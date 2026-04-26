நாளை சுக்கிர நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை! லாட்டரி அடிக்கும்

Sukra Peyarchi Palangal In Zodiac Sign 2026: வேத ஜோதிடத்தின்படி, சுகபோகங்கள், காதல் மற்றும் ஆடம்பர வாழ்வின் வானியல் அருளாளராகக் கருதப்படும் சுக்கிரன், விரைவில் தனது பாதையை மாற்றவுள்ளார். 2026-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 27-ஆம் தேதி நிகழவிருக்கும் சுக்கிரனின் இந்த இடப்பெயர்வு, பிரபஞ்ச ஆற்றல்களில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தவுள்ளது. சுக்கிரனின் நட்சத்திரம் மற்றும் ராசியில் ஏற்படும் இந்த மாற்றம், சில ராசிக்காரர்களின் வாழ்வில் அளவற்ற மகிழ்ச்சியை கொண்டு வரும். நீங்கள் நீண்ட காலமாக நிதி நெருக்கடிகளுடனோ அல்லது தொழில் ரீதியான தடைகளுடனோ போராடி வந்திருந்தால், உங்களைத் தயார்ப்படுத்திக்கொள்ளுங்கள்; ஏனெனில், சுக்கிரனின் மங்கலமான பார்வை உங்கள் விதியின் கதவுகளைத் திறக்கவிருக்கிறது.
சந்திரனை அதிபதியாகக் கொண்ட இந்த நட்சத்திரத்தின் வழியாகச் சுக்கிரன் மேற்கொள்ளும் இந்தப் பெயர்ச்சியானது, செழிப்பையும் வசீகரத்தையும் பெருக்கித் தரும். இந்த பெயர்ச்சியானது, தங்கள் ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் வலுவாக அமைந்திருப்பவர்களுக்குச் சிறப்பான நற்பலன்களைப் பெற்றுத்தரும். எனவே எந்த ராசிக்காரர்களின் கையில் இனி கோடிகள் புரளும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
ரிஷபம் (Taurus Zodiac Sign)
சுக்கிரன் ரிஷப ராசியின் அதிபதியாவார்; வரும் மே 20-ஆம் தேதி முதல், உங்கள் சுகபோகங்களிலும் வசதிகளிலும் மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்தை நீங்கள் காண்பீர்கள். உங்கள் ஆளுமை மெருகேறும்; மேலும், உங்கள் பணிபுரியும் பாணியைக் கண்டு பிறர் பெரிதும் ஈர்க்கப்படுவர். நீங்கள் ஆடம்பரப் பொருட்கள், வாகனங்கள் அல்லது அசையாச் சொத்துக்களில் முதலீடு செய்யத் திட்டமிட்டிருந்தால், மே மற்றும் ஜூன் மாதங்கள் உங்களுக்கு மிகவும் உகந்த காலகட்டமாக அமையும். புதிய வருமான வழிகள் உங்களுக்குத் திறக்கும்.
மிதுனம் (Gemini Zodiac Sign)
மிதுன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சுக்கிரனின் இந்தப் பெயர்ச்சியானது காதல் உறவுகளிலும், இல்லற மகிழ்ச்சியிலும் பெருக்கத்தை ஏற்படுத்தும். தொழில்ரீதியான உங்கள் கடின உழைப்பு அங்கீகாரத்தை தரும்; மேலும் ஜூன் மாதத்தின் முதல் வாரத்திற்குள் பதவி உயர்வுக்கான வலுவான வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். படைப்பாற்றல் சார்ந்த துறைகள், ஃபேஷன் அல்லது ஊடகத் துறைகளுடன் தொடர்புடையவர்கள், இக்காலகட்டத்தில் ஒரு முக்கியத் திட்டத்தைப் பெறும் வாய்ப்புள்ளது.
துலாம் (Libra Zodiac Sign)
துலாம் ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, மே 20 முதல் ஜூலை வரையிலான காலகட்டம் நிதி ரீதியாக மிகச் சிறப்பாக அமையவுள்ளது. சுக்கிர பகவானின் அருளால், உங்கள் பழைய கடன்களிலிருந்து உங்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கக்கூடும். கூட்டாண்மையில் மேற்கொள்ளப்படும் தொழில்கள் மூலம் கணிசமான லாபம் ஈட்ட வாய்ப்புள்ளது. சுகபோகங்கள் மற்றும் ஆடம்பரங்களுக்கான செலவுகள் அதிகரித்தாலும், அதற்கேற்ப பண வரவும் மிக வலுவாக இருக்கும்.
சுக்கிரனை வலுப்படுத்த இந்த பரிகாரங்களை மேற்கொள்ளவும்
வெள்ளிக்கிழமை தானம்: ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும், பால், தயிர் அல்லது கல்கண்டு போன்ற வெள்ளை நிறப் பொருட்களைத் தானம் செய்யுங்கள்.
மந்திர ஜபம்: ஓம் ஷும் சுக்ராய நமஹ் என்ற மந்திரத்தை 108 முறை உச்சரிக்கவும்.
சுத்தம் மற்றும் நறுமணம்: சுக்கிரன் தூய்மையை விரும்புகிறார்; எனவே, சுத்தமான ஆடைகளை அணியுங்கள் மற்றும் நறுமணப் பொருட்களைப் பயன்படுத்துங்கள்.
சுக்கிர பகவானின் முழுமையான அருளைப் பெற எந்த மந்திரம் ஜபிக்க வேண்டும்
சுக்கிர பகவானின் அருள் பெற "ஓம் அச்வத்வஜாய வித்மஹே தநுர் ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சுக்ர: ப்ரசோதயாத்" மந்திரத்தை சொல்லவும். சுக்கிரனின் அருளையும், நற்பலன்களையும் பெறுவீர்கள்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs):
2026 ஏப்ரல் 27-ல் நிகழும் இந்த சுக்கிரப் பெயர்ச்சி ஏன் இவ்வளவு முக்கியமானது?
ஜோதிட ரீதியாக சுக்கிரன் சுகபோகம், செல்வம் மற்றும் காதலுக்கு அதிபதி. 2026 ஏப்ரல் 27 அன்று சுக்கிரன் தனது நட்சத்திரப் பாதையை மாற்றுவதுடன், மே 20-ல் ரிஷப ராசிக்குள் பிரவேசிக்கிறார்.
எந்தெந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த மாற்றம் அதிக லாபத்தைத் தரும்?
முக்கியமாக ரிஷபம், மிதுனம் மற்றும் துலாம் ஆகிய மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கும் இந்த காலகட்டம் பொற்காலமாக அமையவுள்ளது.
நிதி நெருக்கடியில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த பெயர்ச்சி எப்படி உதவும்?
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு பழைய கடன்கள் வசூலாகும் அல்லது கடன்களை அடைப்பதற்கான வருமான வழிகள் பிறக்கும்.
ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் பலவீனமாக இருப்பவர்கள் என்ன பலன் பெறுவார்கள்?
ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் வலுவாக இருப்பவர்களுக்குப் பலன்கள் உடனடியாகக் கிடைக்கும். பலவீனமாக இருப்பவர்கள் வெள்ளிக்கிழமைகளில் மகாலட்சுமி வழிபாடு செய்வது அல்லது சுக்கிர பகவானுக்கு நெய் தீபம் ஏற்றி வழிபடுவதன் மூலம் இந்தப் பெயர்ச்சியின் நற்பலன்களைத் தடையின்றிப் பெறலாம்.
மேலும் படிக்க | லட்சுமி நாராயண யோகம்: மே முதல் 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. பணம், வெற்றி குவியப்போகுது
மேலும் படிக்க | குரு பெயர்ச்சி: கடக ராசியில் குரு.. இந்த ராசிகளுக்கு இனி ராஜயோகம் தான்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ