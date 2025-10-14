சுக்கிரனின் நவபஞ்ச ராஜயோகம்: 3 ராசிகளுக்கு பிரகாசமான எதிர்காலம், அதிர்ஷ்டம் குவியும்

Venus Planet Make Navpancham Rajyog 2025: ஜோதிடத்தின்படி, குறிப்பிட்ட கிரகங்களின் பெயர்ச்சிகள் மற்றும் யோகங்கள் சில ராசிகளுக்கு சிறப்பான பலன்களைத் தரக்கூடும் என்பது பொதுவான நம்பிக்கை. இருப்பினும், இது தனிப்பட்டவரின் ஜாதகம், தசா புக்தி மற்றும் பல காரணிகளைப் பொறுத்தது.
நீங்கள் குறிப்பிட்ட, சுக்கிரன் மற்றும் யுரேனஸ் ஆகியவற்றின் சேர்க்கையால்/பார்வையால் உருவாகும் 'நவபஞ்சம் ராஜயோகம்' குறித்த பலன்கள், ஜோதிட ரீதியாக பலன் தரும் ஒரு விஷயமாகும். பொதுவாக, சுக்கிரன் - செல்வம், சுகபோகம், கலை, காதல் ஆகியவற்றின் காரகனாகக் கருதப்படுகிறார். யுரேனஸ் - புரட்சி, புதுமை, திடீர் மாற்றங்கள், எதிர்பாராத நிகழ்வுகளுக்குக் காரகனாகக் கருதப்படுகிறார்.
பொதுவாக, இந்த 'நவபஞ்சம் ராஜயோகம்' பற்றி நீங்கள் குறிப்பிட்ட மூன்று ராசிகளுக்கு ஏற்படும் பலன்கள் பற்றிய பொதுவான ஜோதிட ரீதியான விளக்கம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:
1. மிதுனம் (Gemini Zodiac Sign):
சுக்கிரன் நான்காம் வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைவதால், இது சுகம், வீடு, வாகனம், தாய் ஆகியவற்றைக் குறிக்கும் இடமாகும்.
பலன்கள்: வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம், குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி, பொருள் வசதிகள் கிடைத்தல், தாயின் ஆரோக்கியம் மேம்படுதல். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு மதிப்பு மற்றும் பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
2. சிம்மம் (Leo Zodiac Sign):
இந்த யோகம் இரண்டாம் வீட்டில் (செல்வம் மற்றும் பேச்சு ஸ்தானத்தில்) உருவாவதாகக் கூறப்படுவதால்.
பலன்கள்: எதிர்பாராத தன வரவு, திடீர் பண ஆதாயங்கள், பேச்சால் மற்றவர்களைக் கவரும் திறன் அதிகரிப்பு. தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகள், பதவி உயர்வுக்கு வழிவகுக்கும் லாபம் கிடைக்கலாம். நிதி நிலைமை வலுப்பெறும்.
3. கும்பம் (Aquarius Zodiac Sign):
சுக்கிரன் எட்டாம் வீட்டிற்குப் பெயர்ச்சி அடைவதாலும், அவர் உங்கள் ராசிக்கு 4 மற்றும் 9-ஆம் அதிபதியாக (சுகம் மற்றும் பாக்கிய ஸ்தானம்) இருப்பதாலும்.
பலன்கள்: அதிர்ஷ்டம் கூடிவரும். வெளிநாட்டுப் பயணங்கள், தொழில் ஸ்திரத்தன்மை மற்றும் முன்னேற்றம். புதிய தொழில் முயற்சிகள் வெற்றிபெறும். உயர் பதவியில் உள்ளவர்களுக்கு புதிய தலைமைப் பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். எதிர்பாராத வகையில் சொத்து அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகலாம்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)
