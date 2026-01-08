மகர ராசியில் சேரும் சுக்கிரன், சூரியன்.. இந்த 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்தான்!

Venus and Sun Conjunction in Capricorn: நாம் அனைவரும் மிகவும் ஆர்வமுடன் எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருந்த 2026ஆம் ஆண்டு தொடங்கி ஒருவாரம் சென்றுவிட்டது. ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு அண்டும் பல கிரக மாற்றங்கள் நிகழும். அந்த வகையில், இம்மாதத்தில் இரு கிரக இணைவால் அற்புதமான ஒரு ராஜயோகம் உருவாக இருக்கிறது. ஜனவரி 14ஆம் தேதி போகி பண்டிகையின் அன்று அசுரர்களின் குருவாக கருதப்படும் சுக்கிரனும், கிரகங்களின் குருவாக திகழும் சூரியனும் சேர்ந்து பயணிக்க உள்ளன. இந்த இரண்டு கிரகங்களும் சனி பகவானின் மகர ராசியில் சேருகின்றன. இந்த சேர்க்கைதான் சக்தி வாய்ந்த சுக்ராதித்ய ராஜயோகத்தை உருவாக்க உள்ளது.
இந்த சுக்ராதித்ய ராஜயோகத்தின் தாக்கமானது அனைத்து ராசிகளிலும் இருந்தாலும், சில குறிப்பிட்ட ராசிகளில் மட்டும் அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்த இருக்கிறது. இது அவர்களுக்கு வெற்றிகளை தேடி தர இருக்கிறது. அப்படி சுக்ராதித்ய ராஜயோகத்தால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் ராசிகள் என்னென்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
மேஷம்
மேஷ ராசியின் 10ஆம் வீட்டில் சுக்ராதித்ய ராஜயோகம் உருவாக இருக்கிறது. இதனால் மேஷ ராசிக்காரர்கள் பல நேர்மறையான பலன்களை அனுபவிக்க இருக்கின்றனர். வேலையில் பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு கிடைக்கும். இது உங்களின் கடின உழைப்பால் நடக்கும். அதேபோல் தொழில் விஷயத்தில் நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் வெற்றியையும் லாபத்தையும் தேடி தரும். சமூகத்தில் மதிப்பு மரியாதையும் அதிகரிக்கும். மொத்தத்தில் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த காலகட்டம் பல அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்க இருக்கிறது.
ரிஷபம்
சுக்கிரன் மற்றும் சூரியன் சேர்க்கையால் உருவாகும் சுக்ராதித்ய ராஜயோகம் ரிஷப ராசியின் 9வது வீட்டில் உதயமாகிறது. இதனால் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தின் முழு ஆதரவும் கிடைக்கும். உங்களின் கடின உழைப்பு பலன் இருக்கும். கூடுதல் வருமானத்திற்கு வழிகள் பிறக்கும். குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். போட்டி தேர்வுகளுக்கு படிப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கும். விரும்பிய வேலை கிடைக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது.
மகரம்
சுக்கிரன் மற்றும் சூரியனால் உருவாகும் சுக்ராதித்ய ராஜயோகம் மகர ராசியின் முதல் வீட்டில் உதயமாகிறது. இது மகர ராசிக்காரர்களுக்கு அதிக தன்னம்பிக்கையை கொடுக்கிறது. இதனால் துனிச்சலான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். அது வெற்றியையும் பெற்று தரும். நிதி நிலைமை மேம்படும், தொழிலில் அதிக லாபம் இருக்கும். திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். புதிய வாய்ப்புகள் வரும். வெளிநாட்டிற்கு செல்ல வேண்டிய சூழல் உருவாகும். அதனால் உங்களுக்கு ஆதாயம் இருக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
மேலும் படிக்க: இன்றைய ராசிபலன் (ஜனவரி 08, வியாழக்கிழமை) - செலவு நிறைந்த நாள்!
மேலும் படிக்க: பிஎம் கிசான் திட்டம்: ஒரு குடும்பத்தில் எத்தனை பேருக்கு தவணைத் தொகை கிடைக்கும்?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ