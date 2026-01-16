சுக்கிரன் புதன் சேர்க்கை.. உருவாகும் நவபஞ்ச ராஜயோகம், 6 ராசிகளுக்கு பொற்காலம், வெற்றி இரட்டிப்பாகும்

Venus Mercury Conjunction 2026: ஜோதிடத்தில், நவபஞ்ச ராஜயோகம் மிகவும் மங்களகரமான யோகங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. ஜாதகத்தில் இரண்டு கிரகங்கள் ஒன்றுக்கொன்று ஐந்தாவது மற்றும் ஒன்பதாவது வீடுகளில் அமைந்திருக்கும் போது இந்த யோகம் உருவாகிறது. ஐந்தாவது வீடு நமது அறிவு, புரிதல், படைப்பாற்றல், குழந்தைகள் மற்றும் முதலீடுகளுடன் தொடர்புடையது, அதே நேரத்தில் ஒன்பதாவது வீடு அதிர்ஷ்டம், மதம், கடின உழைப்பின் பலன்கள் மற்றும் வாழ்க்கையில் நல்ல வாய்ப்புகளை தரும். இந்த 2026 ஆம் ஆண்டு இரண்டு வீடுகளிலிருந்தும் இரண்டு கிரகங்கள் ஒன்றாக வரும்போது, அது ஒரு நபரின் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம், வெற்றி மற்றும் அதிர்ஷ்டத்தை உருவாக்கும். அந்த வகையில் ஜனவரி 2026 ஆம் ஆண்டில், இந்த அரிய சேர்க்கை நேற்று அதாவது ஜனவரி 15 ஆம் தேதி பொங்கல் பண்டிகை முன்னிட்டு நவபஞ்ச ராஜயோகம் உருவாகி உள்ளது. அதன்படி சுக்கிரன் மற்றும் நெப்டியூனால் நவபஞ்ச ராஜயோகம் தற்போது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் பிறகு, ஜனவரி 19 ஆம் தேதி புதனும் யுரேனஸும் இந்த யோகத்தை உருவாக்கும். ஜனவரி 20 ஆம் தேதி செவ்வாய் மற்றும் யுரேனஸ் நவபஞ்ச ராஜயோகத்தை உருவாக்கும். நவபஞ்ச யோகத்தின் சிறப்பு சேர்க்கை அதன் விளைவை இன்னும் சக்திவாய்ந்ததாக மாற்றும்.
இந்த கிரகங்களின் சேர்க்கையால் உருவாகும் நவபஞ்ச ராஜயோகம் சில ராசிகளின் வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். எனவே எந்த ராசிக்காரர்கள் மிகவும் மங்களகரமான பலனைப் பெறுவார்கள் என்பதை இந்த கட்டுரையில் காணலாம்.
மேஷம் (Aries Zodiac Sign): மேஷ ராசிக்கு, இந்த ராஜயோகம் சுய வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்திற்கான புதிய வழிகளைத் திறக்கும். நீண்ட காலத் திட்டங்கள் வேகம் பெறும். வேலையில் உங்கள் தலைமைத்துவத் திறன்கள் பிரகாசிக்கும். மூத்த அதிகாரிகள் உங்கள் மீது நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்துவார்கள். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் தோன்றக்கூடும். எதிர்காலம் குறித்த கவலைகள் குறையும். குடும்ப வாழ்க்கையில் சமநிலை நிலவும்.
கடகம் (Cancer Zodiac Sign): கடக ராசிக்கு இந்தக் காலம் அதிர்ஷ்ட அலை பொங்கி எழும். கல்வி, போட்டித் தேர்வுகள் மற்றும் தொழில் தொடர்பான விஷயங்களில் நேர்மறையான முடிவுகள் கிடைக்கும். உங்கள் சமூக வட்டம் விரிவடையும், மேலும் செல்வாக்கு மிக்கவர்களுடன் நீங்கள் தொடர்புகளை ஏற்படுத்திக் கொள்வீர்கள். நிதி விஷயங்களில் புத்திசாலித்தனமான முடிவுகள் நன்மை பயக்கும். மன ரீதியாக, நீங்கள் முன்பை விட வலிமையாகவும் நம்பிக்கையுடனும் உணருவீர்கள்.
சிம்மம் (Leo Zodiac Sign): சிம்ம ராசிக்கு, நவபஞ்ச ராஜயோகம் உங்கள் கௌரவத்தையும் மரியாதையையும் அதிகரிக்கும். வேலையில் உங்கள் கடின உழைப்புக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். மேலும் ஒரு பெரிய திட்டத்தின் பொறுப்பு உங்களிடம் ஒப்படைக்கப்படலாம். படைப்புத் துறைகளில் ஈடுபடுபவர்கள் சிறப்பு வெற்றியை அனுபவிக்கலாம். நிதி ஸ்திரத்தன்மை அதிகரிக்கும். கடந்தகால முதலீடுகளிலிருந்து லாபம் கிடைக்கும்.
துலாம் (Libra Zodiac Sign): இந்த யோகம் துலாம் ராசிக்கு வாழ்க்கையில் சமநிலையையும் ஸ்திரத்தன்மையையும் தரும். கூட்டாண்மை வேலை லாபகரமானதாக இருக்கலாம். உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய திசைக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன, இது எதிர்காலத் திட்டங்களை தெளிவுபடுத்தும். உங்கள் நிதி நிலைமை படிப்படியாக வலுப்பெறும், மேலும் செலவுகள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும்.
தனுசு (Sagittarius Zodiac Sign): இந்த நேரம் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைந்ததாக இருக்கும். அதிர்ஷ்டம் இருந்தால், தடைபட்ட திட்டங்கள் மீண்டும் தொடங்கலாம். பயணம் சாத்தியமாகும், இது நன்மை பயக்கும். ஒரு தொழில் மாற்றம் அல்லது புதிய பொறுப்பு நீங்கள் முன்னேற வழி திறக்கலாம். நிதி ரீதியாக, நீண்டகால நன்மைகளைத் தரும் சிந்தனையுடன் முடிவுகளை எடுக்க வேண்டிய நேரம் இது.
கும்பம் (Aquarius Zodiac Sign): கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு, நவபஞ்சம் ராஜயோகம் புதிய யோசனைகள் மற்றும் புதிய சோதனைகளுக்கு வெற்றியைத் தரும். தொழில்நுட்பம், ஆராய்ச்சி பணியில் ஈடுபடுபவர்கள் சிறப்பு நன்மைகளைக் காணலாம். கூடுதல் வருமானத்தை பெறலாம். நிதித் திட்டங்கள் வெற்றிகரமாக இருக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
