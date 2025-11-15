English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • விஷ்ணுவின் அருள்.. அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளப்போகும் 5 ராசிகள் - இனி ராஜவாழ்க்கை தான்!

விஷ்ணுவின் அருள்.. அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளப்போகும் 5 ராசிகள் - இனி ராஜவாழ்க்கை தான்!

Vasumati  Yog 2025: விஷ்ணுவின் அருளால் 5 ராசிகளுக்கு இனி வரும் நாட்களில் அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்  என ஜோதிடத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. மேலும், 5  ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் லாபத்தை  அள்ளி தரும் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 15, 2025, 12:57 PM IST
விஷ்ணுவின் அருள்.. அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளப்போகும் 5 ராசிகள் - இனி ராஜவாழ்க்கை தான்!

Vishnu Blessings For Vasumati Yog On November 15: ஜோதிடத்தின்படி, கிரகங்களின் செயல்பாடு ஒவ்வொரு ராசியின் மீது  ஒவ்வொரு விதமான தாக்கத்தை  ஏற்படுத்தி வருகிறது. சாஸ்திரங்களின் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 9 கிரங்கள் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் ராசியை மாற்றுகின்றன. எனவே, வசுமதி யோகத்தால் 5 ராசிகளுக்கு நேர்மறை ஆற்றலை ஏற்படுத்தும் என சொல்லப்பட்டுள்ளது.

வசுமதி யோகம்

ஜோதிடத்தின்படி, வசுமதி யோகம் என்பது செல்வ செழிப்பை ஏற்படுத்தும் யோகமாக கருதப்படுகிறது.  வசுமதி யோகம் தனிநபரின் பொருளாதாரத்தை உயர்த்தும் அளவுக்கு இந்த யோகம் அனைவரின் வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்பத்தை ஏற்படுத்தும் என சொல்லப்படுகிறது.  சந்திரனின் கிரக நிலை மாற்றத்தால் வசுமதி யோகம் உண்டாகுவதாக ஜோதிடத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. 

இந்த யோகம் பல ராசிகளுக்கு நேர்மறை ஆற்றலையும், எதிர்மறை ஆற்றலையும் ஏற்படுத்தும் என சொல்லப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், வசுமதி கோயம் நவம்பர் 15ஆம் தேதி இன்று ஏற்பட்டுள்ளது. வசுமதி யோகம் யோகத்தால் விஷ்ணுவின் அருளையும் பெற முடியும் என ஜோதிடத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. வசுமதி யோகத்தால் எந்தெந்த ராசிகள் அதிக பலன்களை பெறும் என்பது குறித்து அறிந்து கொள்ளலாம்.

ரிஷப ராசி

விஷ்ணுவின் அருளால் ரிஷப ராசிக்கு அதிர்ஷ்டம் கொட்டப்போகிறது. அதாவது, வசுமதி யோகம் என்பது  தனிநபரின் வாழ்க்கையில் செல்வ செழிப்பை அதிகப்படுத்தும். எனவே, ரிஷப ராசியினருக்கு வரும் நாட்களில் பணமழை கொட்டும்.  இதனால், அவர்களின் வாழ்க்கையில் வெற்றிகள் குவியும். வியாபாரத்தை பல இடங்களில் விரிவுப்படுத்தும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். பணி இடத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். 

இதன் மூலம் பிடித்த வேலைகள் செய்வதோடு, ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும்.  உங்களது தொழில் சிறப்பாக செல்வதோடு, வருமானத்தை அதிகமாக கொடுக்க உள்ளது.  வீட்டில் நீண்ட காலமாக இருந்த வந்த நிதி சிக்கல் நீங்கும். கடன் பிரச்னைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி கிடைக்கும்.  குடும்பத்தில் இருந்து வந்த கொடுக்கல் வாங்கல் பிரச்னையும் முடியக் கூடும். பிள்ளைகளின் கல்விக்காக செலவுகள் ஏற்படக் கூடும். 

கடக ராசி

விஷ்ணுவின் அருளால்  கடக ராசியினரின் வாழ்க்கையில் அதிர்ஷ்டம் கொட்டும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலைத்திருக்கும். உறவினர்கள் வீட்டிற்கு வரும் நேரம் இதுதான். புதிய வீடு வாங்குவதற்கான நேரம் நெருங்கிவிட்டது. புதிய தொழில் நல்ல நேரம். வீட்டில் நீண்ட காலமாக இருந்து வந்த பிரச்னைகள் முடிவடையும். வெளிநாடு செல்வதற்கான யோகம் வரும். நீண்ட நாட்கள் வராமல் இருந்த தொகை உங்கள் கைக்கு வந்து சேரும்.  கணவர் மனைவி இடையே இருந்த வந்த பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கும்.  குழந்தை வரம் கிடைக்க கோயிலுக்கு சென்று கொண்டிருக்கும் தம்பதிக்கு இன்று நல்ல செய்தி கிடைக்கும். திருமண தடைகளும் நீங்கும்.   பணி மற்றும் படிப்பிற்காக வெளிநாடுகளும் செல்லும் யோகம் கிடைக்கும்.

கன்னி ராசி

கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். கடன் பிரச்னைகளால் இருந்து வந்த நிலையில், அவற்றுக்கு விரைவில் தீர்வு கிடைக்கும். வீட்டில் செல்வம் அதிகரிக்கும்.  பணி இடத்தில் ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும். சொந்தமாக தொழில் தொடங்குவதற்கான நல்ல நேரம் இது. பணியிடத்தில் நற்பெயர் உங்களுக்கு கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவும் கிடைக்கும். திருமண வாழ்க்கையில் நீண்ட காலம் இருந்த வந்த பிரச்னைகளுக்கு முடிவு கிடைக்கும். காதல் விவகாரங்களும் நீங்கள் நினைத்தபடி கைகூடும்.

தனுசு ராசி

தனுசு ராசிக்கு செல்லம் அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் வருமானம் அதிகரிக்கலாம். வீடு, கார் வாங்கி குவிப்பீர்க்ள. தொழில் வாழ்க்கையில் ஏற்றம்  இருக்கும். பணி நிமித்தமாக வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் வாய்ப்பும் கிடைக்கும். வேலைக்காக காத்திருப்பவர்களுக்கு பெரு நிறுவனத்தில்  பணியாற்றும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். கணவன் மனைவி இடையே பிரச்னை தீரும். திருமண தடைகள் நீங்கி, விரைவில் நல்ல சம்மந்தம் கைகூடும். நீண்ட நாள் ஆசைகள் விரைவில் நிறைவேறு நாள் இது.

மகர ராசி

மகர ராசிகளுக்கு குடும்ப வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும். தொழில் வளர்ச்சி நன்றாக இருக்கும். பணி இடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். கடன் பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கும். காதல் செய்து வரும் நபர்களுக்கும், விரைவில் திருமணம் முடிக்கும் வாய்ப்பு காணப்படுகிறது. குழந்தை வரம் வேண்டி இருப்பவர்ளுக்கு, விரைவில் அதற்காக வாய்ப்பு கிடைக்கும். குடும்ப உறவினர்கள் உங்களுக்கு நிதி தொடர்பாக உதவி அளிப்பார்கள். மாணவர்களுக்கு இன்று சிறப்பாக நாளாக அமையும். (இந்த கட்டுறை ஆன்மீக அடிப்படையிலேயே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதற்கு எந்தஒரு அறிவியல் ஆதாரமும் இல்லை. அதனால், இதற்கு ஜீ தமிழ் பொறுப்பேற்காது)    

