சுக்கிரன் உருவாக்கும் நவபஞ்ச ராஜயோகம்: 3 ராசிக்கு பொன்னான நாட்கள், ஜாக்பாட் அடிக்கும்

தீபாவளி படிக்கைக்கு முன்னதாக சுக்கிரன் மற்றும் யுரேனஸ் இணைவதால் நவபஞ்ச ராஜயோகம் உருவாகிறது, இதன் காரணமாக மூன்று ராசிக்காரர்கள் சிறப்புப் பலன்களைப் பெறலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 12, 2025, 08:21 PM IST
  • மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலனைத் தரும்.
  • சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலனைத் தரக் கூடலாம்.
  • நவபஞ்ச ராஜயோகம் உருவாகுவது கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும்.

Venus Planet Make Navpancham Rajyog 2025: ஜோதிடத்தின்படி, விரதங்கள் மற்றும் பண்டிகைகளின் போது கிரகங்கள் பெயர்ச்சி அடைவது, மங்களகரமான மற்றும் ராஜயோக விளைவுகளை உருவாக்குகின்றன, இது மனித வாழ்க்கையிலும் உலகிலும் காணப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு, தீபாவளி பண்டிகைக்கு முன்னதாக நவபஞ்சம் ராஜயோகம் உருவாகப் போகிறது. ஏனென்றால், அக்டோபர் 14 ஆம் தேதி, மாலை 7:34 மணிக்கு, சுக்கிரனும் யுரேனஸ் கிரகமும் ஒருவருக்கொருவர் 120 டிகிரியில் இருந்து நவபஞ்சம் ராஜயோகத்தை உருவாக்கும். யுரேனஸ் கிரகத்தைப் பற்றிப் பேசுகையில், இது ரிஷபத்தில் அமைந்துள்ளது. சுக்கிரன் கன்னியில் அமைந்திருப்பார். இதன் விளைவாக, சில ராசிகளின் அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்கக்கூடும், மேலும் செல்வம் பெருமளவில் அதிகரிக்கக்கூடும். எனவே இந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள் எவை என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

மிதுனம் (Gemini Zodiac Sign): நவபஞ்ச ராஜயோகம் உருவாகும்போது, ​​மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலனைத் தரும். சுக்கிரன் உங்கள் ராசியின் நான்காவது வீட்டின் வழியாகப் பெயர்ச்சி அடைவார். எனவே, இந்த நேரத்தில் நீங்கள் பொருள் வசதிகளை அனுபவிக்கலாம். வாகனம் அல்லது சொத்து வாங்கலாம். உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் நீண்டகாலமாக இருந்த தகராறு தீர்க்கப்படலாம். உறவுகள் மிகவும் இணக்கமாகவும் நம்பிக்கையுடனும் மாறத் தொடங்கும். கூடுதலாக, வேலையில் இருப்பவர்கள் இந்த நேரத்தில் பதவி உயர்வுகளைப் பெறலாம், சமூக மரியாதையைப் பெறலாம். பணியிடத்தில் உங்கள் கடின உழைப்பும் திறமைகளும் பாராட்டப்படலாம்.

சிம்மம் (Leo Zodiac Sign): நவபஞ்ச ராஜயோகம் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலனைத் தரக் கூடலாம். இந்த ராஜயோகம் உங்கள் ராசியின் செல்வம் மற்றும் பேச்சுத் துறையில் உருவாகிறது. எனவே, நீங்கள் அவ்வப்போது எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்களை அனுபவிக்கலாம். புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் உருவாகலாம், இது பதவி உயர்வுகளுக்கு வழிவகுக்கும். வணிகத்திலும் லாபம் கிடைக்கும். உங்கள் நிதி நிலைமை வலுப்பெறக்கூடும், மேலும் உங்கள் பேச்சு அதன் தாக்கத்தை அதிகரிக்கும், மக்களை ஈர்க்கும்.

கும்பம் (Aquarius Zodiac Sign): நவபஞ்ச ராஜயோகம் உருவாகுவது கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும், ஏனெனில் சுக்கிரன் உங்கள் ராசியிலிருந்து எட்டாவது வீட்டிற்குப் பெயர்ச்சி அடைகிறார். மேலும், உங்கள் பெயர்ச்சி ஜாதகத்தில், இது நான்காவது மற்றும் அதிர்ஷ்ட வீடுகளின் அதிபதி. எனவே, இந்த நேரத்தில் அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். நீங்கள் நாடு மற்றும் வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் செய்யலாம். இது உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் ஸ்திரத்தன்மையையும் முன்னேற்றத்தையும் தரும். புதிய தொழில் தொடங்க விரும்புவோருக்கு இந்த நேரம் சாதகமாக இருக்கும். நிறுவனங்களில் உயர் பதவிகளில் பணிபுரிபவர்களுக்கு புதிய தலைமைத்துவ வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் ஒரு வாகனம் அல்லது சொத்தையும் வாங்கலாம்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)

மேலும் படிக்க | Diwali Rasipalan: தீபாவளி ராசிபலன்: சனியின் தாக்கத்தால் இந்த 3 ராசிகளுக்கு பணம் கொட்டப்போகிறது!

மேலும் படிக்க | Guru Peyarchi: குரு அதிசார பெயர்ச்சி இன்னும் 6 நாட்களில்: 3 ராசிகளுக்கு மெகா ஜாக்பாட், வெற்றி மேல் வெற்றி

Navpancham Rajyog 2025Venus TransitZodiac signAstrology Predictions

