சுக்கிரன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம்

Venus Star Transit 2025: ஜோதிடத்தில், ஒவ்வொரு கிரகத்திற்கும் சிறப்பு முக்கியத்துவம் உள்ளது, இது மற்ற கிரகங்களிலிருந்து வேறுபடுகிறது. சுக்கிரனைப் பற்றிப் பேசுகையில், அது வாழ்க்கையில் அனைத்து வகையான வசதிகளையும் ஆடம்பரங்களையும் வழங்குகிறது. உண்மையில், சுக்கிரன் செல்வம், ஆடம்பரம், அன்பு, கலை மற்றும் சுகங்களை அளிக்கும் கிரகமாக கருதப்படுகிறார். எனவே, சுக்கிரனின் நல்ல செல்வாக்கு அனைவருக்கும் நன்மை பயக்கும். பஞ்சாங்கத்தின்படி, சுக்கிரன் அடுத்த மாதம் நவம்பர் 29, 2025 அன்று அதிகாலை 3:06 மணிக்கு அனுஷம் நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இருப்பினும், இந்த நேரத்தில், அது விருச்சிக ராசியில் பயணிக்கும். நவம்பர் தொடக்கத்தில் இருந்து சுக்கிரனின் பெயர்ச்சியின் நேர்மறையான விளைவுகளை எந்த ராசிக்காரர்கள் மீது இருக்கும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேஷம்
நவம்பர் மாதம் தொடங்கி, மேஷ ராசிக்காரர்கள் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சியின் நேர்மறையான செல்வாக்கால் பயனடையத் தொடங்குவார்கள். நீண்ட காலமாகத் தடைபட்டிருந்த அனைத்து வேலையும் வேகம் பெறும். இளைஞர்கள் புதிய தொழில் மைல்கற்களை அடையும்போது உயர்ந்த தன்னம்பிக்கையை அனுபவிப்பார்கள். மேலும், வயதானவர்கள் மேம்பட்ட ஆரோக்கியத்தையும் மன அமைதியையும் அனுபவிப்பார்கள்.
கடகம்
சுக்கிரனின் நேர்மறை ஆற்றல் காரணமாக, கடக ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் சில நேர்மறையான மாற்றங்கள் ஏற்படத் தொடங்கும். நீங்கள் வேலை மாற்றத்தைக் கருத்தில் கொண்டால், நவம்பர் மாதத்தின் ஆரம்ப நாட்கள் மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். ஒரு பெரிய நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் வாய்ப்பைப் பெறலாம். சொந்தமாகத் தொழில் செய்பவர்கள் புதிய ஒப்பந்தங்களிலிருந்து நல்ல லாபத்தையும் காண்பார்கள்.
விருச்சிகம்
விருச்சிக ராசியில் சுக்கிரனின் இந்தப் பெயர்ச்சி நிகழும், மேலும் இது இந்த நபர்களின் வாழ்க்கையில் சில மிகப் பெரிய நேர்மறையான தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும். நவம்பர் மாதத்தின் தொடக்கத்திலேயே, இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் உள்ள நிதி நிச்சயம் வந்து சேரும். அதுமட்டுமல்லாமல், எதிர்பாராத வகையில் பிற மூலங்களிலிருந்தும் அதிகப்படியான நிதி ஆதாயங்கள் கிடைக்கப்பெற்று, இவர்களின் பொருளாதார நிலை உயரும். திருமணமாகாதவர்களுக்கு, இந்த காலகட்டத்தில் உண்மையான மற்றும் ஆழமான காதல் மலர்வதற்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் அதிகம். இந்த மாதம் ஆரோக்கியத்தைப் பொறுத்தவரை மன அழுத்தம் இல்லாததாகவும், மிகவும் அனுகூலமானதாகவும் அமையும். மொத்தத்தில், இது ஒரு அற்புதமான மற்றும் அதிர்ஷ்டமான காலகட்டமாக அமையும்.
