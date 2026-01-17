English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சுக்கிரன் சூரியன் செவ்வாய் புதன் சேர்க்கை.. சதுர்கிரஹி யோகத்தால் 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட பொற்காலம் ஆரம்பம்

Venus Sun Mars Mercury Conjunction Chaturgrahi Yoga: இன்று அதாவது ஜனவரி 17 ஆம் தேதி, சூரியன், சுக்கிரன், செவ்வாய் மற்றும் புதன் ஆகிய கிரகங்கள் மகர ராசியில் ஒன்றாக சேர்க்கை புரிந்து சதுர்கிரஹி ராஜயோகத்தை உருவாக்கி உள்ளனர்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 17, 2026, 08:45 AM IST
  • மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த நேரம் முன்னேற்றத்தைக் கொண்டுவரும்.
  • சாதகமான பலன்களை துலாம் ராசிக்காரர்கள் அனுபவிக்கலாம்.
  • இந்த சேர்க்கை மீன ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும்.

Venus Sun Mars Mercury Conjunction Chaturgrahi Yoga 2026: ஜோதிடத்தின் படி, இன்று அதாவது ஜனவரி 17 ஆம் தேதி ஒரு சிறப்பு கிரக யோகம் நிகழ உள்ளது. இந்த நாளில், சூரியன், சுக்கிரன், செவ்வாய் மற்றும் புதன் ஆகிய மூன்று கிரகங்களும் மகர ராசியில் ஒன்றாக இணையப்போகின்றனர். ஒரே ராசியில் நான்கு கிரகங்கள் இணைவதால் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த சதுர்கிரஹி யோகம் உருவாக்கப் போகிறது. இந்த யோகம் சில ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் முன்னேற்றம், சமூக நிலை மற்றும் வாழ்க்கையின் பல அம்சங்களில் நேர்மறையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தி தரும். இந்த யோகம் சில ராசிக்காரர்களுக்கு உயர்ந்த பதவிகளுக்கு வழிவகுக்கும் என்றும், சமூகத்தில் மரியாதை மற்றும் அங்கீகாரத்தை அதிகரிக்கும். எனவே, எந்த ராசிக்காரர்கள் இந்த யோகத்தால் நன்மை பெறப்போகிறார்கள் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

மேஷம் (Aries Zodiac Sign): மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த நேரம் முன்னேற்றத்தைக் கொண்டுவரும். பணியிடத்தில் புதிய வாய்ப்புகளை பெறலாம். கடின உழைப்பு நேர்மறையான பலன்களைத் தரும். வேலையில் இருப்பவர்கள் பதவி உயர்வு அல்லது சிறந்த பொறுப்புகளைப் பெறலாம். வேலை மாற்றத்தைக் கருத்தில் கொண்டவர்களுக்கும் இந்த நேரம் சாதகமாக இருக்கும். குடும்ப ஆதரவு கிடைக்கும். தொழிலதிபர்கள் லாபத்தைக் காணலாம். இந்த நேரத்தில் சமூகத்தில் உங்கள் அங்கீகாரமும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். படைப்புத் துறைகளில் ஈடுபடுபவர்கள் சிறப்பு வெற்றியை அனுபவிக்கலாம். நிதி ஸ்திரத்தன்மை அதிகரிக்கும்கடந்தகால முதலீடுகளிலிருந்து லாபம் கிடைக்கும்.

துலாம் (Libra Zodiac Sign): சதுர்கிரஹி யோகத்தின் சாதகமான பலன்களை துலாம் ராசிக்காரர்கள் அனுபவிக்கலாம். இந்த யோகம் உங்கள் ஆட்சி கிரகமான சுக்கிரனையும் உள்ளடக்கியிருப்பதால், தொழில் தொடர்பான விஷயங்களில் நேர்மறையான மாற்றங்கள் சாத்தியமாகும். மூத்தவர்கள் உங்கள் வேலையைப் பாராட்டுவார்கள், மேலும் மக்கள் உங்கள் திறமையை அங்கீகரிப்பார்கள். கலை, ஃபேஷன், இசை அல்லது படைப்புத் துறைகளில் ஈடுபடுபவர்கள் குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளை அனுபவிக்கலாம். இந்த நேரத்தில் சிலர் வீடு அல்லது நிலம் வாங்க முடிவு செய்யலாம். சமூக நடவடிக்கைகளில் உங்கள் பங்கேற்பு அதிகரிக்கும்.

மீனம் (Pisces Zodiac Sign): இந்த சேர்க்கை மீன ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் சாத்தியமாகும். புதிய வருமான வழிகள் திறக்கப்படலாம். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும், வேலையில் உங்கள் பிம்பம் அதிகரிக்கும். சிலருக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். வருமானம் அதிகரிக்கலாம். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் புதிதாக ஏதாவது கற்றுக்கொள்ள அல்லது உங்களை மேம்படுத்திக் கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கலாம். சமூக மட்டத்தில் மரியாதை மற்றும் அங்கீகாரத்தையும் பெற வாய்ப்புள்ளது. நிதி ரீதியாக, நீண்டகால நன்மைகளைத் தரும் சிந்தனையுடன் முடிவுகளை எடுக்க வேண்டிய நேரம் இது.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | தை 3, இன்றைய ராசிபலன்: எந்தெந்த ராசிகளுக்கு மகிழ்ச்சிகரமான நாள்...?

மேலும் படிக்க | செவ்வாய் - ராகு சேர்க்கை: பிப்ரவரி முதல் கஷ்ட காலம் . 3 ராசிக்காரர்கள் உஷார்!

