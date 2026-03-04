சுக்கிரன் - சந்திர சேர்க்கை.. 4 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகம்! பணம், புகழ் சேரும்

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sukran - Chandra Serkai Palangal: மீன ராசியில் சுக்கிரன் மற்றும் சந்திர சேர்க்கை நிகழ்கிறது. இந்த சேர்க்கை காலாத்மக் என்ற ராஜயோகத்தை உருவாக்க உள்ளது. இதனால் 4 ராசிக்காரர்கள் சிறப்பான பலன்களை பெற உள்ளனர்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 4, 2026, 10:35 AM IST
  • சுக்கிரன் ஏற்கனவே மீன ராசியில் உள்ளது
  • இந்த நிலையில், மார்ச் 16 சந்திர கிரகம் மீன ராசிக்குள் நுழைகிறது
  • இதனால் சுக்கிரன் - சந்திரன் சேர்க்கை நிகழ்கிறது

Match Astrology Prediction: ஜோதிடத்தில் சுக்கிர கிரகம் மிகவும் முக்கியமானது. இந்த சுக்கிர கிரகம் செல்வம், ஆடம்பரம், காதல் ஆகியவற்றின் காரணியாகும். இதன் ஒவ்வொரு அசைவுகளும் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். 

Add Zee News as a Preferred Source

இந்த சூழலில், சுக்கிரன் மார்ச் 02 அன்று திங்கட்கிழமை மீன ராசிக்குள் நுழைந்திருக்கிறார். இந்த ராசியில் சுக்கிரன் ஏராளமான நற்பலன்களை அள்ளித் தருவார். இந்த நிலையில், வரும் மார்ச் 16ஆம் தேதி சந்திரன் மீன ராசிக்குள் நுழைய உள்ளார். இதனால் சுக்கிரன் மற்றும் சந்திரனின் சேக்கை நிகழ்கிறது. இந்த சேர்க்கை காலாத்மக் என்ற ராஜயோகத்தை உருவாக்க உள்ளது. 

இந்த காலாத்மக் யோகம் மிகவும் மங்களகரமானது. இது 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இருப்பினும் குறிப்பிட்ட 4 ராசிக்காரர்களுக்கு மட்டும் தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் அமோக பலன்களை அளிக்க இருக்கிறது. அவர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு பார்க்கலாம். 

ரிஷபம் (Taurus)

சுக்கிரன் மற்றும் சந்திரன் சேர்க்கையால் உருவாகும் காலாத்மக் ராஜயோகம் ரிஷப ராசியின் 11வது வீட்டில் நிகழ உள்ளது. இது ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு வருமானம் ரீதியாக சிறந்த பலன்களை அளிக்கிறது. இருக்கும் வேலையில் சம்பளம் அதிகரிக்கும். கூடுதல் வருமானத்திற்கான ஆதாயங்கள் உருவாகும். தொழில் செய்து வருபவர்களுக்கு அதனை விரிவாக்கம் செய்யும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. 

மிதுனம் (Gemini)

சுக்கிரன் மற்றும் சந்திரனால் உருவாகும் காலாத்மக் ராஜயோகம் மிதுன ராசியின் 10வது வீட்டில் நிகழ உள்ளது. இது மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலன்களை வழங்க இருக்கிறது. கடின உழைப்பு நல்ல பலன் கிடைக்கும். தொழில் ரீதியாக முன்னேற்றம் காண முடியும். இத்தனை காலம் தடைபட்டிருந்த வேலை இந்த காலகட்டத்தில் நடந்து முடியும். பணப் பிரச்சனை தீரும். 

தனுசு (Sagittarius)

சுக்கிரன் மற்றும் சந்திரனால் உருவாகும் காலாத்மக் ராஜயோகம் தனுசு ராசியின் 4வது வீட்டில் நிகழ உள்ளது.  இது தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு தொழிலில் நல்ல லாபத்தை தர இருக்கிறது. சமூகத்தில் மதிப்பும் அந்தஸ்த்தும் உயரும். வேலை செய்யும் இடத்தில் முழு ஆதரவு கிடைக்கும். வெளிநாட்டிற்கு செல்லும் வாய்ப்பு உள்ளது. 

மீனம் (Pisces)

சுக்கிரன் மற்றும் சந்திர சேர்க்கை மீன ராசியில் நடக்க உள்ளது. இந்த சேர்க்கை காலாத்மக் ராஜயோகம் உருவாக்குகிறது. இந்த ராஜயோகம் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பான பலன்களை வழங்க இருக்கிறது. வேலையிடத்தில் பதவி உயர்வு கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது. வெளியில் சிக்கிய பணம் கைக்கு வந்து சேரும். நிதி நிலை மேம்பட்டு சேமிக்க முடியும். கலை, ஊடகம் போன்ற துறைகளில் இருப்பவர்களுக்கு கடின உழைப்புக்கான பலன் கிடைக்கும். 

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

மேலும் படிக்க: மார்ச் 04 புதன்கிழமை ராசிபலன்.. யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்!

மேலும் படிக்க: Guru Peyarchi 2026: 12 ஆண்டுக்குப் பிறகு உச்சம் பெறும் குரு பகவான்: 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம் ஆரம்பம்!

