/சுக்கிரன்-கேது சேர்க்கை: ஜூலையில் இந்த 3 ராசிகளுக்கு பணமழை! அதிர்ஷ்டம் உச்சம்

ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் நிழல் கிரகமாகவும், எப்போதும் பின்னோக்கியே பயணிக்கும் வக்ர கிரகமாகவும் கேது பகவான் கருதப்படுகிறார். இவர் தற்போது சிம்ம ராசியில் சஞ்சரித்து வருகிறார். மறுபுறம், அழகு, ஆடம்பரம், காதல் மற்றும் செல்வத்திற்கு அதிபதியான சுக்கிர பகவான் தற்போது கடக ராசியில் பயணித்து வருகிறார்.
இந்நிலையில், வரும் ஜூலை 04 ஆம் தேதி சுக்கிரன் சிம்ம ராசிக்குள் பிரவேசிக்க உள்ளார். இதனால் சிம்ம ராசியில் ஏற்கனவே அமர்ந்திருக்கும் கேதுவுடன் சுக்கிரன் இணையப் போகிறார். இந்த சுக்கிரன்-கேது சேர்க்கையானது ஜூலை 30 ஆம் தேதி வரை நீடிக்கும்.
இந்த இரு கிரகங்களின் சேர்க்கை 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினாலும், குறிப்பிட்ட 3 ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த ஜூலை மாதம் திடீர் அதிர்ஷ்டத்தையும், நிதி நன்மைகளையும் அள்ளித்தரப் போகிறது. அவர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
ரிஷப ராசிக்கு 4 ஆம் வீடான சுக ஸ்தானத்தில் இந்த கிரக சேர்க்கை நிகழ்கிறது. புதிய வீடு, மனை அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் கைகூடி வரும். குடும்பத்தில் இருந்த மனக்கசப்புகள் நீங்கி மகிழ்ச்சி நிலவும். அலுவலகத்தில் உங்கள் இலக்குகளை எளிதாக முடித்து பாராட்டுப் பெறுவீர்கள். தொழிலில் எதிர்பார்த்ததை விட லாபம் இரட்டிப்பாகும். சுப காரியங்களுக்கான செலவுகள் அதிகரிக்கும்.
துலாம் ராசிக்கு 11 ஆம் வீடான லாப ஸ்தானத்தில் சுக்கிரனும் கேதுவும் இணைகிறார்கள். நீண்ட நாட்களாக வராமல் இருந்த கடன் தொகைகள் வசதியாகும். புதிய வருமான வழிகள் பிறக்கும். குடும்பத்தினரின் ஆதரவோடு நினைத்த காரியங்களைச் சாதிப்பீர்கள். மனதில் நிம்மதியும் மகிழ்ச்சியும் கூடும். பணவரவு திருப்திகரமாக இருந்தாலும், உடல் ஆரோக்கியத்தில் மட்டும் சிறு கவனம் தேவை.
விருச்சிக ராசிக்கு 10 ஆம் வீடான கர்ம ஸ்தானத்தில் இந்த கூட்டணி அமைகிறது. நீங்கள் பார்க்கும் வேலையில் உங்களின் திறமைக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். தடைப்பட்ட காரியங்கள் அனைத்தும் தடங்கலின்றி முடியும். உங்கள் கணவன் அல்லது மனைவியின் தொழில்/வேலையில் பெரிய முன்னேற்றமும், லாபமும் உண்டாகும். பொருள் சேர்க்கை மற்றும் சொகுசு வாழ்க்கை அமைந்தாலும், உங்கள் துணையின் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை காட்டுவது அவசியம்.
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