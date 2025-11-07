‘இந்த’ திசையில் தலை வைத்து தூங்க வேண்டாம்! ரொம்ப கஷ்டம் வருமாம்..

Vastu Tips Sleeping : தூக்கம், நாம் ஓய்வெடுக்கும் நிகழ்வு மட்டுமல்ல, இது பிரபஞ்ச சக்தியுடன் நம்மை இணைக்கும் ஒரு நிகழ்வாகவும் கருதப்படுகிறது. நாம், நமது உடலின் நிலையை எப்படி வைத்து உறங்குகிறோம், தலையை எந்த திசையில் வைத்து தூங்குகிறோம் என்பதை பொறுத்து கூட நம் உடல் நலன் அமையும் என்பது பலரது நம்பிக்கையாக இருக்கிறது. எனவே, நாம் எந்த திசையில் தலை வைத்து உறங்கலாம், எந்த திசையை வைத்து உறங்க கூடாது என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
வாஸ்து குறிப்பு:
நாம் தூங்கும் நிலையானது, தெற்கு திசையை நோக்கி இருந்தால், நம் உடல் காந்தப்புலத்துடன் இணைந்திருப்பதாக நம்பப்படுகிறது. காரணம், காந்தப்புலம் வடக்கு திசையிலிருந்து தெற்கு நோக்கி இருக்குமாம். இந்த திசையில் படுத்தால், அந்த காந்தப்புலம் பாய வசதியாக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. இப்படி பாய்வதால் பதற்றம் குறைந்து, உடலில் ரத்த ஓட்டமும் சீராக இருக்குமாம். இதனால், இதய தாளங்களும் சரியாக இயங்கும் என நம்பப்படுகிறது.
வாஸ்துவை தாண்டி, அறிவியல் மற்றும் ஆயுர்வேத ரீதியாக பார்த்தோமே ஆனால், தெற்கில்தான் நாம் தலை வைத்து உறங்க வேண்டும் என்பது அறிவுறுத்தப்படுகிறது. இதனால், வாழ்வில் உறுதி, செல்வ செழிப்பு, நீண்ட ஆயுள் உள்ளிட்ட பல விஷயங்கள் கிடைக்குமாம்.
எந்த திசையில் தலை வைத்து உறங்க கூடாது?
நாம், வடக்கு திசயில் தலை வைத்து தூங்கவே கூடாது என்று வாஸ்து சாஸ்திரமானது கூறுகிறது. காரணம், வடக்கு திசை நோக்கி தலை வைத்து உறங்கினால் வாழ்வின் மீதே நமக்கு வெறுப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாம். இதனால், விரக்தி, உறக்கமின்மை, மன அழுத்தம் அப்படி இல்லையென்றால் படப்படப்பு உள்ளிட்ட மன ரீதியான பாதிப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாம். ஆயுர்வேதத்தை வைத்து இதை நாம் அணுகினோமே ஆனால், தெற்கு திசைதான் நம் பிராணனை நிலைநிறுத்த உதவுவதாகவும், நரம்பு மண்டலத்தை சமநிலையுடன் வைத்திருக்க வழிவகுப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதைத்தாண்டி, நம் உடலின் முக்கிய நரம்பு மண்டலத்தை இது அமைதியாக வைத்திருக்கவும் உதவுகிறதாம். எனவே, எப்போதும் தெற்கு திசையில் தலை வைத்து உறங்குமாறு வாஸ்து சாஸ்திரத்தை நம்புபவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
