மகர ராசியில் உதயமாகும் சுக்கிரன்.. 3 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம், நல்ல நாட்கள் ஆரம்பிக்கும்

Venus Rise In Pisces On February 1 2026: 2026 ஆம் ஆண்டு தொடங்கி ஒரு மாதம் நிறைவு பெறவுள்ள நிலையில், பல கிரக மாற்றங்கள் தற்போது நிகழ்ந்து உள்ளது. இந்த கிரக மாற்றங்கள் அனைத்து ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். ஜோதிடத்தின் படி, கிரகங்கள் அவ்வப்போது தனது ராசி மற்றும் நட்சத்திரத்தை மாற்றிக்கொண்டே இருக்கும், இந்த மாற்றங்கள் வாழ்க்கையில் பல்வேறு மாற்றங்களுக்கு கொண்டு வரும். அந்த வகையில் வரும் பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி சுக்கிரன் உதயமாகப் போகிறார். மகர ராசியில் சுக்கிரன் உதயமாகி பயணிக்கத் தொடங்குவார். இந்த மாற்றம் அனைத்து ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். சுப கிரகமாக கருதப்படும் சுக்கிரன், பெரும்பாலும் நன்மை பயக்கும் மாற்றங்களையே கொண்டு வருவார்.
இந்நிலையில் சுக்கிரனின் உதயம் சில ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை தரும். எனவே அவை எந்தெந்த ராசிக்காரர்கள் என்பதை இந்த பதிவில் தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேஷம் (Aries)
சுக்கிரனின் உதயம் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு பல்வேறு நன்மைகளைத் தரக்கூடும். மேஷ ராசிக்காரர்கள் வாழ்க்கையில் சிறந்த மாற்றங்களை அனுபவிப்பார்கள். இதனால் இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பல்வேறு துறைகளிலிருந்து பயனுள்ள பலன்கள் கிடைக்கலாம். மகர ராசியின் செல்வம் மற்றும் பேச்சாற்றல் வீட்டில் சுக்கிரன் உதயமாகப் போவதால் இந்த ராசிக்காரர்கள் திடீர் பண ஆதாயங்களை பெறலாம். அதேபோல் நீங்கள் வெளிநாடு அல்லது உள்நாட்டிற்குள் பயணம் செய்யலாம். தொழில் முன்னேற்றம் சாத்தியமாகும், மேலும் ஒரு புதிய பதவி அல்லது பொறுப்பு வழங்கப்படலாம். வேலையில் ஈடுபடுபவர்கள் அதிக லாபம் ஈட்டலாம். இதனால் வங்கி இருப்பு அதிகரிக்கும், மேலும் நிதி நிலை மேம்படும். பழைய முதலீடுகளிலிருந்து நல்ல லாபத்தை பெறலாம். போட்டித் தேர்வுகளில் மாணவர்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கலாம்.
கடகம் (Cancer)
சுக்கிரனின் இந்த உதயத்தால் கடக ராசிக்காரர்கள் பல சிறப்பான நன்மைகளை பெறலாம். கடக ராசிக்காரர்களின் ஏழாம் வீட்டில் நடைபெறம் இந்த சுக்கிர உதயம், வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி, அமைதி மற்றும் செழிப்பைக் கொண்டு வரும். வியாபாரிகள் நிறைய ஒப்பந்தங்களை பெறலாம், இதனால் பெரும் நன்மைகளைப் பெறலாம். அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். நீண்டகாலமாக நிலுவையில் இருக்கும் இந்த ராசிக்காரர்களின் பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிவுக்கு வரும். மாணவர்களுக்கு சிறந்த காலகட்டமாக இருக்கும், மேலும் போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகி வரும் மாணவர்கள் சிறப்பாக செயல்படுவார்கள். வீட்டில் சில சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறலாம். தொழில் மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறலாம்.
மீனம் (Pisces)
சுக்கிரனின் உதயம் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு பல வித சாதகமான மாற்றங்களை கொண்டு வரும். பதினொன்றாவது வீட்டில் உதயமாகப் போகும் சுக்கிரன் இந்த ராசிக்காரர்களின் வருமானத்தை இரட்டிப்பாகும். விரும்பும் அனைத்தையும் நீங்கள் அடையவீர்கள். வாழ்க்கையில் பல நேர்மறையான மாற்றங்களை நீங்கள் அனுபவிக்கலாம், இதனால் மன மகிழ்ச்சி அடையும். திருமணமானவர்களின் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி பெருகும். பொருளாதாரத்தை பற்றி பேசுகையில், உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். நிதி நிலைமையும் மேம்படும். குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியான காலகட்டத்தை அனுபவிக்க முடியும். இந்த காலகட்டத்தில் மீன ராசிக்காரர்கள் தங்களுக்கு ஏற்ற துணையை பேரளம். குடும்பத்தில் சில சுப காரியங்கள் நடக்க வாய்ப்புள்ளது. வாழ்க்கையில் அனைத்து வகையான நன்மைகளை அடைவீர்கள். புதிய சொத்துக்கள் வாங்குவீர்கள். ஆரோக்கிய சிறப்பாக இருக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)
