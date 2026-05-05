சுக்கிர பெயர்ச்சி: மே 20 முதல் இந்த 4 ராசிகளுக்கு பணமழை பொழியப்போகுது!

Venus Enters Thiruvaathirai Nakshatra : பஞ்சாங்கத்தின்படி, 2026 ஆம் ஆண்டு மே 20 ஆம் தேதி, சுக்கிரன் கிரகம் ஜோதிடத்தில் மிகவும் செல்வாக்கு மிக்கதாகக் கருதப்படும் திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் நுழைய உள்ளது. இந்த மாற்றம் சுகம், வசீகரம் மற்றும் செல்வம் தொடர்பான விஷயங்களில் ஒரு பெரும் எழுச்சியை ஏற்படுத்தக்கூடும். திருவாதிரை நட்சத்திரத்தின் அதிபதி ராகு ஆவார்; இவர் திடீர் நிகழ்வுகளையும் எதிர்பாராத ஆதாயங்களையும் தூண்டுவதில் பெயர் பெற்ற ஒரு கிரகம் ஆகும். இதன் விளைவாக, சுக்கிரன் மற்றும் ராகுவின் இந்த சேர்க்கை சில ராசிகளுக்கு தனித்துவமான வாய்ப்புகளை வழங்கக்கூடும்.
ஜோதிடர்களின் கூற்றுப்படி, இக்காலகட்டத்தில் பலரும் முடங்கிக்கிடந்த தங்கள் நிதியை மீட்டெடுக்கக்கூடும். வருவாய்க்கான புதிய வழிகள் திறக்கப்படலாம்; மேலும், ஆடம்பரமான வாழ்க்கை முறை சார்ந்த விருப்பங்களும் நிறைவேறக்கூடும். குறிப்பாக, வணிகம், ஊடகம், கலை மற்றும் படைப்பாற்றல் சார்ந்த துறைகளுடன் தொடர்புடையவர்கள் கணிசமான நன்மைகளைப் பெற வாய்ப்புள்ளது. இக்காலகட்டத்தில் எந்த நான்கு ராசி அறிகுறிகள் அதிகபட்ச நன்மைகளைப் பெறப்போகின்றன என்பதை இப்போது அறிந்துகொள்வோம்.
ரிஷபம் (Taurus Zodiac Sign)
ரிஷப ராசியைச் சேர்ந்தவர்கள் இந்தப் கிரகப் பெயர்ச்சியால் அதிகபட்ச நன்மைகளைப் பெற வாய்ப்புள்ளது. திடீர் பண வரவுக்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. நீண்ட காலமாக முடங்கிக் கிடந்த பணம் இறுதியாக உங்கள் கைக்குத் திரும்பக்கூடும். உங்கள் வேலையில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும்; அலுவலகத்தில் உங்கள் பதவி மற்றும் செல்வாக்கு வலுப்பெறும். தொழில் மற்றும் வியாபார முயற்சிகளிலும் கணிசமான லாபம் ஈட்ட வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில், உங்கள் வசீகரம் கூடும்; உறவுமுறைகள் மேம்படும்.
கன்னி (Virgo Zodiac Sign)
கன்னி ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இந்தக் காலகட்டம் நிதிசார்ந்த நிம்மதியைத் தேடித்தரும். வருமானம் உயர்வதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன; உங்கள் முதலீடுகள் மூலமாகவும் நல்ல லாபத்தைப் பெறக்கூடும். தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் தானாகவே வந்து சேரும்; உங்கள் மேலதிகாரிகளிடமிருந்தும் உங்களுக்குத் தேவையான ஆதரவு கிடைக்கும். படைப்பாற்றல் சார்ந்த துறைகள் அல்லது ஊடகத்துறையில் பணிபுரிபவர்களுக்கு இந்தக் காலகட்டம் மிகவும் சாதகமாக அமையக்கூடும். குடும்பத்திற்குள்ளும் அமைதியும் நல்லிணக்கமும் நிலவும்.
துலாம் (Libra Zodiac Sign)
துலாம் ராசியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு, இந்தப் பெயர்ச்சி உங்கள் அதிர்ஷ்டத்தை வலுப்படுத்தும் விதமாக அமையும். வெளிநாடுகள் சார்ந்த முயற்சிகளிலோ அல்லது வெளிநாட்டுத் தொடர்புகள் மூலமாகவோ நீங்கள் வெற்றியை அடையக்கூடும். பயணங்களுக்கான வாய்ப்புகள் உருவாகலாம்; உங்கள் நிதிநிலையும் மேம்படும். தேங்கிக்கிடந்த திட்டங்களும் முடிக்கப்படாமல் இருந்த பணிகளும் இப்போது முழுமையடையத் தொடங்கும். சமூகத்தில் உங்கள் நற்பெயர் உயரும்; மக்கள் உங்கள் பணிகளைப் பாராட்டிப் போற்றுவார்கள். உங்கள் உறவுமுறைகளிலும் நேர்மறையான மாற்றங்களை நீங்கள் காண்பீர்கள்.
மீனம் (Pisces Zodiac Sign)
மீன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இந்தக் காலகட்டம் பல வழிகளில் நன்மை பயப்பதாக அமையும். திடீர் பண வரவு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன; கடந்த காலத்தில் நீங்கள் செய்த முதலீடுகள் மூலமாகவும் லாபம் ஈட்டக்கூடும். உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் புதிய பாதைகள் திறக்கும்; இது உங்கள் தொழில்முறை வளர்ச்சிக்குச் சிறந்த வாய்ப்புகளை வழங்கும். உங்கள் திருமண வாழ்க்கையில் நல்லிணக்கம் அதிகரிக்கும்; இது உங்கள் உறவுமுறைகளில் இனிமையையும் நெருக்கத்தையும் கொண்டுவரும். படைப்பாற்றல் சார்ந்த முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைப்பதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
