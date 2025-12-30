English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • வைகுண்ட ஏகாதசி: வழிபாடு, விரத முறைகள் மற்றும் சிறப்பம்சங்கள்

வைகுண்ட ஏகாதசி: வழிபாடு, விரத முறைகள் மற்றும் சிறப்பம்சங்கள்

Vaikuntha Ekadashi 2025: வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் உள்ளிட்ட பெரும்பாலான வைணவத் தலங்களில் இன்று சொர்க்கவாசல் திறக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் ஸ்ரீரங்கத்திலும் இன்று வழக்கமான வழிபாடுகள் நடைபெறுகின்றன.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 30, 2025, 06:31 AM IST
  • சொர்க்கவாசல் திறப்பதன் பின்னணி
  • முக்கியக் கோயில்களில் கொண்டாட்டங்கள்
  • 'பரமபத வாசல்' எனப்படும் சொர்க்கவாசல் திறக்கப்படும்

வைகுண்ட ஏகாதசி: வழிபாடு, விரத முறைகள் மற்றும் சிறப்பம்சங்கள்

Vaikuntha Ekadashi 2025: ஆண்டுதோறும் மார்கழி மாதம் வளர்பிறையில் வரும் ஏகாதசி வைகுண்ட ஏகாதசி எனப்படுகிறது. இது வைணவர்களின் மிக முக்கியமான விரத நாளாகும். வருடம் முழுவதும் ஏகாதசி விரதம் இருக்க முடியாதவர்கள், இந்த ஒரு நாள் விரதம் இருந்தால் ஓராண்டு முழுவதும் விரதம் இருந்த பலனைப் பெறலாம் என்பது ஐதீகம்.

வைகுண்ட ஏகாதசி: சொர்க்கவாசல் திறப்பதன் பின்னணி

எம்பெருமானுடன் போரிட்டு முக்தி பெற்ற மது, கைடபர் என்ற அரக்கர்கள், தங்களுக்குக் கிடைத்த வைகுண்டப் பேறு அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்று வேண்டினர். "வைகுண்ட ஏகாதசி நாளில் உங்களைத் தரிசிப்பவர்களுக்கும், உங்களைப் பின்தொடர்ந்து வருபவர்களுக்கும் அவர்கள் செய்த பாவங்கள் நீங்கி முக்தி கிடைக்க வேண்டும்" என்ற அரக்கர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று, பெருமாள் அன்றைய தினம் சொர்க்கவாசல் வழியாக எழுந்தருளுகிறார்.

வைகுண்ட ஏகாதசி: முக்கியக் கோயில்களில் கொண்டாட்டங்கள்

ஸ்ரீரங்கம் (பூலோக வைகுண்டம்): இங்கு 20 நாட்கள் விழா நடைபெறும். வைகுண்ட ஏகாதசிக்கு முந்தைய 10 நாட்கள் பகல் பத்து என்றும், பிந்தைய 10 நாட்கள் இராப்பத்து என்றும் அழைக்கப்படும். ஏகாதசி அதிகாலையில் 'பரமபத வாசல்' எனப்படும் சொர்க்கவாசல் திறக்கப்படும்.

திருப்பதி: திருமலையில் வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு தொடர்ந்து 10 நாட்களுக்கு சொர்க்கவாசல் திறந்திருக்கும். இதன் வழியாகச் சென்று பக்தர்கள் ஏழுமலையானைத் தரிசிக்கலாம்.

வைகுண்ட ஏகாதசி விரத முறையும் பலன்களும்

ஏகாதசிக்கு முந்தைய நாளான தசமி அன்று ஒரு வேளை மட்டுமே உணவு உட்கொள்ள வேண்டும். அதிகாலையில் நீராடி, விஷ்ணுவை தியானித்து விரதத்தைத் தொடங்க வேண்டும். அன்று முழுமையாக உண்ணாமலும், உறங்காமலும் (விழித்திருந்து) இருப்பது சிறப்பு. துளசி தீர்த்தம், பழங்கள் உட்கொள்ளலாம். விஷ்ணுவிற்கு துளசி, மலர்கள், கங்கை நீர் மற்றும் பஞ்சாமிர்தம் படைத்து வழிபட வேண்டும். ஏகாதசிக்கு மறுநாள் துவாதசி அன்று அதிகாலையில் நீராடி, நெல்லிக்காய், அகத்திக்கீரை, சுண்டைக்காய் உள்ளிட்ட உணவுகளைச் சமைத்து பெருமாளுக்குப் படைத்து, பின் ஏழைகளுக்கு உணவு அளித்து விரதத்தைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.

வைகுண்ட ஏகாதசி விரதம் : கிடைக்கும் நன்மைகள்

வைகுண்ட ஏகாதசி விரதம் மேற்கொள்வதால் தீராத வினைகள் தீரும், மன அமைதி கிடைக்கும், இறுதியில் பிறப்பில்லாப் பெருநிலையான வைகுண்ட பதவி கிடைக்கும் என்பது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை.

ஏகாதசி அன்று பெருமாளுக்குப் படைக்க வேண்டியவை:

ஏகாதசி அன்று அரிசி உணவைத் தவிர்க்க வேண்டும் என்பது ஐதீகம். எனவே கீழ்க்கண்டவற்றை நைவேத்தியமாகப் படைக்கலாம்:

துளசி தீர்த்தம்: இது மிக முக்கியமானது. பெருமாளுக்கு மிகவும் பிடித்தமானது.

பழங்கள்: வாழைப்பழம், ஆப்பிள், ஆரஞ்சு மற்றும் பருவகாலப் பழங்கள்.

பஞ்சாமிர்தம்: கனிந்த பழங்கள், தேன், கற்கண்டு, நெய் சேர்த்துச் செய்யப்பட்டது.

பால் மற்றும் உலர்ந்த திராட்சை: காய்ச்சிய பாலில் ஏலக்காய் சேர்த்துப் படைக்கலாம்.

பாயசம் (அரிசி தவிர்த்து): ஜவ்வரிசி அல்லது சிறுதானியங்கள் (சாமை, திணை) கொண்டு செய்த பாயசம்.

