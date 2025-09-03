சுக்கிர நட்சத்திர பெயர்ச்சி: ராஜயோகம், அதிர்ஷ்டம் பொற்காலம் இந்த ராசிகளுக்கு

Venus Star Transit 2025: தற்போது, காதல் மற்றும் கலையின் கிரகமான சுக்கிரன் கடக ராசியில் பயணித்து வருகிறார். இந்த ராசியில் தங்கியிருக்கும் போது, சுக்கிரன் தனது நட்சத்திரத்தை மாற்றப் போகிறார். சுக்கிரன் இன்று அதாவது செப்டம்பர் 3, 2025 அன்று இரவு 11:57 மணிக்கு ஆயில்யம் நட்சத்திரத்தில் நுழைவார். ஜோதிடத்தின் படி, ஆயில்யம் நட்சத்திரத்தின் அதிபதி புதன், கிரகங்களின் இளவரசன், அது கடக ராசியின் கீழ் வருகிறது. இப்போது சுக்கிரன் கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடைவதால், அதன் நல்ல பலனால், சில ராசிக்காரர்கள் சிறப்பு பலன்களைப் பெறலாம். சுக்கிரனின் அருளால், இந்த ராசிக்காரர்கள் நிதி நன்மைகள், கலையை மேம்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள், பொருள் இன்பங்களைப் பெறலாம். அத்தகைய சூழ்நிலையில், இந்த அதிர்ஷ்ட ராசிக்காரர்கள் யார் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்..
மிதுனம்
சுக்கிரனின் நட்சத்திர மாற்றம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள், இதன் காரணமாக வணிகம் ஒரு புதிய திசையைப் பெறும். நீங்கள் வணிகம் தொடர்பாக ஒரு பயணத்தை மேற்கொள்ளலாம், இது உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும். திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். புதிய வேலை வாய்ப்புகள் வரும். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் நேர்காணலிலும் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
கடகம்
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த நேரம் நல்ல காலமாக இருக்கும். அரசாங்கப் பணிகளை முடிப்பதில் இருந்த தடைகள் நீங்கும். வேலை தொடர்பாக கடக ராசிக்காரர்கள் சக ஊழியர்களிடம் பேசலாம். பணியிடத்தில் மரியாதை மற்றும் கௌரவம் அதிகரிக்கும், நம்பிக்கை அதிகமாக இருக்கும். உங்கள் துணைவரின் ஆதரவு உங்களுக்குக் கிடைக்கும். சொத்து தொடர்பான விஷயங்களும் உங்களுக்கு சாதகமான பலன் கிடைக்கக்கூடும். இந்த நேரத்தில், தொழில் தொடர்பான முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்கலாம்.
கன்னி
கன்னி ராசிக்காரர்கள் கலைத்துறையில் முன்னேறுவார்கள். சமூகத்தில் புதிய அடையாளத்தைப் பெறுவீர்கள். புதிய வாகனம் வாங்கலாம், இதனால் உங்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றம் கிடைக்கும். மாணவர்கள் அறிவுசார் மற்றும் மனச் சுமையிலிருந்து விடுபடுவார்கள். திடீர் பண ஆதாயங்கள் கிடைக்கும். காதல் அதிகரிக்கும். திருமணம் நடக்கலாம். உடல்நலம் தொடர்பான பிரச்சினைகளும் நீங்கும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)
மேலும் படிக்க | குபேரருக்கு பிடித்த ராசிகள்: வாழ்நாள் முழுதும் கோடிகளில் புழக்கம், பணக்கார யோகம்!
மேலும் படிக்க | கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி, அபூர்வ ராஜயோகம்: 3 ராசிகளுக்கு செல்வம் பெருகும், ஜாக்பாட் அடிக்கும்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ