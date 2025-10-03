English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

12 மாதங்களுக்கு பிறகு சுக்கிரன் உருவாக்கும் நீசபங்க ராஜயோகம்: 3 ராசிக்கு பண மழை, ஜாக்பாட்

அசுரர்களின் குருவான சுக்கிரன் கன்னி ராசியில் பெயர்ச்சி அடையப் போவதால், நீசபங்க ராஜயோகம் உருவாகும், இதன் காரணமாக மூன்று ராசிக்காரர்கள் சிறப்பு பலன்களைப் பெறலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 3, 2025, 05:12 PM IST
  • நீங்கள் நண்பர்களுடன் தரமான நேரத்தை செலவிடலாம்.
  • ஆரோக்கியமும் நன்றாக இருக்கும்.
  • செல்வமும் செழிப்பும் விரைவாக அதிகரிக்கக்கூடும்.

12 மாதங்களுக்கு பிறகு சுக்கிரன் உருவாக்கும் நீசபங்க ராஜயோகம்: 3 ராசிக்கு பண மழை, ஜாக்பாட்

Venus Planet Make Neech Bhang Rajyog: அசுரர்களின் குருவான சுக்கிரன் ஜோதிடத்தில் சிறப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர் ஆவார். செல்வம், செழிப்பு, திருமணம், காதல், ஈர்ப்பு மற்றும் ஆடம்பரத்திற்கு ஒரு காரணியாகக் கருதப்படுகிறார். சுக்கிரன் ஒரு ராசியில் சுமார் 26 நாட்கள் பயணிப்பார். எனவே, 12 ராசிகளின் வழியாக தனது சுழற்சியை முடித்து மீண்டும் அதே ராசிக்கு திரும்புவதற்கு ஏறக்குறைய ஒரு வருடம் எடுத்துக் கொள்ளும். அந்த வகையில் சுக்கிரன் அக்டோபர் 9 ஆம் தேதி புதனின் ராசியான கன்னியில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். இந்த ராசியில் சூரியனின் இருப்பு நீசபங்க ராஜயோகத்தை உருவாக்குகிறது. இந்த ராஜயோகம் சுக்கிரன் மற்றும் சூரியன் இருவரின் ஆசீர்வாதங்களையும் கொண்டு வரக்கூடும். எனவே இந்த நீசபங்க ராஜயோகத்தால் எந்த ராசிகளுக்கு டபுள் அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும் என்பதை அறிந்து கொள்வோம்.

ஜோதிடத்தின்படி, செல்வத்தை அளிக்கும் சுக்கிரன், வருகிற அக்டோபர் 9 ஆம் தேதி காலை 10:55 மணிக்கு கன்னி ராசியில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். சுக்கிரன், அதன் பலவீனமான ராசியில், ஒரு நல்ல கிரகத்துடன் இணையும்போது, ​​நீசபங்க ராஜயோகத்தை உருவாக்குகிறது. அதேபோல், சூரியனுடன் இணைந்து உருவாகும் இந்த ராஜயோகம், சில ராசிகளுக்கு சிறந்த பலன்களைத் தரும்.

சிம்மம்: இந்த ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு நீசபங்க ராஜயோகம் மிகவும் நன்மை பயக்கும். இந்த ராசியின் இரண்டாவது வீட்டில் இந்த ராஜயோகம் உருவாகிறது. இதன் விளைவாக, இந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் பல பகுதிகளில் நன்மை அடையலாம். குடும்பத்தில் தொடர்ந்து நிலவும் பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வரலாம். சமூகப் பணிகளில் தீவிரமாக பங்கேற்பீர்கள், உங்கள் கௌரவத்தை விரைவாக அதிகரிக்கும். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் திறக்கப்படலாம், மேலும் எதிர்காலத்திற்காக செல்வத்தை குவிக்க முடியும். நீங்கள் நண்பர்களுடன் தரமான நேரத்தை செலவிடலாம்.

கன்னி: இந்த ராசியின் லக்ன வீட்டில் நீசபங்க ராஜயோகம் உருவாகிறது. இதனால், இந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் பல துறைகளில் மகத்தான வெற்றியைப் பெறலாம். திருமண வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து வரும் பல பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வரலாம். உங்கள் துணையுடன் தரமான நேரத்தை செலவிடலாம். திருமணமாகாதவர்களுக்கு திருமண வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும். வேலை தேடுபவர்கள் கணிசமாக பயனடையலாம். பதவி உயர்வுடன் குறிப்பிடத்தக்க சம்பள உயர்வு பெறலாம். தொழிலும் பயனடையக்கூடும். ஆரோக்கியமும் நன்றாக இருக்கும்.

விருச்சிகம்: இந்த ராசியின் பதினொன்றாவது வீட்டில் நீசபங்க ராஜயோகம் உருவாகிறது. இதன் விளைவாக, உங்கள் சமூக அந்தஸ்து விரைவாக உயரக்கூடும். நண்பர்களுடன் தரமான நேரத்தை அனுபவிப்பீர்கள். உங்கள் இலக்குகளை அடைவதிலும் நீங்கள் வெற்றி பெறலாம். உங்கள் வேலை மற்றும் வணிகத்தில் பல புதிய வாய்ப்புகளைக் காணலாம். உங்கள் செல்வமும் செழிப்பும் விரைவாக அதிகரிக்கக்கூடும்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)

மேலும் படிக்க | புதன் பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 3 ராசிகளுக்கு திகட்ட திகட்ட மகிழ்ச்சி... யாருப்பா அந்த லக்கி ராசிகள்?

மேலும் படிக்க | இன்னும் 15 நாட்களில் குரு பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட் அடிக்கப்போகுது

