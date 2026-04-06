இன்று சுக்கிர நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு லவ் அதிர்ஷ்ட ஜாக்பாட், கொண்டாட்டம் ஆரம்பம்

Venus Nakshatra Transits Starts From Today in Bharani : ஜோதிட சாஸ்திரத்தில், ஒரு கிரகம் ஒரு ராசியைக் கடந்து செல்வது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகிறது, அதேபோல் இந்த கிரகங்களின் நட்சத்திர மாற்றமும் அதே அளவு முக்கியம் வாய்ந்த நிகழ்வாகும். இன்பம், செழிப்பு மற்றும் ஆடம்பர வாழ்வின் காரக கிரகமாகத் திகழும் சுக்கிர பகவான் (Venus), தற்போது தான் சஞ்சரிக்கும் நட்சத்திரத்தை மாற்றிக்கொள்ளத் தயாராக உள்ளது. 2026-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 6-ஆம் தேதியன்று அதாவது இன்று, சுக்கிர பகவான் 'பரணி' (Bharani) நட்சத்திரத்திற்குள் பிரவேசித்துள்ளார். இந்த நட்சத்திர மாற்றமானது இன்று அதிகாலை 1:04 மணிக்கு நிகழ்ந்துள்ளது. மேலும் சுக்கிர பகவான் வருகிற ஏப்ரல் மாதம் 16-ஆம் தேதி வரை பரணி நட்சத்திரத்திலேயே சஞ்சரிப்பார். இதில் சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னவென்றால், பரணி நட்சத்திரத்தின் அதிபதி சுக்கிர பகவான் ஆவார். ஒரு கிரகம் தனக்குச் சொந்தமான நட்சத்திரத்திலேயே சஞ்சரிக்கும்போது, அதன் ஆற்றல் பன்மடங்கு பெருகும் என்பது ஜோதிட நம்பிக்கை. சுக்கிரனின் இந்த 10 நாள் பயணம், ஐந்து ராசிகளுக்கு ஒரு 'பொற்காலமாகவே' அமையவிருக்கிறது.
ஜோதிடர்களின் கூற்றுப்படி, சுக்கிரனின் இந்த பெயர்ச்சி மேஷம், ரிஷபம், துலாம், விருச்சிகம் மற்றும் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை தரும் பலன்களைத் தரும், இந்த ராசிகளுக்கு உறவுகளில் இனிமை மற்றும் நிதி முன்னேற்றத்தைக் கொண்டுவரும்.
சுக்கிரன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி விவரம்
சுக்கிரன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி : ஏப்ரல் 6 ஆம் தேதி
பெயர்ச்சி அடைந்த நேரம் : அதிகாலை 1:04 மணிக்கு
எந்த ராசிகளுக்கு லவ் ஜாக்பாட் : மேஷம், ரிஷபம், துலாம், விருச்சிகம் மற்றும் தனுசு
நட்சத்திர மாற்றம் எதில் : சுக்கிரனின் இந்த பெயர்ச்சி பரணி நட்சத்திரத்தில் நிகழ்ந்துள்ளது.
சுக்கிரன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி : ஐந்து ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்
மேஷம் (Aries Zodiac Sign)
மேஷ ராசியினருக்கு, இந்தக் காலம் முன்னேற்றத்தையும் அதிகரித்த தன்னம்பிக்கையையும் குறிக்கிறது. காதல் திருமணத்திற்கான தடைகள் நீக்கப்படும், மேலும் உங்கள் வாழ்க்கையில் பல நேர்மறையான மாற்றங்கள் தோன்றும். இந்தக் காலத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் பயணம் மங்களகரமாகவும் நன்மை பயப்பதாகவும் அமையும். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன் ஒருங்கிணைப்பு மேம்படுவதால், முக்கிய முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. மேஷ ராசியினர் தங்கள் தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் முன்னேறுவதற்கான வாய்ப்புகளைப் பெறுவார்கள். நீங்கள் ஒரு இலாபகரமான திட்டத்தில் முதலீடு செய்வதையும் பரிசீலிக்கலாம்.
ரிஷபம் (Taurus Zodiac Sign)
ரிஷப ராசியினருக்கு, இந்த சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி மகிழ்ச்சியின் ஒரு புதிய தொடக்கத்தைக் கொண்டு வரக்கூடும். உங்கள் வாழ்வில் ஒரு சிறப்புமிக்க நபர் நுழையலாம். ரிஷப ராசியினர் தங்கள் குழந்தைகள் தொடர்பான நல்ல செய்திகளைப் பெறக்கூடும், இது ராசிக்காரர்களின் மனதிற்கு அமைதியைக் கொண்டுவரும். மேஷ ராசியினருக்கு, சமீபத்திய நட்பு ஒரு காதல் உறவாக மலரக்கூடும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையத் தொடங்கும், இது மன அமைதியைக் கொண்டுவரும்.
துலாம் (Libra Zodiac Sign)
இந்தக் கிரகப் பெயர்ச்சியானது துலாம் ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு மிகவும் சுபமானதாக அமையவுள்ளது; குறிப்பாக, பணிபுரியும் பெண்களுக்கு இக்காலம் சாதனைகள் நிறைந்ததாகத் திகழக்கூடும். உங்கள் தொழில்சார் வாழ்வில் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் கடின உழைப்புக்குரிய பலன்கள் கைகூடி வந்து, அதற்கான உரிய அங்கீகாரத்தையும் உங்களுக்குப் பெற்றுத் தரும் என்று நம்பப்படுகிறது. துலாம் ராசியினருக்குப் பூர்வீகச் சொத்து தொடர்பான சர்ச்சைகள் அனைத்தும் தீர்க்கப்படும். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன் மகிழ்ச்சியான மற்றும் இன்பமயமான தருணங்களைச் செலவிடுவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். இந்த காலகட்டத்தில், உங்கள் குடும்பத்தாரிடமிருந்தும் குறிப்பாக உங்கள் பெற்றோரிடமிருந்தும் உங்களுக்குப் போதிய ஆதரவு கிடைக்கும்; இது உங்கள் மன உறுதியையும் தன்னம்பிக்கையையும் மேலும் வலுப்படுத்தும்.
விருச்சிகம் (Scorpio Zodiac Sign)
விருச்சிக ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சுக்கிரனின் இந்தப் பெயர்ச்சியானது முதலீடுகள் மற்றும் சொத்து சார்ந்த விஷயங்களில் மிகவும் அதிர்ஷ்டகரமானதாக அமையவுள்ளது. நீங்கள் ஏதேனும் ஒரு புதிய ஒப்பந்தத்தை இறுதி செய்ய விரும்பினால், ஏப்ரல் 6-ஆம் தேதிக்குப் பிந்தைய காலம் அதற்கு மிகவும் உகந்த மற்றும் சுபமான நேரமாகும். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடனான பழைய மனக்கசப்புகள் நீங்கி, வீட்டில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும்.
தனுசு (Sagittarius Zodiac Sign)
தனுசு ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சுக்கிரன் பரணி நட்சத்திரத்திற்குப் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளது தொழில் மற்றும் சமூக அந்தஸ்து ஆகிய இரண்டிற்கும் மிகச் சிறப்பான பலன்களைத் தரும். கலை, ஊடகம் அல்லது ஃபேஷன் துறைகளைச் சார்ந்திருப்பவர்கள், இந்த பத்து நாட்களில் ஒரு முக்கியத் திட்டத்தைப் பெற வாய்ப்புள்ளது. மேலும், நீங்கள் ஒரு புதிய வாகனத்தையோ அல்லது வீட்டு அலங்காரம் சார்ந்த மதிப்புமிக்க பொருளையோ வாங்குவதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது.
சுக்கிர பகவானின் அருள் பெற என்ன செய்ய வேண்டும்
சுக்கிர பகவானின் அருள் பெற "ஓம் அச்வத்வஜாய வித்மஹே தநுர் ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சுக்ர: ப்ரசோதயாத்" மந்திரத்தை சொல்லவும். சுக்கிரனின் அருளையும், நற்பலன்களையும் பெறுவீர்கள்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
சுக்கிரன் நட்சத்திரத்திற்குப் பெயர்ச்சி எப்போது?
சுக்கிர பகவான் இன்று அஸ்வினி நட்சத்திரத்திலிருந்து விலகி, தனது சொந்த நட்சத்திரமான பரணி நட்சத்திரத்திற்குள் பிரவேசித்துள்ளார்.
எந்தெந்த ராசிகளுக்கு அதிக பலன்கள் கிடைக்கும்?
இந்த பெயர்ச்சியால் மேஷம், ரிஷபம், துலாம், விருச்சிகம் மற்றும் தனுசு ஆகிய ஐந்து ராசிக்காரர்கள் காதல், திருமணம் மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கையில் சிறப்பான நற்பலன்களைப் பெறுவார்கள்.
சுக்கிரன் தனது சொந்த நட்சத்திரமான பரணிக்கு மாறுவது ஏன் முக்கியமாகக் கருதப்படுகிறது?
ஒரு கிரகம் தனது சொந்த நட்சத்திரத்திற்குள் நுழையும் போது அதன் ஆற்றல் இருமடங்காக அதிகரிக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ