English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • சுக்ராதித்ய யோகம்: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்.. சொத்துக்கள் குவியும்!

சுக்ராதித்ய யோகம்: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்.. சொத்துக்கள் குவியும்!

Astrology: 2026ல் சுக்கிரனனும் சூரியனும் இணைந்து  சுக்ராதித்ய யோகம் உருவாவதால், குறிப்பிட்ட 4 ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டத்தை பெற இருக்கின்றனர்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 20, 2025, 03:02 PM IST
  • சுக்ராதித்ய யோகம்
  • 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்
  • யாரெல்லாம் தெரியுமா?

Trending Photos

இனி ஆதார் கட்டாயம்! ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் மாற்றம்... அதிரடி அறிவிப்பு
camera icon7
Indian Railway
இனி ஆதார் கட்டாயம்! ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் மாற்றம்... அதிரடி அறிவிப்பு
ரேஷன் கார்டு: வீட்டில் இருந்தபடியே பெயர் நீக்கம் செய்ய ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
camera icon11
Ration Card
ரேஷன் கார்டு: வீட்டில் இருந்தபடியே பெயர் நீக்கம் செய்ய ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
இனி இந்த 5 முக்கிய வீரர்கள் ஐபிஎல் பக்கமே வரமாட்டார்கள்... மினி ஏலத்திலும் Unsold!
camera icon8
IPL 2026
இனி இந்த 5 முக்கிய வீரர்கள் ஐபிஎல் பக்கமே வரமாட்டார்கள்... மினி ஏலத்திலும் Unsold!
ஜனவரியில் ரூ.4000 பணம்! பொங்கல் பரிசு + மகளிர் உரிமைத் தொகை -10 முக்கியத் தகவல்கள்
camera icon12
Pongal gift 2026
ஜனவரியில் ரூ.4000 பணம்! பொங்கல் பரிசு + மகளிர் உரிமைத் தொகை -10 முக்கியத் தகவல்கள்
சுக்ராதித்ய யோகம்: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்.. சொத்துக்கள் குவியும்!

சுக்ராதித்ய யோகம்: 2026ஆம் ஆண்டில் பல சக்தி வாய்ந்த கிரக மாற்றங்கள் நடைபெற இருக்கின்றன. அந்த வகையில், கிரகங்களின் ராஜாவான சூர்யன் அடுத்த ஆண்டு மே மாதம் 15ஆம் தேதி ரிஷப ராசிக்கு இடம் மாற இருக்கிறார். ஆனால் சூரியன் ரிஷப ராசியை அடைவதற்கு முன்பாக சுக்கிரன் ரிஷப ராசியை ஏப்ரல் 19ஆம் தேதியே அடைகிறார். சுக்கிரனும் சூரியனும் இணைவதால் சுக்ராதித்ய யோகம் உருவாகிறது. இது ஜோதிடத்தின்படி ஒரு முக்கிய நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

இந்த சுக்ராதித்ய யோகம் சில ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பல நன்மைகளை கொடுக்க இருக்கிறது. 2026ல் அதிர்ஷ்டம் இந்த ராசிகளை சுற்றி இருக்கப்போகிறது. இதனால் அவர்களின் வாழ்க்கையே அமோகமாக மாறப்போகிறது. அந்த ராசிக்காரர்கள் யார் யார்? எந்த மாதிரியான யோகம் அவர்களுக்கு கிடைக்க இருக்கின்றன என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.

ரிஷபம் (Taurus)

சுக்ராதித்ய யோகம் ரிஷப ராசிக்காரரக்ளுக்கு பல நன்மைகளை கொடுக்க இருக்கிறது. இதனால் ரிஷப ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையே 2026ஆம் ஆண்டில் மாற இருக்கிறது. குடும்ப பிரச்சனைகள் தீரும். மகிழ்ச்சி உருவாகும். தொழிலில் நல்ல லாபம் இருக்கும். வேலை செய்பவர்களுக்கு நல்ல பலன்கள் காத்திருக்கின்றன. கடின உழைப்பிற்கு பலன் கிடைக்கும், முக்கிய பொறுப்புகள் உங்களை வந்து சேரும். இதனால் சமூகத்தில் உங்களின் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். பண வரவில் பிரச்சனை இருக்காது. கூடுதல் வருமாணத்திற்கான வழி பிறக்கும்.   

சிம்மம் (Leo)

 சிம்ம ராசியை சூரியன் ஆள்கிறார். 2026ல் சுக்கிரன் சூரியனால் உருவாகும் சுக்ராத்திய யோகத்தால், சிம்ம ராசிக்காரர்கள் அபரிமிதமான நன்மைகளை பெற இருக்கின்றனர். நிதி நிலைமை உயரும். பழைய கடன்கள் இருந்தால் அது தீரும். இதனால் நிம்மதி அடைவீர்கள். திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி இருக்கும். தொழில் செய்பவர்களுக்கு நல்ல லாபம் இருக்கும். காதலில் இருப்பவர்களின் வாழ்க்கையில் பல நேர்மறையான மாற்றங்கள் ஏற்படும். புதிய முதலீடுகள் செய்ய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். 

கன்னி (Virgo)

சூரியன் கன்னி ராசியின் 9வது வீட்டிற்கு இடம் பெயர்கிறார். இது அவர்களின் வாழ்க்கையில் பல நல்ல பலன்களை வழங்க இருக்கிறது. நீண்ட நாட்கள் இருக்கும் பிராச்சனை முடிக்கு வரும். தடைபட்ட பல விஷயங்களை நீங்கள் செய்து முடிப்பீர்கள். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். மேலும், 2026ஆம் ஆண்டில் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு பல நல்ல விஷயங்கள் நடக்க இருக்கிறது. 

துலாம் (Libra)

சுக்ராதித்ய ராஜயோகம் துலாம் ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பல நேர்மறையான மாற்றங்களை ஏற்படுத்த இருக்கிறது. குறிப்பாக நிதி நிலைமையில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்த இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் துலாம் ராசிக்காரர்கள் புதிய வாகனம் மற்றும் சொத்து வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. நீங்கள் கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்துமே வெற்றி அடையும்.குடும்பத்தில் இருக்கும் பிரச்சனைகள் தீர்ந்து மகிழ்ச்சி உண்டாகும். வருமாணம் அதிகரிக்கும். மேலும், கூடுதல் வருமாணம் ஈடுவதற்கும் வழிகள் பிறக்கும். 

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

மேலும் படிக்க: இன்றைய ராசிபலன் (டிசம்பர் 20, 2025): பணவரவு இருக்கும் நாள்!

மேலும் படிக்க: கேது பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு பொன்னான காலம்.. வீடு, நகை வாங்கும் யோகம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Sukraditya YogZodiac SignsAstrologyRasi Palan

Trending News