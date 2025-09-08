செப்டம்பர் 15 சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு அரச வாழ்க்கை, அதிர்ஷ்டம் பெருகும்

Venus Transit 2025 on September 15: ஜோதிடத்தின்படி, பல கிரகங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் தங்கள் ராசிகளை மாற்றுவது மட்டுமல்லாமல், தங்கள் நட்சத்திரத்தையும் மாற்றும். அதன் தாக்கம் நிச்சயமாக ஏதோ ஒரு வடிவத்தில் 12 ராசிகளிலும் இருக்கும். மகிழ்ச்சி மற்றும் செல்வத்தின் கிரகமான சுக்கிரன் விஅறுகிற செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதி அன்று சிம்ம ராசிக்குள் நுழையப் போகிறது. சுக்கிரனின் இந்த ராசி மாற்றம் மிகவும் புனிதமான நிகழ்வாகப் பார்க்கப்படுகிறது. ஜோதிடக் கணக்கீடுகளின்படி, சுக்கிரன் சிம்ம ராசிக்குள் நுழைவதால் சில ராசிகள் பயனடைவார்கள். அந்த அதிர்ஷ்ட ராகிகள் எவை என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.
சுக்கிரன் பெயர்ச்சி எப்போது நடக்கும் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள்
மகிழ்ச்சியின் காரணியான சுக்கிரன் இந்த மாதம் செப்டம்பரில் தனது ராசியை மாற்றுவார். அதன்படி சுக்கிரன் கிரகம் செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதி அன்று கடக ராசியை விட்டு வெளியேறி சிம்ம ராசிக்குள் நுழைவார். இந்த நேரத்தில், அது பல முறை ராசிகளை மாற்றும். அதே நேரத்தில், அக்டோபர் 09 அன்று கன்னியில் பெயர்ச்சி அடையும். சுக்கிரனின் ராசி மாற்றத்தால், பல ராசிகளின் பொருள் இன்பங்கள் அதிகரிக்கும்.
இந்த ராசிக்காரர்கள் பெரும் நன்மைகளைப் பெறுவார்கள்
மேஷம்: இந்த சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நன்றாக இருக்கும். மதத்தில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். உங்கள் துணையுடன் மதப் பயணம் செல்லலாம், நடந்து கொண்டிருக்கும் பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வரும். குழந்தைப் பேறு பெற விரும்பும் தம்பதிகளுக்கு சில நல்ல செய்திகள் கிடைக்கலாம்.
சிம்மம்: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சுக்கிரனின் இந்தப் பெயர்ச்சி மிகவும் நல்லதாக இருக்கும். தொழில் மற்றும் வணிகம் தொடர்பான நல்ல செய்திகளைப் பெறலாம். உங்கள் அதிர்ஷ்டம் உங்களை ஆதரிக்கும். நீங்கள் எந்த வேலையில் ஈடுபட்டாலும் வெற்றி பெறுவீர்கள். வேலை செய்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு மற்றும் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வணிக வகுப்பினருக்கு நேரம் நன்றாக இருக்கும், அவர்களுக்கு சரியான நேரத்தில் ஆர்டர்கள் மற்றும் லாபம் கிடைக்கும்.
துலாம்: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சுக்கிரன் கருணை காட்டுகிறார். மகிழ்ச்சி மற்றும் செழிப்பு அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் சண்டைகள் முடிவுக்கு வரும். சமூகத்தில் மரியாதை அதிகரிக்கும். பயணம் நன்மை பயக்கும். மதப் பணிகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருக்கும். தடைபட்ட வேலைகள் முடிவடையும். உங்களுக்கு திடீரென்று பணம் கிடைக்கும்.
விருச்சிகம்: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு, சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் அதிர்ஷ்டத்தை எழுப்பும். அனைத்து வேலைகளிலும் வெற்றி கிடைக்கும். புதிய வருமான ஆதாரங்களிலிருந்து பணம் கிடைக்கும். பணப் பற்றாக்குறை நீங்கும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆதரவு உங்களுக்குக் கிடைக்கும். சமூகத்தில் மரியாதை அதிகரிக்கும். திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், வாஸ்து சாஸ்திரங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)
மேலும் படிக்க | முழு சந்திர கிரகணம்: வானில் நடக்கப்போகும் அதிசயம்.. லைவ்-ல பாக்கணுமா? அப்ப இதுல பாருங்க
மேலும் படிக்க | சந்திர கிரகணம் 2025! இன்று செய்ய கூடாத முக்கியமான 5 விஷயங்கள்!
மேலும் படிக்க | சந்திர கிரகணம், இந்த ராசிகள் அடுத்த 6 மாதம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ