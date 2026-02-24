ரேவதி நட்சத்திரத்தில் சுக்கிரன்.. இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு குபேர யோகம், வீடு, தங்கம், மனை யோகம்

ஜோதிடத்தில், 'சுக்கிரன்' கிரகம் செல்வம், ஆடம்பர வாழ்க்கை, அன்பு மற்றும் அழகுக்குக் காரணமாகக் கருதப்படுகிறது. சுக்கிரனின் நிலையில் ஏற்படும் ஒரு சிறிய மாற்றம் கூட பன்னிரண்டு ராசிகளின் நிதி நிலையில் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
இந்த மார்ச் மாதம், சுப கிரகமான சுக்கிரன் 'ரேவதி நட்சத்திரத்தில்' பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். இந்த அற்புதமான சுக்கிரப் பெயர்ச்சி சில ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாக இருக்கும், மேலும் இந்த ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் செல்வம் பெருகும். இந்த 5 அதிர்ஷ்ட ராசிக்காரர்கள் யார்? இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்? என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
ரிஷபம் (Taurus)
ரிஷப ராசியின் அதிபதி சுக்கிரன் பகவான் ஆவார். எனவே, ரேவதி நட்சத்திரப் பெயர்ச்சி ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு அதிகபட்ச நன்மைகளைத் தரும். உங்கள் வருமானத்தை அதிகரிக்க புதிய வழிகள் தோன்றும். உங்கள் பணம் எங்காவது சிக்கிக்கொண்டாலோ அல்லது தொலைந்து போனாலோ, அது எதிர்பாராத விதமாக திரும்பி வருவதற்கான வலுவான வாய்ப்பு உள்ளது. நீங்கள் ஒரு புதிய வாகனம், நகைகள் அல்லது ஆடம்பரப் பொருட்களை வாங்குவீர்கள். முதலீடு செய்ய நினைக்கும் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த நேரம். சமூகத்தில் உங்கள் கௌரவமும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும்.
மிதுனம் (Gemini)
ரேவதி நட்சத்திரத்தின் அதிபதி புதன் பகவான். புதன் மிதுன ராசிக்கும் அதிபதி என்பதால், இந்த சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இரட்டிப்பு நன்மைகளைத் தரும். உங்கள் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய வெற்றி காத்திருக்கிறது. தொழிலதிபர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் அபரிமிதமான லாபத்தைப் பெறுவது உறுதி. சொத்து தொடர்பான அல்லது நீதிமன்றத்தில் நடந்து வரும் அனைத்து பழைய தகராறுகளும் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். வங்கி இருப்பு அதிகரிக்கும் என்பதால் நிதி நெருக்கடி இருக்காது.
கன்னி (Virgo)
இந்த சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி கன்னி ராசிக்காரர்கள் தங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய மைல்கல்லை அடைய உதவும். வெளிநாட்டில் வணிகம் செய்பவர்கள் அல்லது பன்னாட்டு நிறுவனங்களில் (MNC) பணிபுரியும் கன்னி ராசிக்காரர்கள் மிகப்பெரிய நிதி ஆதாயங்களைக் காண்பார்கள். கூட்டாண்மை தொழிலில் நீங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெறுவீர்கள். உங்கள் ஆளுமையில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தைக் காண்பீர்கள். எதிர்கால மகிழ்ச்சி மற்றும் செழிப்புக்காக இப்போது செய்யப்படும் முதலீடுகள் எதிர்காலத்தில் மிகப்பெரிய லாபத்தைத் தரும்.
விருச்சிகம் (Scorpio)
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த சுக்கிரன் பெயர்ச்சி ஒரு உயிர் காக்கும், நீண்டகால நிதி சிக்கல்களிலிருந்து நிவாரணம் அளிக்கும். உங்கள் சேமிப்பில் மிகப்பெரிய அதிகரிப்பு இருக்கும். பங்குச் சந்தையிலோ அல்லது லாட்டரியிலோ பணத்தை முதலீடு செய்தால் பெரிய லாபம் கிடைக்க வாய்ப்புகள் உள்ளன. கடன் வலையில் சிக்கித் தவிப்பவர்கள் தங்கள் கடனை அடைக்க வழிகளைக் கண்டுபிடிப்பார்கள். தேவையற்ற செலவுகளில் இடைவெளி ஏற்படும், நிதி நிலைமை முழுமையாக வலுவடையும்.
கும்பம் (Aquarius)
சனியின் ஆதிக்கம் கொண்ட கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு ரேவதி நட்சத்திரத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம்! அலுவலகத்தில் பதவி உயர்வு கிடைப்பதோடு, சம்பளமும் பெருமளவில் உயரும் வாய்ப்பு உள்ளது. சுக்கிரனின் சிறப்பு அருளால் உங்கள் பொருள் மகிழ்ச்சியும் செழிப்பும் அதிகரிக்கும். சொந்தமாக வீடு அல்லது கார் வாங்க வேண்டும் என்ற உங்கள் நீண்டகால கனவு இந்த நேரத்தில் நனவாகும் வாய்ப்பு அதிகம்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)
