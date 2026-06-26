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சுக்கிரன்-கேது சேர்க்கை: ஜூலையில் இந்த 3 ராசிகளுக்கு பணமழை! அதிர்ஷ்டம் உச்சம்

சிம்ம ராசியில் நிகழவுள்ள சுக்கிரன்-கேது சேர்க்கையால் ஜூலை மாதத்தில் ரிஷபம், துலாம் மற்றும் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு கிடைக்கவுள்ள அதிர்ஷ்ட பலன்கள் குறித்து இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம். 

Written ByR Balaji
Published: Jun 26, 2026, 10:21 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 10:21 PM IST
சுக்கிரன்-கேது சேர்க்கை: ஜூலையில் இந்த 3 ராசிகளுக்கு பணமழை! அதிர்ஷ்டம் உச்சம்
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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