சுக்கிர பெயர்ச்சி இன்று: பணம் செல்வம் கொட்டும், 4 ராசிகளுக்கு கார், பங்களா, சொகுசு வாழ்க்கை

Sukra Peyarchi Palangal 2026: ஏப்ரல் 19 அன்று, அட்சய திருதியை (இன்று) எனும் மங்களகரமான நன்னாளில், செல்வத்திற்கு அதிபதியான சுக்கிரன் ரிஷப ராசிக்குள் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இந்தச் சுப தினத்தில் நிகழும் சுக்கிரனின் இந்தப் பெயர்ச்சியானது, மேஷம், கன்னி, துலாம் மற்றும் தனுசு ஆகிய ராசிகளுக்கு நற்பலன்களை தரக்கூடும்.
செல்வம் மற்றும் செழிப்பிற்கு அதிபதியான சுக்கிரன், இன்று அட்சய திருதியை நாளான—2026 ஏப்ரல் 19, ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று—தனது ராசியை மாற்றவுள்ளார். அட்சய திருதியை அன்று பிற்பகல் 3:51 மணிக்கு, சுக்கிரன் மேஷ ராசியிலிருந்து ரிஷப ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார்.
ரிஷபம் என்பது சுக்கிரனின் சொந்த வீடாகும்; எனவே, இந்த ராசியின் வழியாகச் சுக்கிரன் மேற்கொள்ளும் பெயர்ச்சியானது மிகவும் சுபமானதாகக் கருதப்படுகிறது. மேலும், சுக்கிரன் சுகம், செல்வம், நல்வாய்ப்பு, ஆடம்பரமான வாழ்க்கை முறை, அன்பு மற்றும் செழிப்பு ஆகியவற்றிற்கு உரிய காரகனாகப் போற்றப்படுகிறார். இதன் விளைவாக, சுக்கிரனின் இந்தப் பெயர்ச்சியானது பல ராசிகளுக்கு நற்பலன்களை தரும். அட்சய திருதியை எனும் மங்களகரமான நாளில் ரிஷப ராசியில் நிகழும் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சியானது பல ராசிக்காரர்களுக்கு நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்; இருப்பினும், இந்த பெயர்ச்சியால் மேஷம், கன்னி, துலாம் மற்றும் தனுசு ஆகிய ராசிக்காரர்கள் சிறப்பான நன்மைகளைப் பெறக்கூடும்.
மேஷம் (Aries Zodiac Sign) : சுக்கிரன் உங்கள் ராசியிலிருந்து இரண்டாம் வீட்டிற்குப் பெயர்ச்சி அடைகிறார்; இதன் மூலம் உங்கள் செல்வமும் பொருள் வளமும் பெருகும். சுகபோகங்களும் வசதி வாய்ப்புகளும் அதிகரிக்கும்; மேலும், திடீர் நிதி ஆதாயங்களையும் நீங்கள் பெறக்கூடும். எனவே, முதலீடுகளை மேற்கொள்வதற்கும் செல்வத்தைச் சேர்ப்பதற்கும் இக்காலம் மிகவும் சாதகமாக அமையும்.
கன்னி (Virgo Zodiac Sign) : உங்கள் ராசியிலிருந்து ஒன்பதாம் வீட்டில் சுக்கிரன் சஞ்சரிப்பதால், விதியின் அருளால் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு பெருமளவு ஆதரவு கிடைக்கும். அட்சய திருதியை நாளில், நிதித்துறையில் நற்பலன்களைப் பெறும் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது. முதலீடுகளை மேற்கொள்வதற்கும் இக்காலம் மிகவும் சாதகமாக அமையும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்குப் பதவி உயர்வு மற்றும் ஊதிய உயர்வு கிடைப்பதற்கான வலுவான வாய்ப்புகள் உள்ளன. வீட்டில் சுபிட்சம் நிலவும் என்பதால், உங்கள் முக்கிய விருப்பங்களை நிறைவேற்றிக்கொள்வதற்கும், நிதிசார் இலக்குகளை அடைவதற்கும் இது ஒரு மிகச்சிறந்த காலகட்டமாக அமையும்.
துலாம் (Libra Zodiac Sign) : அட்சய திரிதியை அன்று, சுக்கிரன் உங்கள் ராசியிலிருந்து எட்டாம் வீட்டிற்குப் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இது திடீர் நிதி ஆதாயங்களுக்கான சாதகமான வாய்ப்புகளை உருவாக்கி தரும். நீங்கள் சொத்துக்களில் முதலீடு செய்யவோ அல்லது எதிர்காலத்திற்காக சேமிப்பை ஒதுக்கவோ திட்டமிட்டிருந்தால், இது ஒரு மிகச்சிறந்த வாய்ப்பாக அமையும்.
தனுசு (Sagittarius Zodiac Sign) : உங்கள் ராசியிலிருந்து ஆறாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கும் சுக்கிரன், உங்கள் பொருளாதார நிலையை வலுப்படுத்துவதில் ஒரு முக்கியப் பங்காற்றுவார். நீங்கள் அன்னை மகாலட்சுமியின் அருளைப் பெறுவீர்கள்; மேலும், வாகனங்கள் மற்றும் அசையாச் சொத்துக்களால் கிடைக்கும் சுகங்களையும் அனுபவிக்கும் வாய்ப்பைப் பெறுவீர்கள். உங்கள் தொழில் மற்றும் வணிக முயற்சிகளிலும் நீங்கள் ஆதாயங்களைக் காண்பீர்கள்.
சுக்கிர பகவானின் அருள் பெற "ஓம் அச்வத்வஜாய வித்மஹே தநுர் ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சுக்ர: ப்ரசோதயாத்" மந்திரத்தை சொல்லவும். சுக்கிரனின் அருளையும், நற்பலன்களையும் பெறுவீர்கள்.
சுக்கிரப் பெயர்ச்சியின் போது மகிழ்ச்சியையும் செழிப்பையும் அடையச் சிறப்புப் பரிகாரங்கள்
சுத்தத்தின் முக்கியத்துவம்: சுக்கிர பகவான் தூய்மையை மிக உயர்ந்த நிலையில் போற்றுகிறார். உங்கள் வீடு மற்றும் பணியிடத்தை எப்போதும் ஒழுங்காகவும் சுத்தமாகவும் வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.
நறுமணப் பொருட்களின் பயன்பாடு: தினமும் குளித்த பிறகு, சந்தனம் அல்லது ரோஜா நறுமணம் கொண்ட வாசனைத் திரவியத்தைப் பூசிக்கொள்ளுங்கள். நறுமணம் நிறைந்த சூழல் எதிர்மறை ஆற்றல்களை விலக்க உதவும்.
பெண்களுக்கு மரியாதை: சுக்கிர கிரகம் பெண்மை ஆற்றலின் அடையாளமாகத் திகழ்கிறது. உங்கள் வீட்டில் உள்ள பெண்களுக்கு மரியாதை செலுத்துங்கள்; இது உங்கள் அதிர்ஷ்டத்தில் உள்ள தடைகளை நீக்க உதவும்.
வெள்ளிக்கிழமை விரதம்: இயலுமென்றால், வெள்ளிக்கிழமைகளில் உப்பைத் தவிர்த்து விரதம் மேற்கொள்ளுங்கள்; மேலும் கற்பூரம் ஏற்றி, அன்னை மகாலட்சுமிக்கு வழிபாடு செய்யுங்கள்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ):
அட்சய திருதியை 2026: முக்கியத்துவம் என்ன?
அட்சய திருதியை என்பது "குறையாத செல்வம்" என்று பொருள்படும். 2026, ஏப்ரல் 19-ம் தேதியான இன்று, சுக்கிரன் தனது சொந்த வீடான ரிஷப ராசிக்கு பெயர்ச்சியாவது இந்த நாளின் மங்கலத்தை மேலும் அதிகப்படுத்துகிறது.
சுக்கிரப் பெயர்ச்சி ரிஷப ராசிக்கு ஏன் இவ்வளவு சிறப்பு?
ரிஷபம் என்பது சுக்கிர பகவானின் சொந்த வீடு (ஆட்சி வீடு). ஒரு கிரகம் தனது சொந்த வீட்டில் வலுவாக அமரும்போது, அந்த கிரகம் சார்ந்த பலன்கள் (செல்வம், ஆடம்பரம், கலை, மகிழ்ச்சி) மக்களுக்கு தடையின்றி கிடைக்கும்.
எந்த நேரத்தில் சுக்கிரப் பெயர்ச்சி நிகழ்கிறது?
இன்று மதியம் 3:51 மணிக்கு சுக்கிரன் மேஷத்திலிருந்து ரிஷப ராசிக்குச் செல்கிறார். இந்த நேரத்திற்குப் பிறகு சுக்கிர வழிபாட்டை மேற்கொள்வது மிகவும் உகந்தது.
மற்ற ராசிக்காரர்களுக்கு பாதிப்பு இருக்குமா?
மேஷம், கன்னி, துலாம், தனுசு ஆகியோருக்கு சிறப்பான பலன்கள் இருந்தாலும், மற்ற ராசிக்காரர்களுக்கும் சுக்கிரன் சுப பலன்களையே தருவார்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
