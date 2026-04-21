6 நாட்களில் சுக்கிர நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம்

Sukra Nakshatra Peyarchi Effect On Zodiac Sign : ஜோதிட சாஸ்திரத்தில், சுக்கிர கிரகம் மகிழ்ச்சி, செழிப்பு, அன்பு, அழகு மற்றும் பௌதிக சுகங்களின் அடையாளமாகக் கருதப்படுகிறது. இது கலை, வசீகரம், காதல், ஆடம்பரம் மற்றும் நிதி நிலை ஆகியவற்றைத் தன் ஆதிக்கத்திற்கு உட்படுத்துகிறது. ஒருவரின் ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் அமைந்திருக்கும் நிலையே, அவர் தன் வாழ்வில் எத்தகைய அளவிலான சுகம், அன்பு மற்றும் செல்வச் செழிப்பை அனுபவிப்பார் என்பதைத் தீர்மானிக்கிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 21, 2026, 04:00 PM IST
Sukra Nakshatra Peyarchi Effect On Zodiac Sign : ஜோதிட சாஸ்திரத்தில், சுக்கிர கிரகம் அன்பு, அழகு, சுகபோகங்கள், ஆடம்பரம், கலைகள் மற்றும் செல்வம் ஆகியவற்றிற்குரிய காரகனாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த சுக்கிர கிரகம் தனது ராசியையோ அல்லது நட்சத்திரத்தையோ மாற்றும்போதெல்லாம், அதன் தாக்கம் ஏதேனும் ஒரு வடிவில் பன்னிரண்டு ராசிகளிலும் காணப்படுகிறது. சுக்கிரனின் தாக்கம் ஒருவரின் வாழ்க்கையில் உள்ள பௌதிக சுகபோகங்கள், உறவுகளின் இணக்கம் மற்றும் நிதி நிலைமை ஆகியவற்றின் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக் கூடும்.

ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் சுக்கிரப் பெயர்ச்சி

ஜோதிடக் கணக்கீடுகளின்படி, 2026-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 27-ஆம் தேதியன்று, சுக்கிர கிரகம் ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் பிரவேசிக்கவுள்ளது. ரோகிணி நட்சத்திரமானது சந்திரனின் அதிபதி நட்சத்திரமாக கருதப்படுகிறது; இது மிகவும் மங்களகரமானதாகவும், வசீகரத்தை மேம்படுத்தக்கூடியதாகவும், செழிப்பை அருளக்கூடியதாகவும் கருதப்படும் ஒரு நட்சத்திரமாகும். இந்த நட்சத்திரத்தின் வழியாகச் சுக்கிரன் மேற்கொள்ளும் இந்தப் பெயர்ச்சியானது, பல ராசிகளுக்குச் சாதகமான பலன்களைப் பெற்றுத்தரும் ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளது.

இந்தப் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் ராசிகளின் மீது எப்படி இருக்கும்

சுக்கிரனின் இந்த இடப்பெயர்ச்சியானது, தங்கள் ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் வலுவான நிலையில் இருப்பவர்களுக்குச் சிறப்பாகப் பலனளிக்கக்கூடியதாகக் கருதப்படுகிறது. இக்காலகட்டத்தில், தனிநபர்கள் தங்கள் காதல் வாழ்வில் முன்னேற்றங்களையும், பொருளாதார நிலையில் வலுப்பெறுதலையும், தொழில் துறையில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாவதையும் காணக்கூடும். கலை, ஃபேஷன், ஊடகம் மற்றும் பிற ஆக்கப்பூர்வமான துறைகளுடன் தொடர்புடையவர்களுக்கு, இக்காலம் மிகவும் சாதகமானதாக அமைய வாய்ப்புள்ளது.

ரிஷப ராசியின் மீதான தாக்கம் (Taurus Zodiac Sign)

ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இந்த கிரகப் பெயர்ச்சியானது பொருளாதார ரீதியாகப் பயனுள்ளதாக அமையக்கூடும். புதிய வருமான வழிகள் உருவாகலாம்; மேலும், கடந்தகால முதலீடுகளிலிருந்து லாபம் ஈட்டுவதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது.

கடக ராசியின் மீதான தாக்கம் (Cancer Zodiac Sign)

கடக ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இக்காலகட்டம் அவர்களின் குடும்ப வாழ்வில் அமைதியையும் சமநிலையையும் கொண்டுவரக்கூடும். தொழில் துறையிலும் ஸ்திரத்தன்மையையும் மதிப்பையும் பெறுவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன.

துலாம் ராசியின் மீதான தாக்கம் (Libra Zodiac Sign)

துலாம் ராசியினருக்கு, இந்த கிரகப் பெயர்ச்சி காதல் உறவுகளை வலுப்படுத்தக்கூடும். சமூக வட்டாரங்களில் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு புகழ் கூடுவதற்கான வாய்ப்புகளும், அதனோடு இணைந்து தன்னம்பிக்கை உயர்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகளும் உள்ளன.

மகர ராசியின் மீதான தாக்கம் (Capricorn Zodiac Sign)

மகர ராசியினருக்கு, இக்காலகட்டம் அவர்களின் கடின உழைப்பிற்குப் பெரும் பலனைத் தருவதாக அமையக்கூடும். வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில் முயற்சிகள் ஆகிய இரண்டிலும் முன்னேற்றம் காண்பதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகலாம்.

சுக்கிர பகவானின் முழுமையான அருளைப் பெற என்ன செய்ய வேண்டும்

சுக்கிர பகவானின் அருள் பெற "ஓம் அச்வத்வஜாய வித்மஹே தநுர் ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சுக்ர: ப்ரசோதயாத்" மந்திரத்தை சொல்லவும். சுக்கிரனின் அருளையும், நற்பலன்களையும் பெறுவீர்கள்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs):

சுக்கிரன் ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் பிரவேசிப்பது ஏன் முக்கியமாகக் கருதப்படுகிறது?
ரோகிணி நட்சத்திரம் சந்திரனுக்கு உரியது. சுக்கிரன் மற்றும் சந்திரன் ஆகிய இரு கிரகங்களுமே அழகு, கலை மற்றும் செழிப்பைக் குறிப்பவை. எனவே, சுக்கிரன் ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் சஞ்சரிக்கும் போது, அது வசீகரத்தையும், பொருளாதார வளர்ச்சியையும் இரட்டிப்பாக வழங்கும் ஆற்றலைப் பெறுகிறது.

2026ல் நிகழும் இந்தப் பெயர்ச்சியால் எந்தெந்த ராசிகள் அதிக பலன் பெறும்?
இந்தக் குறிப்பிட்ட பெயர்ச்சியால் ரிஷபம், கடகம், துலாம் மற்றும் மகரம் ஆகிய நான்கு ராசிகள் அதிக நற்பலன்களைப் பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்தப் பெயர்ச்சி காதல் மற்றும் திருமண வாழ்க்கையில் என்ன மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும்?
சுக்கிரன் அன்பிற்குரிய காரகன் என்பதால், இந்தப் பெயர்ச்சி உறவுகளில் இணக்கத்தை ஏற்படுத்தும். குறிப்பாக துலாம் மற்றும் கடக ராசியினருக்குப் பிரிந்த உறவுகள் சேரவும், திருமண முயற்சிகள் கைகூடவும் வாய்ப்புகள் அதிகம்.

தொழில் ரீதியாக யாருக்கு அதிக முன்னேற்றம் கிடைக்கும்?
கலை, ஃபேஷன், ஊடகம், நகைத்தொழில் மற்றும் ஆக்கப்பூர்வமான (Creative) துறைகளில் இருப்பவர்களுக்கு இந்தப் பெயர்ச்சி புதிய வாய்ப்புகளையும் புகழையும் தேடித்தரும். மகர ராசியினருக்குப் பணியிடத்தில் அவர்கள் உழைப்பிற்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.

இந்தப் பெயர்ச்சியின் போது பொருளாதார நிலை எப்படி இருக்கும்?
ரிஷப ராசியினருக்குப் புதிய வருமான வழிகள் பிறக்கும். முதலீடுகளில் இருந்து எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கக்கூடும். பொதுவாகவே, சுக்கிரனின் இந்தப் பயணம் சந்தையில் ஆடம்பரப் பொருட்களின் விற்பனை மற்றும் பணப்புழக்கத்தை அதிகரிக்கச் செய்யும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

