2026ல் செல்வம் சேரணுமா? வீட்டிலிருந்து உடனே நீக்க வேண்டிய 3 பொருட்கள்!

Vastu Tips For Happiness 2026 New Year : 2026 புத்தாண்டை வரவேற்க ஒரு மாதத்திற்கு முன்பிருந்தே நாம் அனைவரும் தயாராகி விட்டோம். பொதுவாகவே அனைத்து புது வருடத்திலும் நம் வீட்டிலும் குடும்பத்திலும் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை நிலவ வேண்டும் என்பது அனைவரது விருப்பமாக இருக்கும். இந்த விருப்பத்தை நிறைவேற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் நமது வீட்டில் இருந்து சில பொருட்களை அகற்ற வேண்டியது நல்லது என்று வாஸ்து சாஸ்திரங்கள் சொல்கிறது. அப்படி அகற்ற வேண்டிய பொருட்கள் என்னென்ன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
துருப்பிடித்த பொருட்கள்:
புத்தாண்டு வருவதற்கு முன்பு வீட்டில் துருப்பிடித்த பாத்திரங்கள் இருந்தால் அதை அகற்ற வேண்டும். நாம் தினந்தோறும் பயன்படுத்தும் பொருட்களில் துருப்பிடிக்காது. ஆனால் உபயோகிக்கப்படாத இரும்பு பொருட்கள் மற்றும் பழைய பொருட்கள் இருந்தால் அதில் கண்டிப்பாக துருப்பிடிக்கும். இவற்றை வீட்டில் இருந்து அகற்றலாம். இது போன்ற பொருட்கள் நம் வீட்டில் எதிர்மறை ஆற்றலை அதிகரிக்க வல்லது. இது உங்களது அன்றாட வாழ்க்கையை பாதிப்பதோடு, நீங்கள் நினைக்கும் காரியத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு தடையான ஆற்றல்களை கொண்டு வரலாம்.
வீட்டில் பயன்படுத்தப்படாத காலணிகள், உடைந்த கடிகாரம் இருந்தால் அதை வைத்திருக்கக் கூடாது என்று வாஸ்து சாஸ்திரம் சொல்கிறது. இவை துரதிர்ஷ்டத்தை ஊக்குவிக்குமாம்.
எதிர்மறையான விளைவுகள்..!
வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் படி வீட்டில் உடைந்த தெய்வத்தின் சிலைகளை வைத்திருக்கக் கூடாது என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. நாம் விரும்பும் பலன்களை தருவதை காட்டிலும் எதிர்மறையான பலன்களை இது கொண்டு வந்து சேர்க்கும் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த சிலைகளை வெறுமனே எங்கேயும் தூக்கி போடாமல், மன்னிப்பு கேட்கும் வகையில் சுத்தமான நதி அல்லது குளத்தில் சிலைகளை போட வேண்டுமாம். இது நமது பாவத்திலிருந்து நம்மை நிவர்த்தி செய்யும் என்று கூறப்படுகிறது.
பாத்திரங்கள்:
வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் படி, உடைந்த அல்லது விரிசல் அடைந்த பாத்திரங்களை நாம் சமையலறையில் வைத்திருக்கக் கூடாதாம். இவ்வாறு செய்வது வீட்டில் வறுமையை அதிகரிக்க வழிவகுக்கும் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. உங்கள் வீட்டிலும் விரிசல் அடைந்த பாத்திரங்கள் ஏதேனும் இருந்தால் அதனை புத்தாண்டுக்கு முன்பு அகற்றி விடுங்கள்.
பயன்படுத்தாத உபகரணங்கள்:
நம் வீட்டில் ஏதேனும் எலக்ட்ரிக் பொருள் வேலை செய்யவில்லை என்றால் அவற்றை அப்படியே வைத்து விடுவோம். குளிர்சாதன பெட்டி, வாஷிங் மெஷின் போன்றவை இதில் அடங்கும். இப்படி வீட்டில் பயன்படுத்தக் கூடாது உபகரணங்கள் இருந்தால் அதுவும் எதிர்மறையா ஆற்றல்களை வழக்குமாம். எனவே வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் படி இவை வீட்டில் இருக்கக் கூடாது என்று கூறப்படுகிறது. ஒன்று அதை பழுது பார்த்து உபயோகிக்க வேண்டும் அப்படி இல்லை எனில் வெளியே அகற்ற வேண்டும் என்று சொல்கிறது.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)
