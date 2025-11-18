பூஜை அறையில் கண்ணாடி வைக்கலாமா? இதனால் நமக்கு நன்மையா-தீமையா?

Vastu Tips Mirror Inside Pooja Room : பொதுவாக, வீடு கட்டும் போதும் சரி, வீடு கட்டி அதில் பொருட்களை வைக்கும் போதும் சரி, வாஸ்து சாஸ்திரத்தை பார்த்து அதற்கு ஏற்றார் போலத்தான் வைப்பர். அப்படி வாஸ்து பார்த்து வைக்கப்படும் பொருட்களுக்கு அதீத சக்திகள் இருப்பதாக ஜோதிடத்தில் நம்பப்படுகிறது.
வாஸ்து:
வாஸ்து முறைப்படிதான், வீட்டில் கிச்சன் எங்கு இருக்க வேண்டும், பெட் ரூம் மற்றும் கழிவறை எங்கு கட்ட வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வர். அதற்கு பின், குபேர மூலை எங்கிருக்கிறது என்பதை பார்த்து பீரோ வைப்பது, கண்ணாடி வைப்பது போன்ற விஷயங்களை செய்வர். அப்ப்படி வைப்பதனால் நமக்கு சாதகமான பலன்களும் அமையும். தவறான இடத்தில் வைத்து விட்டோம் என்றால், துரதிர்ஷ்டத்திலும் நாம் சிக்க வாய்ப்புள்ளது.
கண்ணாடி வைப்பது:
பொதுவாகவே, பெரியவர்கள் கூட கண்ட இடத்தில் கண்ணாடி வைக்கக்கூடாது என நம்மை பார்த்து கூறுவர். இதனால் வீட்டில் உருவாகும் எதிர்மறை ஆற்றல்கள் பெருகி, நம்மை தாக்க நேரிடலாம்.
கண்ணாடியை எங்கெல்லாம் வைக்க கூடாது?
கண்ணாடி வைப்பதையும் வாஸ்து பார்த்துதான் வைக்க வேண்டுமாம். உதாரணத்திற்கு, கண்ணாடியை நம் வீட்டின் வறவேற்பறையில் (ஹால்) வைக்க கூடாதாம். உள்ளே வருபவர்களின் முகம் தெரியும் படி நாம் கண்ணாடியை வைப்பதால் வீட்டிற்கு சில பாதிப்புகள் வரக்கூடும் என வாஸ்து சாஸ்திரத்தில் கூறப்படுகிறது. அதிலும், வீட்டில் திருஷ்டி போக வேண்டும் என்றால், கண்டிப்பாக கண்ணாடியை வரவேற்பறையில் வைக்க கூடாது என்பது சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படும் விஷயமாக இருக்கிறது. இந்த திருஷ்டி கண்ணாடி வீட்டின் வெளிப்புறத்தில்தான் அமைக்க வேண்டுமாம்.
பூஜை அறையில் வைக்கலாமா?
பூஜை அறையில், கண்ணாடியை கட்டாயம் வைக்க வேண்டுமாம். இது வாஸ்து சாஸ்திர ரீதியாக சரி என்று சொல்லப்படுகிறது. பழங்காலம் முதலே தொன்று தொட்டு, முன்னோர்கள் இதனை செய்து வருகின்றனராம். பூஜை அறையில் கண்ணாடி வைப்பது மூலமாக, நாம் அதிர்ஷ்டத்தை கொண்டு வந்து சேர்க்கிறோமாம். இதனால், குலதெய்வம், பித்ருக்கள் போன்றவர்கள் நம்முடன் மற்றைமுக தெய்வங்களாக கண்ணாடியில் பிரதிபலிப்பதாக சில சாஸ்திர குறிப்புகள் கூறுகின்றன.
பூஜை அறையில் தண்ணீர் வைப்பதும் கண்ணாடி வைப்பதும் இதற்காகத்தான் என்று கூறப்படுகிறது. தண்ணீர் மூலமாகவும், இப்படி முன்னோர்கள் வந்து செல்வதாகவும் கூறப்படுகிறது.
குலதெய்வமும் கண்ணாடியும்:
சிலருக்கு, தங்களின் குலதெய்வம் எது என்பதே தெரியாது. இப்படி குலதெய்வம் தெரியாதவர்கள், கண்ணாடிக்கு சந்தன பொட்டு வைத்து பூஜை செய்தாலே, அவர்கள் குலதெய்வத்திற்கு பூஜை செய்த அனுகூலத்தை அடைவார்களாம். உடைந்த கண்ணாடிக்கும், வீட்டில் எதிர்மறை ஆற்றல்கள் நிகழ்வதற்கும் பலவித தொடர்புகள் இருக்குமாம். இதை எப்போதும் வீட்டில் வைத்திருக்க கூடாதாம்.
படுக்கையறையில் கண்ணாடி:
படுக்கையறையில் கண்ணாடி வைக்கிறோம் என்றால், அது ஆள் உயர கண்ணாடியாக இருக்க வேண்டுமாம். முடிந்த அளவு முட்டி வரை தெரியும் கண்ணாடியாகவாவது இருக்க வேண்டுமாம். அவற்றை தவிர இடுப்பு அளவுக்கு அல்லது மார்பு வரை வரும் கண்ணாடிகளை மாட்டி வைப்பது துரதிர்ஷ்டத்தை கொண்டு வந்து சேர்க்கும் என கூறப்படுகிறது.
