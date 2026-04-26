  • நாளை சுக்கிர நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை! லாட்டரி அடிக்கும்

நாளை சுக்கிர நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை! லாட்டரி அடிக்கும்

Sukra Peyarchi Palangal 2026: இன்னும் 24 மணி நேரத்தில், சுக்கிரன் தனது பாதையை மாற்றிக்கொள்ளும்போது, ​​இந்த மூன்று ராசிகளின் அதிர்ஷ்டம் ஒரு வியத்தகு திருப்பத்தை அடையவிருக்கிறது! சுக்கிரனின் இந்தப் பெயர்ச்சி உங்கள் செல்வக் களஞ்சியத்தை எவ்வாறு நிரப்பப்போகிறது என்பதையும், எவர் சுகபோகங்கள் மற்றும் ஆடம்பர வடிவில் அளவற்ற நற்பேறுகளைப் பெறப்போகிறார் என்பதையும் அறிந்துகொள்ளுங்கள்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 26, 2026, 12:55 PM IST
  • சுக்கிரப் பெயர்ச்சி ஏன் இவ்வளவு முக்கியமானது?
  • எந்தெந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த மாற்றம் அதிக லாபத்தைத் தரும்?
  • நிதி நெருக்கடியில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த பெயர்ச்சி எப்படி உதவும்?

சாதமே சாப்பிடல.. 8 மாதத்தில் 15 கிலோ உடல் எடை குறைத்த பறந்து போ பட நடிகை.. டயட் சீக்ரெட்!
camera icon7
weight loss
சாதமே சாப்பிடல.. 8 மாதத்தில் 15 கிலோ உடல் எடை குறைத்த பறந்து போ பட நடிகை.. டயட் சீக்ரெட்!
வீட்டை இடிக்கும் விஜய்! திடீர் என எடுத்த முடிவுக்கு என்ன காரணம்?
camera icon6
vijay
வீட்டை இடிக்கும் விஜய்! திடீர் என எடுத்த முடிவுக்கு என்ன காரணம்?
சித்திரை 12 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
சித்திரை 12 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
ஜனநாயகன் லீக் விவகாரம்..படத்தின் எடிட்டர் படத்தொகுப்பாளர் சங்கத்திலிருந்து நீக்கம்!
camera icon6
Jana Nayagan
ஜனநாயகன் லீக் விவகாரம்..படத்தின் எடிட்டர் படத்தொகுப்பாளர் சங்கத்திலிருந்து நீக்கம்!
நாளை சுக்கிர நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை! லாட்டரி அடிக்கும்

Sukra Peyarchi Palangal In Zodiac Sign 2026: வேத ஜோதிடத்தின்படி, சுகபோகங்கள், காதல் மற்றும் ஆடம்பர வாழ்வின் வானியல் அருளாளராகக் கருதப்படும் சுக்கிரன், விரைவில் தனது பாதையை மாற்றவுள்ளார். 2026-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 27-ஆம் தேதி நிகழவிருக்கும் சுக்கிரனின் இந்த இடப்பெயர்வு, பிரபஞ்ச ஆற்றல்களில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தவுள்ளது. சுக்கிரனின் நட்சத்திரம் மற்றும் ராசியில் ஏற்படும் இந்த மாற்றம், சில ராசிக்காரர்களின் வாழ்வில் அளவற்ற மகிழ்ச்சியை கொண்டு வரும். நீங்கள் நீண்ட காலமாக நிதி நெருக்கடிகளுடனோ அல்லது தொழில் ரீதியான தடைகளுடனோ போராடி வந்திருந்தால், உங்களைத் தயார்ப்படுத்திக்கொள்ளுங்கள்; ஏனெனில், சுக்கிரனின் மங்கலமான பார்வை உங்கள் விதியின் கதவுகளைத் திறக்கவிருக்கிறது.

சந்திரனை அதிபதியாகக் கொண்ட இந்த நட்சத்திரத்தின் வழியாகச் சுக்கிரன் மேற்கொள்ளும் இந்தப் பெயர்ச்சியானது, செழிப்பையும் வசீகரத்தையும் பெருக்கித் தரும். இந்த பெயர்ச்சியானது, தங்கள் ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் வலுவாக அமைந்திருப்பவர்களுக்குச் சிறப்பான நற்பலன்களைப் பெற்றுத்தரும். எனவே எந்த ராசிக்காரர்களின் கையில் இனி கோடிகள் புரளும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

ரிஷபம் (Taurus Zodiac Sign)

சுக்கிரன் ரிஷப ராசியின் அதிபதியாவார்; வரும் மே 20-ஆம் தேதி முதல், உங்கள் சுகபோகங்களிலும் வசதிகளிலும் மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்தை நீங்கள் காண்பீர்கள். உங்கள் ஆளுமை மெருகேறும்; மேலும், உங்கள் பணிபுரியும் பாணியைக் கண்டு பிறர் பெரிதும் ஈர்க்கப்படுவர். நீங்கள் ஆடம்பரப் பொருட்கள், வாகனங்கள் அல்லது அசையாச் சொத்துக்களில் முதலீடு செய்யத் திட்டமிட்டிருந்தால், மே மற்றும் ஜூன் மாதங்கள் உங்களுக்கு மிகவும் உகந்த காலகட்டமாக அமையும். புதிய வருமான வழிகள் உங்களுக்குத் திறக்கும்.

மிதுனம் (Gemini Zodiac Sign)

மிதுன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சுக்கிரனின் இந்தப் பெயர்ச்சியானது காதல் உறவுகளிலும், இல்லற மகிழ்ச்சியிலும் பெருக்கத்தை ஏற்படுத்தும். தொழில்ரீதியான உங்கள் கடின உழைப்பு அங்கீகாரத்தை தரும்; மேலும் ஜூன் மாதத்தின் முதல் வாரத்திற்குள் பதவி உயர்வுக்கான வலுவான வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். படைப்பாற்றல் சார்ந்த துறைகள், ஃபேஷன் அல்லது ஊடகத் துறைகளுடன் தொடர்புடையவர்கள், இக்காலகட்டத்தில் ஒரு முக்கியத் திட்டத்தைப் பெறும் வாய்ப்புள்ளது.

துலாம் (Libra Zodiac Sign)

துலாம் ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, மே 20 முதல் ஜூலை வரையிலான காலகட்டம் நிதி ரீதியாக மிகச் சிறப்பாக அமையவுள்ளது. சுக்கிர பகவானின் அருளால், உங்கள் பழைய கடன்களிலிருந்து உங்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கக்கூடும். கூட்டாண்மையில் மேற்கொள்ளப்படும் தொழில்கள் மூலம் கணிசமான லாபம் ஈட்ட வாய்ப்புள்ளது. சுகபோகங்கள் மற்றும் ஆடம்பரங்களுக்கான செலவுகள் அதிகரித்தாலும், அதற்கேற்ப பண வரவும் மிக வலுவாக இருக்கும்.

சுக்கிரனை வலுப்படுத்த இந்த பரிகாரங்களை மேற்கொள்ளவும்

வெள்ளிக்கிழமை தானம்: ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும், பால், தயிர் அல்லது கல்கண்டு போன்ற வெள்ளை நிறப் பொருட்களைத் தானம் செய்யுங்கள்.

மந்திர ஜபம்: ஓம் ஷும் சுக்ராய நமஹ் என்ற மந்திரத்தை 108 முறை உச்சரிக்கவும்.

சுத்தம் மற்றும் நறுமணம்: சுக்கிரன் தூய்மையை விரும்புகிறார்; எனவே, சுத்தமான ஆடைகளை அணியுங்கள் மற்றும் நறுமணப் பொருட்களைப் பயன்படுத்துங்கள்.

சுக்கிர பகவானின் முழுமையான அருளைப் பெற எந்த மந்திரம் ஜபிக்க வேண்டும்

சுக்கிர பகவானின் அருள் பெற "ஓம் அச்வத்வஜாய வித்மஹே தநுர் ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சுக்ர: ப்ரசோதயாத்" மந்திரத்தை சொல்லவும். சுக்கிரனின் அருளையும், நற்பலன்களையும் பெறுவீர்கள்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs):

2026 ஏப்ரல் 27-ல் நிகழும் இந்த சுக்கிரப் பெயர்ச்சி ஏன் இவ்வளவு முக்கியமானது?
ஜோதிட ரீதியாக சுக்கிரன் சுகபோகம், செல்வம் மற்றும் காதலுக்கு அதிபதி. 2026 ஏப்ரல் 27 அன்று சுக்கிரன் தனது நட்சத்திரப் பாதையை மாற்றுவதுடன், மே 20-ல் ரிஷப ராசிக்குள் பிரவேசிக்கிறார்.

எந்தெந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த மாற்றம் அதிக லாபத்தைத் தரும்?
முக்கியமாக ரிஷபம், மிதுனம் மற்றும் துலாம் ஆகிய மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கும் இந்த காலகட்டம் பொற்காலமாக அமையவுள்ளது.

நிதி நெருக்கடியில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த பெயர்ச்சி எப்படி உதவும்?
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு பழைய கடன்கள் வசூலாகும் அல்லது கடன்களை அடைப்பதற்கான வருமான வழிகள் பிறக்கும்.

ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் பலவீனமாக இருப்பவர்கள் என்ன பலன் பெறுவார்கள்?
ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் வலுவாக இருப்பவர்களுக்குப் பலன்கள் உடனடியாகக் கிடைக்கும். பலவீனமாக இருப்பவர்கள் வெள்ளிக்கிழமைகளில் மகாலட்சுமி வழிபாடு செய்வது அல்லது சுக்கிர பகவானுக்கு நெய் தீபம் ஏற்றி வழிபடுவதன் மூலம் இந்தப் பெயர்ச்சியின் நற்பலன்களைத் தடையின்றிப் பெறலாம்.

மேலும் படிக்க | லட்சுமி நாராயண யோகம்: மே முதல் 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. பணம், வெற்றி குவியப்போகுது

மேலும் படிக்க | குரு பெயர்ச்சி: கடக ராசியில் குரு.. இந்த ராசிகளுக்கு இனி ராஜயோகம் தான்!

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

