நாளை சுக்கிர நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு தலைவலி மாறப் போகிறது

Venus Nakshatra Transit 2026 : ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி, கிரகங்கள் வெவ்வேறு நட்சத்திரங்கள் மற்றும் ராசிகளில் சஞ்சரிப்பது எப்போதும் சுப பலன்களைத் தருவதில்லை; பல நேரங்களில், எதிர்மறையான விளைவுகளும் காணப்படுகின்றன. தற்போது, சுக்கிரன் தனது சொந்த ராசியான ரிஷபத்தில் நிலை கொண்டிருந்த போதிலும், 'மாலளவ்ய விப்ரீத ராஜயோகம்' என்ற அமைப்பை உருவாக்குகிறது. இந்த அமைப்பு முற்றிலும் நன்மை பயப்பதாகக் கருதப்படுவதில்லை. இந்த கிரக அமைப்பின் விளைவாக, சில ராசிகளைச் சேர்ந்த நபர்கள் அதிகரித்த மன அழுத்தம், நிதி நிலையற்ற தன்மை மற்றும் உறவுகளில் கருத்து வேறுபாடுகளை அனுபவிக்கக்கூடும். சுகபோகங்கள் மற்றும் ஆடம்பரங்கள் குறைதல், தேவையற்ற செலவுகள், மற்றும் மன அமைதியின்மை போன்ற பிரச்சனைகளும் ஏற்படலாம். இதனால் அன்றாட வாழ்க்கை மோசமாகப் பாதிக்கப்படலாம் என்ற கவலைகள் எழுகின்றன.
மே 8-ஆம் தேதி அன்று சுக்கிரன் தனது நட்சத்திரத்தை மாற்றிக்கொண்டு, மிருகசீரிஷ நட்சத்திரத்தில் பிரவேசிக்கிறார். செவ்வாயின் ஆதிக்கத்திற்கு உட்பட்ட இந்த நட்சத்திரத்தில் சுக்கிரன் நுழைவது, குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்குச் சவாலான சூழல்களை உருவாக்கக்கூடும். இந்த நட்சத்திர மாற்றம், ஒருவரின் தொழில் வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய தடைகள், சமூக அந்தஸ்தில் சரிவு மற்றும் வணிகத்தில் நிதி இழப்புகள் ஆகியவற்றைச் சுட்டிக்காட்டுவதாக ஜோதிடத்தில் கூறப்படுகிறது. இக்காலகட்டத்தில் அதிர்ஷ்டம் எதிர்பார்த்த அளவு சாதகமாக அமையாமல் போகலாம்; மேலும், நம்பிக்கைக்குரிய நல்வாய்ப்புகள் கைநழுவிப் போகவும் வாய்ப்புள்ளது. இத்தகைய சூழலில், மிகுந்த விழிப்புணர்வுடன் இருப்பது மிகவும் அவசியமாகும்.
மூன்று ராசிக்காரர்கள் சிரமங்களைச் சந்திக்கக்கூடும்
கன்னி : இந்த ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இந்த சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி சில சவால்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். உங்கள் மனம் அமைதியற்று இருக்கும், மேலும் ஒருவித மெல்லிய சோக உணர்வு உங்களுக்குள் நீடித்து, உங்கள் அன்றாட வழக்கத்தைப் பாதிக்கக்கூடும். வீட்டுச் சூழலில் பதற்றம் அதிகரிப்பதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன; எனவே, சிறுசிறு பிரச்சனைகளைப் புறக்கணிப்பது அவசியமாகும். பணியிடத்தில், உங்கள் கவனம் சிதறக்கூடும், மேலும் உங்கள் பணிகளில் தடங்கல்கள் ஏற்படலாம். சக ஊழியர்களுடனான கருத்து வேறுபாடுகள் அதிகரிக்கக்கூடும், எனவே வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. அவசரம் தீங்கு விளைவிக்கும் என்பதால், சிந்தித்து முடிவுகளை எடுங்கள்.
|கன்னி
|சில சவால்களை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
|விருச்சிகம்
|இந்தக் காலகட்டம் பிரச்சனைகள் மற்றும் சிக்கல்கள் நிறைந்ததாக இருக்கலாம்.
|மகரம்
|அதிகரித்து வரும் செலவுகள் உங்கள் பட்ஜெட்டை சீர்குலைக்கக்கூடும்.
விருச்சிகம்: இந்த ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இந்தக் காலகட்டம் பிரச்சனைகள் மற்றும் சிக்கல்கள் நிறைந்ததாக இருக்கலாம். வீட்டிலும் குடும்பத்திலும் பதற்றம் அதிகரிப்பதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன, இது உறவுகளில் கசப்புணர்வுக்கு வழிவகுக்கும். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடனான கருத்து வேறுபாடுகள் ஆழமாகி, தகராறுகளுக்கு வழிவகுக்கக்கூடும். வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் நிதி இழப்புகளையும் பொருளாதார நெருக்கடியையும் சந்திக்க நேரிடலாம். உங்கள் தொழில் முயற்சிகளில் தடைகள் ஏற்பட்டு, மன அமைதியின்மை உண்டாகும். இந்தக் காலகட்டத்தில் கோபத்தையும் கடுஞ்சொற்களையும் தவிர்ப்பது அவசியம்; இல்லையெனில், நிலைமை மேலும் மோசமடையக்கூடும்.
மகரம்: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு, சுக்கிரனின் தற்போதைய பெயர்ச்சி எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்த்துகிறது. இந்தக் காலகட்டத்தில் உங்கள் நிதி விஷயங்களில் ஏற்ற இறக்கங்கள் ஏற்படலாம், மேலும் அதிகரித்து வரும் செலவுகள் உங்கள் பட்ஜெட்டை சீர்குலைக்கக்கூடும். நஷ்டங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால், வணிகம் தொடர்பான முடிவுகளைக் கவனமாகப் பரிசீலித்து எடுப்பது விவேகமானதாகும். மேலும், ஒரு சிறிய கவனக்குறைவு கூட சிக்கலுக்கோ அல்லது விபத்துக்கோ வழிவகுக்கும். உங்கள் வேலையில் தடைகளைச் சந்திக்க நேரிடலாம், இது உங்களுக்கு மனச்சோர்வை ஏற்படுத்தக்கூடும். இதுபோன்ற சூழ்நிலைகளில், பொறுமையைக் கடைப்பிடித்து, உங்கள் பேச்சைக் கட்டுப்படுத்துங்கள்.
இந்த பரிகாரங்கள் நிம்மதியைத் தரும்
ஜோதிடர்களின் கூற்றுப்படி, சுக்கிர கிரகத்தின் தாக்கத்தைச் சமநிலைப்படுத்தச் சில எளிய பரிகாரங்கள் மிகவும் பயனுள்ளவையாகக் கருதப்படுகின்றன. உங்கள் வாழ்வில் வெள்ளை நிறத்திற்கு முன்னுரிமை அளியுங்கள்; வெள்ளை நிற ஆடைகளையே அணியுங்கள். மேலும், அரிசி மற்றும் சர்க்கரை போன்ற வெள்ளை நிறப் பொருட்களைத் தானமாக வழங்குவது சுப பலன்களை அளிக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. குறிப்பாக, வெள்ளிக்கிழமைகளில் 'பாயசம்' தயாரித்து, அதனைத் தேவைப்படுபவர்களுக்குப் பரிமாறுவது 'சுக்கிர தோஷத்தை' (கிரகக் குறைபாட்டை) தணிக்க உதவும்; இதன் விளைவாக, வாழ்வில் ஏற்படும் துன்பங்கள் படிப்படியாகக் குறையும்.
