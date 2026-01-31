சுக்கிரனின் உதயத்தால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள்.. வெற்றிகள் குவியும், பணம் கொட்டும்!

Venus Rises In Capricorn 2026: ஜோதிடத்தின்படி, சுக்கிரன் அசுரர்களின் தலைவனாக கருதப்படுகிறார். ராசியில் ரிஷபம் மற்றும் துலாம் ஆகிய ராசிகளின் அதிகபதியாவார். தற்போது மகர ராசியில் இருக்கும் சுக்கிரன், அஸ்த்தமன நிலையில் உள்ளார். இந்த நிலையில், நாளை (பிப்ரவரி 01) சுக்கிரன் உதயமாகிறார். இதன் தாக்கம் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் காணப்படும். இருப்பினும் குறிப்பிட்ட 3 ராசிக்காரர்கள் மட்டும் அதிக பலன்களை பெற இருக்கிறார்கள். இதுவரை தோல்வியை சந்தித்த அவர்களுக்கு நல்ல காலம் பிறக்க உள்ளது.
அதேபோல், தொழில், வேலை போன்றவற்றில் முன்னேற்றம், திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியும் அதிகரிக்க உள்ளது. இந்த நிலையில், நாளை பிப்ரவரி 01 அன்று உதயமாகும் சுக்கிரனால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் ராசிக்காரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.
ரிஷபம்
சுக்கிரன் ரிஷப ராசியின் 9வது வீட்டில் உதயமாக உள்ளார். இதனால் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல காலம் பிறக்க இருக்கிறது. அவர்கள் தொட்ட காரியங்கள் எல்லாம் வெற்றியடையும். நிலுவையில் இருக்கும் வேலைகள் நிறைவடையும். வணிகர்கள் நல்ல லாபத்தை பெற முடியும். குடும்பாத்தாருடன் ஆதரவு கிடைக்கும். வெளிநாட்டிற்கு செல்லும் வாய்ப்புகள் வரும். முதலீடு செய்ய இது ஒரு சிறந்த காலமாக இருக்கும். புது வீடு அல்லது மனை, வாகனம் உள்ளிட்டவை வாங்கும் அதிர்ஷ்டம் உள்ளது.
துலாம்
சுக்கிரன் துலாம் ராசியின் 4வது வீட்டில் உதயமாக உள்ளார். இதனால் துலாம் ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டத்தை பெற இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் வரும். ஏற்கனவே வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு இருக்கும். திருமணமாகாதவர்களுக்கு நல்ல வரன் தேடி கிடைக்கும். திருமணமானவர்களுக்கு வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். தொழிலில் நல்ல லாபம் இருக்கும். கையில் எடுக்கும் வேலைகள் அனைத்தும் வெற்றியில் முடியும்.
மீனம்
சுக்கிரன் மீன ராசியின் 11வது வீட்டில் உதயமாக உள்ளார். இது மீன ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான காலத்தை கொடுக்க இருக்கிறது. கடின உழைப்பு நல்ல பலன் இருக்கும். சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். வணிகத்தில் லாபம் ஈட்ட முடியும், கூடுதல் வருமானத்திற்கான வழிகள் பிறக்கும். குடும்பத்தார் மற்றும் வேலை செய்யும் இடத்தில் உடன் பணிப்புரிப்வர்களின் ஆதரவு கிட்டும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். துணையுடன் இருக்கும் மனக்கசப்பு விலகி மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். போட்டி தேர்வுகளுக்கு முயற்சிப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்தி வரும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.
