  2026ல் ரணகளமாகும் 4 ராசிகள்! ஒரே போராட்டம் தான்.. இதுல உங்க ராசி இருக்கா?

2026ல் ரணகளமாகும் 4 ராசிகள்! ஒரே போராட்டம் தான்.. இதுல உங்க ராசி இருக்கா?

Shukra Mangal Yuddh 2026: 2026 தொடக்கத்தில் சுக்கிரனுக்கும் செவ்வாய்யும் எதிரி கிரகங்களாக அறியப்படுகின்றன. இதன் காரணமாக குறிப்பிட்ட 4 ராசிக்காரர்கள் எதிர்மறையான பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். அது குறித்து பார்க்கலாம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 12, 2025, 04:10 PM IST
  • சுக்கிரன் - செவ்வாய் போர்
  • 4 ராசிகளுக்கு கெட்டகாலம்
  • யாரெல்லாம் தெரியுமா?

2026ல் ரணகளமாகும் 4 ராசிகள்! ஒரே போராட்டம் தான்.. இதுல உங்க ராசி இருக்கா?

Shukra Mangal Yuddh 2026: ஜோதிடத்தின்படி, வரும் 2026 ஜனவரி மாதம் தொடக்கத்தில் சுக்கிரனும் செவ்வாய்யும் ஒன்றுக்கொன்று அருகில் வர இருக்கிறது. இவை எதிரி கிரகங்களாக அறியப்படுகின்றன. மேலும், இது சுக்கிரன் செவ்வாய் போர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இவ்விரண்டுக்கும் நடுவே நிலவும் போரானது ஜனவரி 6ஆம் தேதி காலை சுமார் 8:20 மணிக்கு தொடங்குகிறது. பின்னர் ஜனவரி 10ஆம் தேதி காலை 9:13 க்கு முடிவடைகிறது. சுமார் 4 நாட்கள் நீட்டிக்கும் இந்த போர் 4 ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்மறையான பலன்களை கொடுக்க இருக்கிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

மேஷம் (Aries)

2026 ஜனவரில் மேஷ ராசிக்காரர்கள் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய காலகட்டம் ஆகும். சுக்கிரன் மற்றும் செவ்வாய் தரும் எதிர்மறையான பலன்கள் உங்களை மன அழுத்தத்திற்கு கொண்டு செல்லும். அதிக கோபத்தை ஏற்படுத்தும். சிறு சிறு விஷயங்களுக்கு கூட அதிக கோபம் வரலாம். உடன் வேலை செய்பவர்களுடன் வாக்குவாதம் ஏற்படக்கூடும். அவசர முடிவுகள் எடுக்கக்கூடும். எனவே இந்த காலக்கட்டத்தில் மேஷ ராசிக்காரர்கள் மிகவும் பொருமையாகவும் நிதானமாகவும் இருக்க வேண்டும். மன அழுத்தத்தால் இரவு நேரங்களில் தூக்கம் வரால் தவிக்கக்கூடும். இதனால் மிகவும் கவனமாக இருப்பது அவசியம். 

ரிஷபம் (Taurus)

ஜனவரி மாதத்தின் முதல் 10 நாட்கள் ரிஷப ராசிக்காரரகள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். சுக்கிரன் மற்றும் செவ்வாய்யால் ஏற்படும் எதிர்மறையான விஷயங்களால் பதற்றம் உண்டாகும். நிதி சார்ந்த பிரச்சனைகள் வரும். அதிக கோபம் வரும். பிறர் கூறும் விமர்சனங்களை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. எனவே பொருமையுடன் இருப்பது நல்லதாகும். முடிந்தால் தியானம், யோகா போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுங்கள். 

துலாம் (Libra)

துலாம் ராசிக்காரர்களும் ஜனவரி மாதத்தின் முதல் 10 நாட்கள் கவனமுடன் இருப்பது நல்லது. எதிர்மறையான பலன்களை சந்திக்கக்கூடும். குடும்பம் மற்றும் தொழிலில் சிக்கல்கள் ஏற்படலாம். சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதை ஒன்றுக்கு இரண்டு முறை யோசித்து முடிவு செய்யவும். குடும்பத்தினருடனும் உறவினர்களுடனும் நல்லிணக்கத்தை பேணுவது கடினமானதாக இருக்கும். பிறரிடம் வார்த்தைகளை கவனமுடன் பயன்படுத்த வேண்டும். மேலும், உங்கள் தனிப்பட்ட ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். 

விருச்சிகம் (Scorpio)

விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு ஜனவரி மாதம் சவாலானதாக இருக்கும். சுக்கிரன், செவ்வாய் எதிர்மறையான பலன்கள் ஏற்படுத்தும். வேலையில் அழுத்தம் இருக்கும். அதிக பதட்டம் இருக்கும். மனசோர்வு அதிகரிக்கும். தேவையற்ற வாக்குவாதஙக்ள், சண்சைகள் ஏற்படும். எனவே இந்த காலக்கட்டத்தில் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த உடற்பயிற்சிகள், யோகா போன்றவற்றையை மேற்கொள்ள வேண்டியது அவசியம். 

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

மேலும் படிக்க: இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 2 ராசிக்காரர்களுக்கு கவனம் தேவை.. ரொம்ப செலவாகும்!

மேலும் படிக்க: தை முதல் கொடிக்கட்டி பறக்கும் 4 ராசிகள்.. பணத்திற்கு பஞ்சமில்லையாம்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

Shukra Mangal Yuddh 2026

