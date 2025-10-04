English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இன்னும் 5 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி, 4 ராசிகளுக்கு செல்வ மழை, டபுள் அதிஷ்டம்

Venus Planet Transit In Virgo 2025: அக்டோபர் 9 ஆம் தேதி சுக்கிரன் கன்னி ராசிக்குள் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இந்தப் பெயர்ச்சி நான்கு ராசிக்காரர்களின் செல்வத்தையும் அன்பையும் அதிகரிக்கும், மேலும் வெளிநாடு பயணம் செய்வதற்கான வாய்ப்பையும் தரக் கூடும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 4, 2025, 08:25 PM IST
Venus Planet Transit In Virgo 2025: அன்பு, அழகு, உறவுகள் மற்றும் செழிப்பு ஆகியவற்றைக் குறிக்கும் கிரகமான சுக்கிரன், வரும் அக்டோபர் 9 ஆம் தேதி கன்னி ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார். கன்னி ராசி புத்திசாலித்தனம், செயல்திறன் மற்றும் கடின உழைப்பைக் குறிக்கிறது. கன்னி ராசியில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி, தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில் வாழ்க்கையை எவ்வாறு மேம்படுத்த முடியும் என்பதையும், வெவ்வேறு ராசிகளில் அதன் தாக்கத்தையும் தெரிந்துக்கொள்வோம். கன்னியில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி முன்னேற்றங்களைக் குறிக்கிறது, குறிப்பாக தனிப்பட்ட உறவுகள், அன்றாட வழக்கங்கள் மற்றும் ஆரோக்கியத்தில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். நமது சுற்றுப்புறங்கள், உறவுகள் மற்றும் நமது ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்த நாம் ஊக்கமளிக்கும் நேரம் இது. இது நான்கு ராசிக்காரர்களுக்கு அன்பு மற்றும் செல்வத்தில் அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்கும். சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி 12 ராசிக்காரர்களையும் எவ்வாறு பாதிக்கும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

மேஷம்: சுக்கிரன் மேஷ ராசியின் ஆறாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார், இது ஆரோக்கியம், தினசரி வழக்கம் மற்றும் பணியிடம் தொடர்பானது. உங்கள் உடல்நலத்தில் அதிக கவனம் செலுத்துவீர்கள், உங்கள் வழக்கத்தை சமநிலைப்படுத்துவீர்கள். வேலையில் கூட்டு உறவுகள் மேம்படும். இந்த நேரத்தில் உடல்நலம் தொடர்பான பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்படலாம்.

ரிஷபம்: சுக்கிரன் ரிஷப ராசியின் ஐந்தாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார், இது காதல், குழந்தைகள் மற்றும் படைப்பாற்றலுடன் தொடர்பானது. இது உங்கள் காதல் உறவுகளில் சமநிலையையும் நல்லிணக்கத்தையும் கொண்டுவருவதற்கான நேரம். இந்த பெயர்ச்சியின் போது, ​​நீங்கள் உங்கள் துணையுடன் நேரத்தை செலவிடலாம். படைப்பு முயற்சிகளில் வெற்றியைக் காணலாம். குழந்தைகள் தொடர்பான விஷயங்களிலும் நன்மைகள் ஏற்படுவதற்கான அறிகுறிகள் உள்ளன.

மிதுனம்: வீடு மற்றும் குடும்ப உறவுகளுடன் தொடர்புடைய நான்காவது வீடான மிதுனத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைகிறார். வீட்டு விஷயங்கள் மேம்படும், மேலும் உங்கள் குடும்பத்தினருடன் நேரத்தை செலவிட உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். பெற்றோருடனான உறவுகள் வலுவடைந்து, குடும்ப வாழ்க்கைக்கு மகிழ்ச்சியைத் தரும்.

கடகம்: தகவல் தொடர்பு, பயணம் மற்றும் உடன்பிறந்தவர்களுடன் தொடர்புடைய கடக ராசியின் மூன்றாவது வீடான கடகத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இது உங்கள் தொடர்புத் திறனை மேம்படுத்த வேண்டிய நேரம். உங்கள் எண்ணங்களை இன்னும் தெளிவாக வெளிப்படுத்துவீர்கள், இது உங்கள் உறவுகள் மற்றும் வேலையில் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

சிம்மம்: செல்வம் மற்றும் குடும்பத்துடன் தொடர்புடைய சிம்ம ராசியின் இரண்டாவது வீடான சிம்மத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இந்த பெயர்ச்சி உங்கள் நிதி நிலைமையையும் குடும்பத்துடனான உங்கள் உறவுகளையும் மேம்படுத்தும். உங்கள் பேச்சு மென்மையாகவும் கவர்ச்சியாகவும் இருக்கும்.

கன்னி: சுக்கிரன் உங்கள் ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இது உங்களுக்கு மிகவும் நல்ல நேரம், ஏனெனில் சுக்கிரன் உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை, உடல்நலம் மற்றும் சுய பராமரிப்பில் கவனம் செலுத்துவார். இது சுய முன்னேற்றம் மற்றும் உங்கள் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டிய நேரம். உங்கள் பிம்பத்தை மேம்படுத்தி புதிய உறவுகளில் நல்லிணக்கத்தைப் பேணலாம். இந்தப் பெயர்ச்சி உங்கள் தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கும் மற்றும் உங்கள் உணர்ச்சிகளை சிறப்பாக வெளிப்படுத்த அனுமதிக்கும்.

துலாம்: சுக்கிரன் துலாம் ராசியின் பன்னிரண்டாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார், இது ஆன்மீகம், ரகசிய விஷயங்கள் மற்றும் செலவுகளுடன் தொடர்புடையது. இந்தப் பெயர்ச்சியின் போது, ​​உங்கள் உணர்ச்சிகளையும் மன நிலையையும் புரிந்துகொள்ள உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். உங்கள் உள் சுயத்தின் ஆழமான அம்சங்களை ஆராய நீங்கள் பாடுபடுவீர்கள். செலவுகள் அதிகரிக்கலாம், எனவே சரியான நிதி மேலாண்மை அவசியம். தியானம் செய்வது உங்கள் மன ஆரோக்கியத்திற்கு நன்மை பயக்கும்.

விருச்சிகம்: சுக்கிரன் விருச்சிக ராசியின் பதினொன்றாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். உங்கள் சமூக வட்டத்தை விரிவுபடுத்தி புதிய தொடர்புகளை ஏற்படுத்த வேண்டிய நேரம். நண்பர்களிடமிருந்து ஆதரவைப் பெறுவீர்கள், மேலும் உங்கள் விருப்பங்கள் நிறைவேறக்கூடும். இது உங்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகளின் காலம்.

தனுசு: தொழில் மற்றும் சமூக கௌரவத்துடன் தொடர்புடைய தனுசு ராசியின் பத்தாவது வீட்டில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இந்த நேரத்தில், உங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி மற்றும் வளர்ச்சியை அனுபவிப்பீர்கள். உங்கள் கடின உழைப்பின் பலனை அறுவடை செய்ய வேண்டிய நேரம் இது. வேலையில் உங்கள் முயற்சிகள் பாராட்டப்படும், மேலும் உங்கள் துறையில் நீங்கள் ஒரு வலுவான நிலையை நிலைநாட்ட முடியும்.

மகரம்: மதம், கல்வி மற்றும் வெளிநாட்டு பயணங்களுடன் தொடர்புடைய மகர ராசியின் ஒன்பதாவது வீட்டில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இது உங்களுக்கு ஆன்மீக மற்றும் மன வளர்ச்சிக்கான நேரம். உங்கள் வாழ்க்கையின் நோக்கத்தைப் புரிந்துகொள்வீர்கள், மேலும் வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கான புதிய கண்ணோட்டங்களைப் பெறுவீர்கள். இந்த நேரம் உயர் கல்வி மற்றும் வெளிநாட்டு பயணங்களுக்கு சாதகமானது.

கும்பம்: கும்ப ராசியின் எட்டாவது வீட்டில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இந்த நேரம் உங்களுக்கு மன ரீதியாகவும் உணர்ச்சி ரீதியாகவும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். ஒரு ரகசியம் வெளிப்படலாம், மேலும் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆழமான மாற்றங்களை நீங்கள் அனுபவிக்கலாம்.

மீனம்: மீன ராசியின் ஏழாவது வீட்டில் சுக்கிரனின் இந்தப் பெயர்ச்சி நிகழ்கிறது. இந்த நேரம் உங்கள் உறவுகள் மற்றும் கூட்டாண்மைகளுக்கு மங்களகரமானதாக இருக்கும். உங்கள் துணையுடன் நல்ல உறவை வளர்த்துக் கொள்ள உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)

