இன்னும் 4 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: மேஷ ராசிகளுக்கு கொண்டாட்டமா? திண்டாட்டமா?

Venus Transit 2025: ஜோதிடத்தில், சுக்கிரன் ஒரு சுப கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது. இது ஒரு ராசியில் சுமார் 23 முதல் 30 நாட்கள் வரை பயணிக்கும். பொருள் வசதிகள் மற்றும் செல்வங்களின் கிரகமான சுக்கிரன், சிம்மத்தில் தனது பயணத்தை முடித்து, தற்போது வரும் அக்டோபர் 9 ஆம் தேதி காலை 10:38 மணிக்கு கன்னி ராசிக்குள் நுழைவார். பின்னர் நவம்பர் 2, 2025 வரை இந்த ராசியில் தான் பயணிப்பார், அதன் பிறகு அது துலாம் ராசிக்கு நகரும். சுக்கிரனின் இந்த பெயர்ச்சி எதிர்மறையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். இருப்பினும், சுக்கிரனுடன் நட்பு உறவைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் புதன், அதே நேரத்தில் அதன் உச்ச ராசியில் இருக்கும். சுக்கிரன் நவம்பர் 2 ஆம் தேதி வரை பலவீனமான நிலையில் இருப்பார், இது 12 ராசிகளையும் பாதிக்கும். எனினும் மேஷ ராசிக்கு அக்டோபர் 9 ஆம் தேதி கன்னி ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைவதால் எப்படிப் பட்ட பலன் கிடைக்கும் என்று பார்ப்போம்.
மேஷ ராசியில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சியின் தாக்கம்
மேஷ ராசிக்கு, செல்வம், அழகு மற்றும் பொருள் வசதிகளுக்கு காரணமான சுக்கிரன், உங்கள் ஜாதகத்தில் இரண்டாவது மற்றும் ஏழாவது வீடுகளை ஆளுகிறார். அக்டோபர் 9, 2025 அன்று, சுக்கிரன் கன்னி ராசிக்கு பெயர்ச்சியாகி, உங்கள் ஆறாவது வீட்டில் குடியேறுவார். உங்கள் ஜாதகத்தின் ஆறாவது வீட்டில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி ஒரு நல்ல பலனாகக் கருதப்படவில்லை. மேலும், சுக்கிரன் அதன் பலவீனமான ராசியில் பயணிக்கப் போவதால், மேஷ ராசிகளுக்கு பாதகமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். இந்த நேரத்தில் உங்கள் உடல்நலம் மோசமடையக்கூடும். மேஷ ராசிக்காரர்கள் கவனமாக வாகனம் ஓட்ட வேண்டும். கவனக்குறைவைத் தவிர்க்கவும். வாக்குவாதங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. குடும்ப விஷயங்களைக் கையாள்வதில் நீங்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் பலவீனமாக இருந்தால் என்ன பலன் கிடைக்கும்
- ஒருவரின் ஜாதகத்தில் பலவீனமான சுக்கிரன் இருந்தால், அது அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான திருமண வாழ்க்கை கிடைக்காமல் போகலாம்.
- பலவீனமான சுக்கிரன் இருந்தால், நோய்களால் பாதிக்கப்படலாம்.
- பலவீனமான சுக்கிரன் இருந்தால், பொருள் வசதிகள் குறையும்.
12 ராசிகளுக்கு எப்படிப் பட்ட பலன் கிடைக்கும்?
மேஷம்: உடல்நலத்தில் அதிக கவனம் செலுத்தவும்.
ரிஷபம்: உங்கள் துணையுடன் நேரத்தை செலவிடலாம். படைப்பு முயற்சிகளில் வெற்றியைக் காணலாம்.
மிதுனம்: உங்கள் குடும்பத்தினருடன் நேரத்தை செலவிட வாய்ப்பு கிடைக்கும். பெற்றோருடனான உறவுகள் வலுவடைந்து, குடும்ப வாழ்க்கைக்கு மகிழ்ச்சியைத் தரும்.
கடகம்: தொடர்புத் திறனை மேம்படுத்த வேண்டிய நேரம். வேலையில் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
சிம்மம்: நிதி நிலைமையையும் குடும்பத்துடனான உங்கள் உறவுகளையும் மேம்படுத்தும்.
கன்னி: உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்தவும்.தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கும் மற்றும் உங்கள் உணர்ச்சிகளை சிறப்பாக வெளிப்படுத்த அனுமதிக்கும்.
துலாம்: ஆழமான அம்சங்களை ஆராய நீங்கள் பாடுபடுவீர்கள். செலவுகள் அதிகரிக்கலாம், எனவே சரியான நிதி மேலாண்மை அவசியம். தியானம் செய்வது உங்கள் மன ஆரோக்கியத்திற்கு நன்மை பயக்கும்.
விருச்சிகம்: நண்பர்களிடமிருந்து ஆதரவைப் பெறுவீர்கள், விருப்பங்கள் நிறைவேறக்கூடும்.
தனுசு: வாழ்க்கையில் வெற்றி மற்றும் வளர்ச்சியை அனுபவிப்பீர்கள். வேலையில் உங்கள் முயற்சிகள் பாராட்டப்படும்.
மகரம்: ஆன்மீக மற்றும் மன வளர்ச்சிக்கான நேரம். வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கான புதிய கண்ணோட்டங்களைப் பெறுவீர்கள்.
கும்பம்: மன ரீதியாகவும் உணர்ச்சி ரீதியாகவும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆழமான மாற்றங்களை நீங்கள் அனுபவிக்கலாம்.
மீனம்: உங்கள் உறவுகள் மற்றும் கூட்டாண்மைகளுக்கு மங்களகரமானதாக இருக்கும். உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)
மேலும் படிக்க | புதன் பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 3 ராசிகளுக்கு திகட்ட திகட்ட மகிழ்ச்சி... யாருப்பா அந்த லக்கி ராசிகள்?
மேலும் படிக்க | இன்னும் 15 நாட்களில் குரு பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட் அடிக்கப்போகுது
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ