட்டிருந்த பணிகள் அனைத்தும் இறுதியாக நிறைவுபெறும். அரசுத் துறையுடன் தொடர்புடைய நபர்கள் மிகுந்த நன்மைகளைப் பெறும் வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன. அதேவேளையில், ஊதியம் பெறும் பணியாளர்கள் தங்கள் மேலதிகாரிகளிடமிருந்து ஆதரவைப் பெறுவார்கள். திருமணமானவர்களுக்கு, தங்கள் குழந்தைகளின் வெற்றி தொடர்பான நற்செய்திகள் வந்து சேரலாம்.
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு வைகாசி மாதத்தில் தொழில் மற்றும் வியாபாரங்களில் வெற்றி கிடைக்கும். சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் பெறுவார்கள். ஊதியம் பெறும் பணியாளர்களுக்குப் பதவி உயர்வு கிடைக்கலாம் அல்லது புதிய பொறுப்புகள் ஒப்படைக்கப்படலாம். மேலதிகாரிகளின் ஆதரவுடன், நீங்கள் உங்கள் பணியில் வெற்றியை அடைவீர்கள். குடும்ப உறுப்பினர்களுடனான உங்கள் உறவுகளும் இணக்கமாகத் திகழும். மேலும், உங்கள் உடல்நலம் சீராகவும், உங்களுக்கு முழுமையாகத் துணையாகவும் அமையும்.
கன்னி ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, வைகாசி மாதம் வெளிநாட்டுப் பயணங்களுக்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். மேலும், வெளிநாட்டு வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு இக்காலம் லாபகரமானதாக அமையும். சூரியப் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால், ஆன்மீக மற்றும் மதம் சார்ந்த செயல்பாடுகளில் உங்கள் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். புண்ணியத் தலங்களுக்குச் சென்று வழிபடும் நற்பேறும் உங்களுக்குக் கிடைக்கக்கூடும். எனினும், இக்காலத்தில் உங்கள் தந்தையின் உடல்நலத்தில் நீங்கள் சற்று கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். அதே வேளையில், உங்கள் சொந்த உடல்நலத்திலும் முன்னேற்றத்தை நீங்கள் காண்பீர்கள்.
துலாம் ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் இந்த மாதம் கலவையான பலன்களை அளிக்கும். திடீர் மற்றும் எதிர்பாராத நிகழ்வுகள் நடைபெறுவதற்கு ஒரு தூண்டுதலாக இந்த மாதம் அமையும் என்று கருதப்படுகிறது. எனவே, இக்காலத்தில் நீங்கள் மிகுந்த முன்னெச்சரிக்கையுடனும் கவனத்துடனும் செயல்பட வேண்டும். துலாம் ராசியினர் உடல்நலம் சார்ந்த சில பிரச்சனைகளைச் சந்திக்க நேரிடலாம். குறிப்பாக, தோல் தொடர்பான உபாதைகள் இக்காலத்தில் உங்களுக்குச் சிரமத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். உங்கள் பொருளாதார நிலையில் ஏற்ற இறக்கங்களை நீங்கள் காணக்கூடும். இந்த பெயர்ச்சிக் காலத்தில், பணம் ஈட்டுவதற்கு நீங்கள் வழக்கத்தை விடக் கூடுதலாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும்.
வைகாசி மாதம் நடக்கவுள்ள கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால், உங்களுக்குக் கலவையான பலன்கள் கிடைக்கும். உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் நல்ல வாய்ப்புகள் வந்து சேரும். பதவி உயர்வு மற்றும் ஊதிய உயர்வு ஆகிய இரண்டும் கிடைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளன. உங்கள் சமூக வட்டாரத்தில் உங்கள் செல்வாக்கும் மதிப்பும் முன்பை விட வலுப்பெறும். எனினும், தொழில் கூட்டாண்மை (Business Partnerships) தொடர்பான விஷயங்களில் நீங்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும்.
தனுசு ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சூரியன் ஆறாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கவுள்ளார். ஜாதகத்தின் இந்த ஸ்தானம் 'நோய் ஸ்தானம்' என்று அழைக்கப்படுகிறது. சூரியனின் பெயர்ச்சி உங்களுக்குச் சுபமானதாக அமையவிருக்கிறது. இந்த வைகாசி மாதத்தில், சட்டரீதியான விவகாரங்களில் நீங்கள் வெற்றி காண்பீர்கள். நீண்ட காலமாக நீடித்து வந்த பூசல்களும் ஒரு முடிவுக்கு வரும். உங்கள் வேலை மற்றும் தொழில் முயற்சிகள் ஆகிய இரண்டிலும் சாதகமான வாய்ப்புகள் உருவாகும் என்பதற்கான அறிகுறிகளும் தென்படுகின்றன. அரசுத் துறையில் பணிபுரிபவர்கள் கணிசமான நன்மைகளைப் பெற வாய்ப்புள்ளது. எனினும், இக்காலகட்டத்தில் உங்கள் செலவுகளும் அதிகரிக்கக்கூடும் என்று தெரிகிறது. அதிர்ஷ்டத்தின் அருளைப் பெற நீங்கள் கடுமையாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும்.
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால், வைகாசி மாதத்தில் வாழ்க்கையில் சில ஏற்ற இறக்கங்கள் ஏற்படும். இருப்பினும், லாபம் ஈட்டுவதற்கான ஏராளமான வாய்ப்புகளும் உங்களுக்குக் கிடைக்கப்பெறும். இக்காலகட்டத்தில், உங்கள் குழந்தைகளின் உடல்நலம் மற்றும் கல்வி ஆகியவற்றில் நீங்கள் முழு கவனத்தையும் செலுத்த வேண்டியது அவசியம். மாணவர்களுக்கு, இக்காலகட்டம் சற்று சவாலானதாக அமையக்கூடும். சில முக்கியமான பணிகளை முடிப்பதில் உங்களுக்குத் தாமதங்கள் ஏற்படலாம். ஏதேனும் முதலீடுகளைச் செய்வதற்கு முன், நிபுணர்களின் ஆலோசனையைப் பெறுவது மிகவும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
கும்ப ராசி அன்பர்களுக்கு, வைகாசி மாதம் பௌதீக சுகபோகங்களையும் வசதிகளையும் மேம்படுத்தும் வகையில் அமையவுள்ளது. தொழில் அல்லது வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு, இக்காலகட்டம் நல்ல லாபத்தை ஈட்டித் தரும். இருப்பினும், ஏதேனும் ஒரு குறிப்பிட்ட விவகாரம் தொடர்பாக, வீடு அல்லது குடும்பச் சூழலில் ஒருவிதமான பதற்றமான சூழல் ஏற்படக்கூடும். இக்காலகட்டத்தில், உங்கள் பணி வாழ்க்கைக்கும் குடும்ப வாழ்க்கைக்கும் இடையே முறையான சமநிலையைப் பேணுவது உங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானதாக அமையும். திருமணமான தம்பதிகளுக்கு இக்காலகட்டம் மிகவும் சுபமானதாக அமையும். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணைவர் தனது பணியில் அல்லது தொழிலில் முன்னேற்றம் காண்பதற்கான வலுவான வாய்ப்புகள் தென்படுகின்றன.
கிரக மாற்றங்களின் தாக்கத்தால் வைகாசி மாதம் உங்கள் ஆற்றலையும் தன்னம்பிக்கையையும் கணிசமாக அதிகரிக்கும். மனதளவில் நீங்கள் மிகவும் வலிமையாகவும் உறுதியாகவும் உணர்வீர்கள். இக்காலகட்டத்தில் நீங்கள் பயணங்கள் அல்லது சுற்றுலாவை மேற்கொள்ளும் வாய்ப்புகளும் ஏற்படலாம். இந்தப் பயணங்கள் உங்களுக்குப் புதிய மற்றும் செழுமையான அனுபவங்களை வழங்கக்கூடும். மேலும், ஒரு புனித யாத்திரையை மேற்கொள்வதற்கான அறிகுறிகளும் தென்படுகின்றன. சூரியனின் பெயர்ச்சியானது, உங்கள் தொழில் மற்றும் வணிக முயற்சிகள் ஆகிய இரண்டிலும் வளர்ச்சிக்கும் முன்னேற்றத்திற்கும் வழிவகுக்கும் சிறந்த வாய்ப்புகளை உங்களுக்கு வழங்கும். உங்கள் நண்பர்களின் ஆதரவு மற்றும் ஒத்துழைப்பின் மூலம், உங்கள் முயற்சிகளில் நீங்கள் நற்பலன்களைப் பெறும் வாய்ப்புள்ளது.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)