சுவாதி நட்சத்திரத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம், பணம் கொட்டும்

Transit Venus 2025: நவம்பர் 7, 2025 அன்று, ஆடம்பர கிரகமான சுக்கிரன் தனது நட்சத்திரத்தை மாற்றும். இது ராகுவின் நட்சத்திரமான சுவாதியில் இரவு 9:13 மணிக்கு நுழைந்து நவம்பர் 18 வரை அங்கேயே இருக்கும். இந்த நட்சத்திரம் சுதந்திரம், மாற்றம் மற்றும் தகவமைப்புத் திறனைக் குறிக்கிறது. இது வணிக புத்திசாலித்தனம் மற்றும் வெளிநாட்டு பயணத்துடனும் தொடர்புடையது. இதற்கிடையில், சுக்கிரன் காதல், அழகு, கலை, செல்வம் மற்றும் திருமண பேரின்பத்தைக் குறிக்கிறது. எனவே, சுக்கிரன் சுவாதியில் பெயர்ச்சி அடையப் போவது 12 ராசிகளையும் பாதிக்கலாம், ஆனால் இந்த ராசிக்காரர்கள் குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளை அனுபவிக்கலாம். அவை எந்த ராசிக்காரர்கள் என்பதை அறிந்து கொள்வோம்.
மேஷம்: சுக்கிரனின் நட்சத்திர மாற்றம் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும். வேலைக்கான அனைத்து முயற்சிகளும் வெற்றி பெறும். இந்த நேரத்தில் சில நல்ல செய்திகளைப் பெற முடியும். மேஷ ராசிக்காரர்கள் முந்தைய முதலீடுகளிலிருந்து லாபத்தைக் காணலாம். தொழிலில், நீங்கள் விரும்பிய லாபத்தைக் காண்பீர்கள். கலைகளில் பணத்தை முதலீடு செய்யலாம். மாணவர்கள் முன்னேற்றத்திற்கான புதிய வாய்ப்புகளைக் காண்பார்கள். உங்கள் சமூக உறவுகள் வலுவடையும். முந்தைய வேலையிலிருந்து மன அழுத்தம் குறையும், மேலும் நீங்கள் மன சமநிலையுடன் இருப்பீர்கள்.
மிதுனம்: மிதுன ராசிக்காரர்கள் தங்கள் வேலைகளில் கடின உழைப்பின் பலனை அடைவார்கள். இந்த நேரம் மாணவர்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். வெளிநாட்டில் தொழில் செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசைகள் நிறைவேறும், மேலும் வணிக பயணங்களால் நீங்கள் பயனடைய வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் சாதனைகளுக்காக உங்களுக்கு சிறப்பு விருது வழங்கப்படலாம். கிட்டத்தட்ட அனைத்து வணிகத் திட்டங்களும் பலனளிக்கும். திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியால் நிறைந்திருக்கும்.
சிம்மம்: சிம்ம ராசிக்காரர்கள் வேலையில் மரியாதை பெற வாய்ப்புள்ளது. முதலீடுகள் நல்ல நிதி ஆதாயங்களை தரும். அதேபோல் இந்த நேரத்தில் பயணங்களிலிருந்து நீங்கள் விரும்பிய நன்மைகளைப் பெற்று மகிழ்ச்சியடைவீர்கள். மிகவும் கடினமான சூழ்நிலைகளைக் கூட நீங்கள் வெற்றிகரமாக சமாளிப்பீர்கள். வேலையில் மூத்தவர்கள் மற்றும் இளையவர்கள் இருவரிடமிருந்தும் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். உங்கள் நிதி சிக்கல்கள் தீர்க்கப்படும். உங்கள் காதல் வாழ்க்கை அற்புதமாக இருக்கும். சிறப்பு வாய்ந்த ஒருவர் உங்கள் வாழ்க்கையில் வரலாம். பணம் சம்பாதிக்க புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். உங்கள் தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
