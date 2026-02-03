English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • மகரத்தில் சுக்கிரன் உதயம்.. ஜெயிக்கிற குதிரையாக மாறும் 3 ராசிகள்! யாரெல்லாம்?

மகரத்தில் சுக்கிரன் உதயம்.. ஜெயிக்கிற குதிரையாக மாறும் 3 ராசிகள்! யாரெல்லாம்?

Shukra uday 2026: மகர ராசியில் சுக்கிரன் உதயமாகி உள்ளது. இது குறிப்பிட்ட 3 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் அதிக நன்மைகளை வழங்க இருக்கிறது. அவர்கள் வெற்றி, பணம் ஆகியவற்றை இந்த காலகட்டத்தில் குவிக்க இருக்கிறார்கள்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 3, 2026, 10:40 AM IST
  • மகரத்தில் உதயமாகும் சுக்கிரன்
  • 3 ராசிக்காரர்களுக்கு வெற்றி, பணம் குவியும்
  • யாரெல்லாம் தெரியுமா?

மகரத்தில் சுக்கிரன் உதயம்.. ஜெயிக்கிற குதிரையாக மாறும் 3 ராசிகள்! யாரெல்லாம்?

ஜோதிடத்தில் கிட்டத்தட்ட அனைத்து கிரகங்களின் மாற்றங்களும் முக்கியமானதாகதான் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும் சுக்கிரன் போன்ற கிரக மாற்றங்கள் மிகவும் முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. இதன் ராசி அல்லது நட்சத்திர மாற்றமானது மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் பெரும் மாற்றத்தை நிகழ்த்தும். இந்த நிலையில், பிப்ரவரி 01ஆம் தேதி அன்று சுக்கிரன் மகர ராசிக்கு உதயமாகி உள்ளார். இந்த நிலையானது 10வது மாதம் அதாவது அக்டோபர் வரை நீடிக்கும். 

Add Zee News as a Preferred Source

சுக்கிரனின் உதய நிலை வந்துள்ளதால், சுப காரியங்கள் செய்வதற்கு இது மிகவும் ஏற்ற காலமாக அமைகிறது. சுக்கிரன் செல்வம், வசதி ஆகியவற்றின் அதிபதியாக பார்க்கப்படுகிறார். சுக்கிரன் தற்போது மகர ராசியில் சுக்கிரன் உதயமாகி உள்ளது மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். இருப்பினும் சில குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்கள் மட்டும் கூடுதல் நன்மைகளை பெற இருக்கின்றனர். அவர்கள் யார் யார்? எந்த மாதிரியான பலன்களை பெற இருக்கின்றனர் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம். 

ரிஷபம்

சுக்கிரன் மகர ராசியில் உதயமாகி இருப்பது ரிஷப ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய அளவில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த இருக்கிறது. அவர்கள் எதிர்பாராத நன்மைகளை பெற இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்கள் தொடங்கலாம். முதலீடுகள் நல்ல லாபத்தை தரும். புதிய வாகனம் அல்லது வீடு வாங்கும் யோகம் உள்ளது. பரம்பரை சொத்துக்கள் கைக்கு வர வாய்ப்புள்ளது. நீங்கள் மேற்கொள்ளும் திட்டங்கள் அனைத்தும் உங்களுக்கு வெற்றியை தேடி தரும். ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் இருக்கும். திருமணமானவர்களின் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். 

மிதுனம் 

மகரத்தில் சுக்கிரனின் உதயம் மிதுன ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான பலன்களை கொடுக்க இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் வீடு அல்லது வாகனம் வாங்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். வேலை செய்யும் இடத்தில் மரியாதை அதிகரிக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் பொருளாதார நிலை வலுப்படும். சேமிப்பு அதிகரிக்கும். புதிய வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும். கடன் பிரச்சனை இருந்தால் தீரும். 

மீனம் 

சுக்கிரன் மகர ராசியில் உதயமாவது மீன ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் நிதி நிலையில் நல்ல முன்னேற்றத்தை கொடுக்க இருக்கிறது. வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது. கூடுதல் வருமானத்திற்கான வழிகள் பிறக்கும். நீண்ட கால முதலீடுகளுக்கு இது சிறந்த நேரமாக இருக்கும். புதிய விஷயங்களை கற்றக்கொள்ள இந்த காலம் ஒரு சிறந்த காலமாக இருக்கும். ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும். வெளிநாட்டிற்கு வேலை விஷயமாக பயணிக்கும் சூழல் ஏற்படும். அது உங்களுக்கு சாதகமானதாக இருக்கும். 

மொத்தத்தில் சுக்கிரனின் உதயம் மற்ற ராசிகளை விட ரிஷபம், மிதுனம் மற்றும் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு கூடுதல் நன்மைகளை கொடுக்க இருக்கிறது. இந்தாண்டு அக்டோபர் வரை அவர்களின் வாழ்க்கையில் வெற்றி, பணம் வரவு, மகிழ்ச்சி ஆகியவற்றை அதிகமாக இருக்கும். 

பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.

மேலும் படிக்க: புதன் பெயர்ச்சி! இன்று முதல் 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. நகை, வீடு வாங்கும் யோகம்

மேலும் படிக்க: இந்த 5 ராசிகளின் அதிர்ஷ்ட பணமழை யோகம்: சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் அனைத்திலும் இனி வெற்றி

