நாளை மறுநாள் சுக்கிரன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம்

Venus Transit 2025: நாளை மறுநாள் சுக்கிரன் ஆயில்யம் நட்சத்திரத்தின் மூன்றாவது பாதத்தில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார், இது 12 ராசிகளிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 7, 2025, 08:30 PM IST
  • செப்டம்பர் 15 வரை சுக்கிரன் இந்த நட்சத்திரத்தில் இருப்பார்.
  • வேலைகளைச் செய்பவர்கள் முன்னேற்றம் அடைவார்கள்.
  • உங்கள் உடல்நலத்தில் சிறப்பு கவனம் செலுத்துங்கள்.

நாளை மறுநாள் சுக்கிரன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம்

Venus Transit 2025: செப்டம்பர் 9 ஆம் தேதி, 2025 அன்று, சுக்கிரன் ஆயில்யம் நட்சத்திரத்தின் மூன்றாவது இடத்திற்குப் பெயர்ச்சி அடைவார். இதனிடையே கடந்த செப்டம்பர் 3 ஆம் தேதி சுக்கிரன் ஆயில்யம் நட்சத்திரத்தில் நுழைந்தார். செப்டம்பர் 15 வரை சுக்கிரன் இந்த நட்சத்திரத்தில் இருப்பார்.

காதல் என்பது பொருள் மகிழ்ச்சிக்கும் திருமண வாழ்க்கைக்கும் காரணியாகும், எனவே ஆயில்யம் நட்சத்திரத்தின் மூன்றாவது இடத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைவது மூன்று ராசிகளுக்கு சாதகமான பலனைத் தரக்கூடும்.

மிதுனம் (Gemini Zodiac Sign): மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு, சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி பணம் சம்பாதிப்பதற்கான புதிய வழிகளைத் திறக்கும். வீட்டில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை இருக்கும். வாழ்க்கையில் காதல் வரலாம். கலை, இசை அல்லது எழுத்து தொடர்பான வேலைகளைச் செய்பவர்கள் முன்னேற்றம் அடைவார்கள்.

கன்னி (Virgo Zodiac Sign): கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு, சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி பல நன்மைகளைத் தரும். திடீர் பண ஆதாயங்களுக்கான கதவுகள் திறக்கும். வேலை அல்லது தொழிலில் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம், மேலும் மிகுந்த மரியாதை கிடைக்கும். உங்கள் உடல்நலத்தில் சிறப்பு கவனம் செலுத்துங்கள்.

விருச்சிகம் (Scorpio Zodiac Sign): விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு, சுக்கிரன் அதிர்ஷ்டப் பகுதியில் பெயர்ச்சி அடைவதால், அனைத்து துறைகளிலும் வெற்றி பெற முடியும். வேலை அல்லது தொழிலில் நிறைய பணம் சம்பாதிப்பார்கள். அரசாங்க வேலைகள் முடிவடையத் தொடங்கும்.

வாழ்வில் அனைத்து விதமான செல்வங்களைப் பெறவும், கல்வி, அறிவாற்றல், பேச்சாற்றல் ஆகியவற்றில் சிறந்து விளங்கவும், பல துறைகளில் வெற்றிகளைக் குவிக்கவும் உதவும் சுக்கிரன் அருள் பெற, ‘ஹிமகுந்த ம்ருணாலாபம் தைத்யானாம் பரமம் குரும் ஸர்வ சாஸ்த்ர ப்ரவக்தாரம் பார்க்கவம் ப்ரணமாம்யஹம்’ என்ற ஸ்தோத்திரத்தை தினமும் பாராயணம் செய்வது நல்லது.

(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், வாஸ்து சாஸ்திரங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)

