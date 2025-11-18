English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • பூஜை அறையில் கண்ணாடி வைக்கலாமா? இதனால் நமக்கு நன்மையா-தீமையா?

பூஜை அறையில் கண்ணாடி வைக்கலாமா? இதனால் நமக்கு நன்மையா-தீமையா?

Vastu Tips Mirror Inside Pooja Room : பலரது இல்லங்களில் பூஜை அறையில் கண்ணாடி வைக்கும் பழக்கம் இருக்கும். இது நல்லதா, கெட்டதா என்ற குழப்பம் பலருக்கும் இருக்கும். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 18, 2025, 06:12 PM IST
  • பூஜை அறையில் கண்ணாடி வைக்கலாமா?
  • இதனால் என்ன பயன்?
  • இதோ விவரம்!

Trending Photos

இந்தியாவிலேயே அதிக சம்பளம் வாங்கும் பிரபல நடிகை! த்ரிஷா, நயன்தாரா கூட இல்ல..
camera icon7
Indian actress
இந்தியாவிலேயே அதிக சம்பளம் வாங்கும் பிரபல நடிகை! த்ரிஷா, நயன்தாரா கூட இல்ல..
டாப் தமிழ் படங்களில் வாய்ப்பை மறுத்த நடிகைகள்
camera icon7
South Indian Cinema Updates
டாப் தமிழ் படங்களில் வாய்ப்பை மறுத்த நடிகைகள்
இராணுவமே இல்லாத டாப் 5 உலக நாடுகள்.. அப்போ பாதுகாப்பிற்கு?
camera icon6
No military countries
இராணுவமே இல்லாத டாப் 5 உலக நாடுகள்.. அப்போ பாதுகாப்பிற்கு?
திருப்பதி பக்தர்களே உஷார்! இனி டிக்கெட் புக் பண்ணும்போது கவனம் - என்ன மேட்டர்?
camera icon7
Tirumala Tirupati
திருப்பதி பக்தர்களே உஷார்! இனி டிக்கெட் புக் பண்ணும்போது கவனம் - என்ன மேட்டர்?
பூஜை அறையில் கண்ணாடி வைக்கலாமா? இதனால் நமக்கு நன்மையா-தீமையா?

Vastu Tips Mirror Inside Pooja Room : பொதுவாக, வீடு கட்டும் போதும் சரி, வீடு கட்டி அதில் பொருட்களை வைக்கும் போதும் சரி, வாஸ்து சாஸ்திரத்தை பார்த்து அதற்கு ஏற்றார் போலத்தான் வைப்பர். அப்படி வாஸ்து பார்த்து வைக்கப்படும் பொருட்களுக்கு அதீத சக்திகள் இருப்பதாக ஜோதிடத்தில் நம்பப்படுகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

வாஸ்து:

வாஸ்து முறைப்படிதான், வீட்டில் கிச்சன் எங்கு இருக்க வேண்டும், பெட் ரூம் மற்றும் கழிவறை எங்கு கட்ட வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வர். அதற்கு பின், குபேர மூலை எங்கிருக்கிறது என்பதை பார்த்து பீரோ வைப்பது, கண்ணாடி வைப்பது போன்ற விஷயங்களை செய்வர். அப்ப்படி வைப்பதனால் நமக்கு சாதகமான பலன்களும் அமையும். தவறான இடத்தில் வைத்து விட்டோம் என்றால், துரதிர்ஷ்டத்திலும் நாம் சிக்க வாய்ப்புள்ளது. 

கண்ணாடி வைப்பது:

பொதுவாகவே, பெரியவர்கள் கூட கண்ட இடத்தில் கண்ணாடி வைக்கக்கூடாது என நம்மை பார்த்து கூறுவர். இதனால் வீட்டில் உருவாகும் எதிர்மறை ஆற்றல்கள் பெருகி, நம்மை தாக்க நேரிடலாம். 

கண்ணாடியை எங்கெல்லாம் வைக்க கூடாது?

கண்ணாடி வைப்பதையும் வாஸ்து பார்த்துதான் வைக்க வேண்டுமாம். உதாரணத்திற்கு, கண்ணாடியை நம் வீட்டின் வறவேற்பறையில் (ஹால்) வைக்க கூடாதாம். உள்ளே வருபவர்களின் முகம் தெரியும் படி நாம் கண்ணாடியை வைப்பதால் வீட்டிற்கு சில பாதிப்புகள் வரக்கூடும் என வாஸ்து சாஸ்திரத்தில் கூறப்படுகிறது. அதிலும், வீட்டில் திருஷ்டி போக வேண்டும் என்றால், கண்டிப்பாக கண்ணாடியை வரவேற்பறையில் வைக்க கூடாது என்பது சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படும் விஷயமாக இருக்கிறது. இந்த திருஷ்டி கண்ணாடி வீட்டின் வெளிப்புறத்தில்தான் அமைக்க வேண்டுமாம். 

பூஜை அறையில் வைக்கலாமா?

பூஜை அறையில், கண்ணாடியை கட்டாயம் வைக்க வேண்டுமாம். இது வாஸ்து சாஸ்திர ரீதியாக சரி என்று சொல்லப்படுகிறது. பழங்காலம் முதலே தொன்று தொட்டு, முன்னோர்கள் இதனை செய்து வருகின்றனராம். பூஜை அறையில் கண்ணாடி வைப்பது மூலமாக, நாம் அதிர்ஷ்டத்தை கொண்டு வந்து சேர்க்கிறோமாம். இதனால், குலதெய்வம், பித்ருக்கள் போன்றவர்கள் நம்முடன் மற்றைமுக தெய்வங்களாக கண்ணாடியில் பிரதிபலிப்பதாக சில சாஸ்திர குறிப்புகள் கூறுகின்றன.

பூஜை அறையில் தண்ணீர் வைப்பதும் கண்ணாடி வைப்பதும் இதற்காகத்தான் என்று கூறப்படுகிறது. தண்ணீர் மூலமாகவும், இப்படி முன்னோர்கள் வந்து செல்வதாகவும் கூறப்படுகிறது.

குலதெய்வமும் கண்ணாடியும்:

சிலருக்கு, தங்களின் குலதெய்வம் எது என்பதே தெரியாது. இப்படி குலதெய்வம் தெரியாதவர்கள், கண்ணாடிக்கு சந்தன பொட்டு வைத்து பூஜை செய்தாலே, அவர்கள் குலதெய்வத்திற்கு பூஜை செய்த அனுகூலத்தை அடைவார்களாம். உடைந்த கண்ணாடிக்கும், வீட்டில் எதிர்மறை ஆற்றல்கள் நிகழ்வதற்கும் பலவித தொடர்புகள் இருக்குமாம். இதை எப்போதும் வீட்டில்  வைத்திருக்க கூடாதாம். 

படுக்கையறையில் கண்ணாடி:

படுக்கையறையில் கண்ணாடி வைக்கிறோம் என்றால், அது ஆள் உயர கண்ணாடியாக இருக்க வேண்டுமாம். முடிந்த அளவு முட்டி வரை தெரியும் கண்ணாடியாகவாவது இருக்க வேண்டுமாம். அவற்றை தவிர இடுப்பு அளவுக்கு அல்லது மார்பு வரை வரும் கண்ணாடிகளை மாட்டி வைப்பது துரதிர்ஷ்டத்தை கொண்டு வந்து சேர்க்கும் என கூறப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | நாளை சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளின் தலைவிதி தலைகீழாக மாறும்

மேலும் படிக்க | திருப்பதி பக்தர்களே உஷார்! இனி டிக்கெட் புக் பண்ணும்போது கவனம் - என்ன மேட்டர்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
vastu tipsmirrorPooja Roomadvantagesdisadvantages

Trending News