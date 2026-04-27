இன்று சுக்கிர நட்சத்திர பெயர்ச்சி: பணமும் செல்வாக்கும் அதிகரிக்கப்போகும் 4 ராசிகள்

Venus Enters Rohini Nakshatra 2026 : 2026-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 27-ஆம் தேதியன்று, சுக்கிரன் ரோகிணி நட்சத்திரத்திற்குள் பெயர்ச்சி அடையவுள்ளது. ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் இது மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நிகழ்வாகக் கருதப்படுகிறது. ரோகிணி நட்சத்திரத்தின் அதிதேவதை சந்திரன் என்றும், சந்திரனுடனான சுக்கிரனின் சேர்க்கையானது மகிழ்ச்சியையும் செழிப்பையும் வளர்க்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.
ரிஷப ராசியில் சஞ்சரிக்கும் வேளையில், சுக்கிரன் ஏப்ரல் 27, திங்கட்கிழமை அன்று இரவு 9:08 மணிக்கு ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் பிரவேசிப்பார்; மே 8 வரை இந்த நட்சத்திரத்திலேயே அவர் நிலைத்திருப்பார், அதன் பிறகு மிருகசீரிஷம் நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைவார்.
ஜோதிடர்களின் கூற்றுப்படி, ரோகிணி நட்சத்திரத்தின் வழியாக சுக்கிரன் பயணிப்பது, ரிஷபம், சிம்மம், துலாம் மற்றும் கும்பம் ஆகிய ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சுபமானதாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த காலகட்டத்தில், இந்த ராசியினர் மகிழ்ச்சி, செழிப்பு, நல்வாய்ப்பு மற்றும் பொருளாதார ஆதாயங்களை அனுபவிக்கக்கூடும்.
ரிஷபம் (Taurus Zodiac Sign)
உங்கள் ராசியின் அதிபதி சுக்கிரன் ஆவார். எனவே, சுக்கிரன் ரோகிணி நட்சத்திரத்தின் வழியாகச் செய்யும் சஞ்சாரம், ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு மிகவும் சுபமானதாகவும், மிகுந்த நற்பலன்களை அளிக்கக்கூடியதாகவும் கருதப்படுகிறது. இந்தக் காலகட்டத்தில், உங்கள் முதலீடுகளின் மூலம் நீங்கள் கணிசமான ஆதாயங்களைப் பெறக்கூடும். மேலும், வாகனம் அல்லது புதிய வீடு வாங்குவதன் மூலம் கிடைக்கும் மகிழ்ச்சியை நீங்கள் அனுபவிக்கலாம். உங்கள் தொழில் அல்லது பணித்துறையில், உங்கள் உழைப்பு பெரிதும் பாராட்டப்படும்; அத்துடன், உங்கள் பதவி மற்றும் கௌரவம் உயருவதற்கான வலுவான அறிகுறிகளும் தென்படுகின்றன.
சிம்மம் (Leo Zodiac Sign)
சுக்கிரனின் நட்சத்திர மாற்றம், சிம்ம ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கும் மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது. இந்தக் காலகட்டத்தில் உங்கள் மதிப்பும் கௌரவமும் உயரும்; மேலும், உங்கள் வருமானம் அதிகரிப்பதற்கான அறிகுறிகளும் தென்படுகின்றன. மூதாதையர் சொத்துக்கள் வாயிலாகப் பயன்கள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது.
துலாம் (Libra Zodiac Sign)
உங்கள் ராசியின் அதிபதி சுக்கிரன் ஆவார்; இவர் ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் பிரவேசிக்கும்போது, உங்கள் ஆளுமையை மெருகேற்றி, உங்களை மேலும் வசீகரமானவராக மாற்றும். இக்காலகட்டத்தில், பௌதிக சுகபோகங்களும் வசதிகளும் பெருகும்; மேலும், நீங்கள் ஆடம்பரப் பொருட்களுக்காகச் செலவு செய்யவும் கூடும். செல்வம் அல்லது வளங்களுக்கு எவ்விதக் குறைவும் ஏற்படாது; அத்துடன், வருமானத்திற்கான புதிய வழிகளும் திறக்கும்.
கும்பம் (Aquarius Zodiac Sign)
கும்ப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, நட்சத்திரத்தின் வழியாக சுக்கிரன் மேற்கொள்ளும் பெயர்ச்சியானது மிகவும் சுபமானதாக அமையக்கூடும். இக்காலகட்டத்தில், உங்கள் தொழில் மற்றும் வணிக முயற்சிகள் வேகம் பிடிக்கும்; மேலும், நிலுவையில் உள்ள கடன்களிலிருந்து நீங்கள் நிவாரணம் பெறக்கூடும். பழைய அல்லது பெறப்பட வேண்டிய பாக்கிகளையும் நீங்கள் திரும்பப் பெற வாய்ப்புள்ளது. இந்தப் பெயர்ச்சியானது உங்கள் ஆளுமையை மெருகேற்றி, உங்களை மேலும் வசீகரமானவராகவும் ஈர்ப்பு மிக்கவராகவும் மாற்றும். மேலும், பௌதிக சுகபோகங்களும் வசதிகளும் பெருகும்; ஆடம்பரப் பொருட்களுக்காக நீங்கள் செலவு செய்யவும் கூடும். செல்வம் அல்லது வளங்களுக்கு எவ்விதக் குறைவும் ஏற்படாது; அத்துடன், வருமானம் ஈட்டுவதற்கான புதிய வழிகளும் உங்களுக்குத் திறக்கும்.
சுக்கிர பகவானின் முழுமையான அருளைப் பெற எந்த மந்திரம் ஜபிக்க வேண்டும்
சுக்கிர பகவானின் அருள் பெற "ஓம் அச்வத்வஜாய வித்மஹே தநுர் ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சுக்ர: ப்ரசோதயாத்" மந்திரத்தை சொல்லவும். சுக்கிரனின் அருளையும், நற்பலன்களையும் பெறுவீர்கள்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ):
சுக்கிரன் பிரவேசிப்பது ஏன் இவ்வளவு முக்கியமாகக் கருதப்படுகிறது?
ஜோதிட ரீதியாக, ரிஷப ராசி மற்றும் ரோகிணி நட்சத்திரம் ஆகிய இரண்டுமே சுக்கிரனுக்கு மிகவும் பிடித்தமான இடங்கள். ரோகிணி நட்சத்திரத்தின் அதிபதி சந்திரன் ஆவார். சுக்கிரன் (செல்வம்) மற்றும் சந்திரன் (மனம்/மகிழ்ச்சி) ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான இந்தத் தொடர்பு, வாழ்வில் செழிப்பையும், கலை நயத்தையும், நிம்மதியையும் தருவதாகக் கருதப்படுகிறது.
இந்த நட்சத்திரப் பெயர்ச்சி எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும்?
சுக்கிரன் ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் ஏப்ரல் 27, 2026 முதல் மே 8, 2026 வரை சஞ்சரிப்பார். சுமார் 11 நாட்கள் இந்த சுபமான காலகட்டம் நீடிக்கும்.
ரிஷப ராசியினருக்கு இந்தப் பெயர்ச்சி எந்த வகையில் சிறப்பானது?
ரிஷப ராசியின் அதிபதியே சுக்கிரன் தான். அவர் தனது சொந்த ராசியில், மிகவும் பலம் வாய்ந்த ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் சஞ்சரிப்பதால், அந்த ராசியினருக்கு இரட்டிப்பு பலன்கள் கிடைக்கும். குறிப்பாக சொத்து சேர்க்கை, வாகன யோகம் மற்றும் எடுக்கும் காரியங்களில் வெற்றி போன்றவை அமையும்.
சுக்கிரன் ரோகிணிக்கு பிறகு எந்த நட்சத்திரத்திற்குச் செல்வார்?
மே 8-ஆம் தேதிக்குப் பிறகு, சுக்கிரன் செவ்வாயின் நட்சத்திரமான மிருகசீரிஷத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைவார். அதன் பிறகு பலன்கள் மற்றும் சூழலில் மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடும்.
