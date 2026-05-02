சுக்கிர நட்சத்திர பெயர்ச்சி: மே 8 முதல் பணமழை பொழியப்போகும் ராசிகள் இவைதான்!

Venus Nakshatra In Mirugasirisham on May 8 : ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் படி, ஒவ்வொரு கிரகம் ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிக்குப் பிறகு தனது பயணப் பாதையை மாற்றிக்கொள்கிறது. இந்த மாற்றம், 12 ராசிகளைச் சேர்ந்த அனைத்து தனிநபர்கள் மீதும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. சிலருக்கு இந்த மாற்றம் மிகவும் சுபமான பலன்களைத் தருவதாக அமைகிறது; அதே வேளையில், வேறு சிலர் சாதகமற்ற விளைவுகளை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கலாம். ஜோதிடக் கணக்கீடுகளின்படி, 2026-ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 8-ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை அன்று, இரவு 9:51 மணிக்கு, சுக்கிர கிரகம் 'மிருகசீரிஷம் நட்சத்திரத்தில்' பிரவேசிக்க உள்ளது. மிருகசீரிஷம் நட்சத்திரமானது செவ்வாய் கிரகத்தின் அதிபதியாக கொண்ட நட்சத்திரமாகும். இதன் விளைவாக, சுக்கிரனின் இந்த நட்சத்திரப் பெயர்ச்சியானது, மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சுபமான பலன்களை வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனவே அந்த மூன்று ராசிகளைப் பற்றி விரிவாக அறிந்துகொள்வோம்...
மேஷம் (Aries Zodiac Sign)
சுக்கிரன் ஒரு புதிய நட்சத்திரத்திற்குள் பெயர்ச்சி அடைவது, மேஷ ராசியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு மிகவும் சுபமானதாகக் கருதப்படுகிறது. இந்தப் பெயர்ச்சி அவர்களின் தொழில் வாழ்க்கையில் சாதகமான பலன்களை அளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தற்போது வேலை தேடிக்கொண்டிருப்பவர்களுக்குப் புதிய வேலைவாய்ப்புகள் கிடைக்கக்கூடும். மேலும், பணியிடத்தில் அவர்களின் உழைப்பு பாராட்டப்படும்; உயர் அதிகாரிகளும் அவர்கள் மீது மிகுந்த மகிழ்ச்சி கொள்வர். அத்துடன், தொழில் துறையில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் எதிர்காலத்தில் கணிசமான லாபத்தை ஈட்டித் தரக்கூடிய புதிய ஒப்பந்தங்களைப் பெற வாய்ப்புள்ளது.
ரிஷபம் (Taurus Zodiac Sign)
ரிஷப ராசியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு, சுக்கிரன் ஒரு புதிய நட்சத்திரத்திற்குப் பெயர்ச்சி அடைவது மிகவும் நற்பயன் தரக்கூடியதாகக் கருதப்படுகிறது. இக்காலகட்டத்தில், எதிர்காலத்தில் உங்களுக்குப் பெரிதும் சாதகமாக அமையக்கூடிய புதிய தொடர்புகள் உருவாகக்கூடும். மேலும், தொழில் துறையில் இருப்பவர்களுக்குப் புதிய வாய்ப்புகள் அல்லது வழிகள் திறக்கப்படலாம். அதுமட்டுமின்றி, உங்கள் திருமண வாழ்வில் நிலவி வந்த சிக்கல்கள் தீர்க்கப்பட்டு, உங்கள் உறவில் இனிமையும் நல்லிணக்கமும் நிறைந்திருக்கும். மாணவர்கள் தங்கள் கல்வியில் சிறப்பான மற்றும் சாதகமான முடிவுகளைப் பெறுவார்கள். மேலும், நீண்ட காலமாகத் தேங்கிக்கிடந்த உங்கள் பணிகள் தற்போது முழுமையாக நிறைவுபெறும்.
துலாம் (Libra Zodiac Sign)
துலாம் ராசியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு, சுக்கிரன் ஒரு புதிய நட்சத்திரத்திற்குள் பெயர்ச்சி அடைவது நன்மை பயப்பதாக அமையும். திருமணம் ஆகாதவர்களுக்குத் திருமண வரன்கள் அமையக்கூடும். உங்களுக்கு ஏதேனும் நிலுவையில் உள்ள சட்டரீதியான விவகாரங்கள் இருப்பின், அவை தீர்க்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் நீங்கள் வளர்ச்சியை காண்பீர்கள். தற்போது பணியில் இருப்பவர்களுக்குப் பதவி உயர்வு கிடைப்பதுடன், ஊதிய உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் நிதி நிலையும் முன்பை விட மேம்படும். மேலும், உங்கள் குழந்தைகளைப் பற்றிய சில நற்செய்திகள் உங்களுக்குக் கிடைக்கக்கூடும்.
சுக்கிர பகவானின் முழுமையான அருளைப் பெற எந்த மந்திரம் ஜபிக்க வேண்டும்
சுக்கிர பகவானின் அருள் பெற "ஓம் அச்வத்வஜாய வித்மஹே தநுர் ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சுக்ர: ப்ரசோதயாத்" மந்திரத்தை சொல்லவும். சுக்கிரனின் அருளையும், நற்பலன்களையும் பெறுவீர்கள்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ):
சுக்கிரன் எப்போது மிருகசீரிஷம் நட்சத்திரத்திற்கு மாறுகிறார்?
ஜோதிடக் கணக்கீடுகளின்படி, சுக்கிரன் 2026-ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 8-ஆம் தேதி, வெள்ளிக்கிழமை இரவு 9:51 மணிக்கு மிருகசீரிஷம் நட்சத்திரத்தில் பிரவேசிக்கிறார்.
மிருகசீரிஷம் நட்சத்திரத்தின் அதிபதி யார்?
மிருகசீரிஷம் நட்சத்திரத்தின் அதிபதி செவ்வாய் பகவான் ஆவார். செவ்வாயின் நட்சத்திரத்தில் சுக்கிரன் சஞ்சரிப்பது ஒரு முக்கிய நிகழ்வாகக் கருதப்படுகிறது.
இந்த நட்சத்திர மாற்றத்தினால் அதிக பலன் பெறும் ராசிகள் எவை?
இந்த சுக்கிரப் பெயர்ச்சியால் மேஷம், ரிஷபம் மற்றும் துலாம் ஆகிய மூன்று ராசிக்காரர்கள் மிகவும் சுபமான மற்றும் சாதகமான பலன்களைப் பெறுவார்கள்.
