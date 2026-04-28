English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
சுக்கிர பெயர்ச்சியால் உருவான விபரீத ராஜயோகம்: இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை பொழியும்

Venus Transit Till May 14 : சுக்கிரன் ரிஷப ராசிக்குள் பெயர்ச்சியடைந்துள்ளதால், தற்போது உருவாகியுள்ள "விப்ரீத ராஜயோகம்", சில ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சுபகரமான வாய்ப்புகளை தரும். இக்காலகட்டத்தில், திடீர் நிதி ஆதாயங்கள், தொழில் முன்னேற்றம் மற்றும் பொருளாதார நிலையில் மேம்பாட முன்னேற்றம் ஏற்படும். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 28, 2026, 02:50 PM IST
  • விபரீத ராஜயோகம் என்றால் என்ன?
  • சுக்கிரன் ரிஷப ராசியில் சஞ்சரிப்பது ஏன் இவ்வளவு முக்கியமானது?
  • சுக்கிர பகவானுக்கு எந்த நாள் வழிபாட்டிற்குச் சிறந்தது?

Venus Transit Till May 14 : ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் படி, கிரகங்களின் நிலை மாற்றங்கள் அனைத்து ராசிகளிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. தற்போது, ​​சுக்கிர கிரகம் ரிஷப ராசியில் பிரவேசித்துள்ளது; இந்த ராசி பயணமானது வரும் மே 14, 2026 வரை நிலைத்திருக்கும். சுக்கிரனின் இந்த இடப்பெயர்வு, ரிஷப ராசிக்குள் 'விபரீத ராஜயோகம்' (Vipreet Rajyoga) எனப்படும் ஒரு தனித்துவமான மற்றும் அரிதான கிரக அமைப்பை உருவாக்கியுள்ளது. ஜோதிட ரீதியாக பார்க்கும் போது, 'விபரீத ராஜயோகம்' என்பது மிகவும் சிறப்பான, நற்பயன்களைத் தரக்கூடிய மற்றும் மங்களகரமான ஒரு கிரக அமைப்பாகக் கருதப்படுகிறது. ஜோதிடர்களின் கூற்றுப்படி, இந்த கிரக அமைப்பு குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்குத் திடீர் ஆதாயங்களையும், தொழில் ரீதியான முன்னேற்றங்களையும் அடைவதற்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தித் தரக்கூடும். குறிப்பாக, குறிப்பிட்ட மூன்று ராசிகளின் அதிர்ஷ்டத்தில் ஒரு திருப்புமுனையாக இந்தப் காலகட்டம் அமையக்கூடும். அந்த அதிர்ஷ்டம் மிக்க ராசிகள் எவை என்பதை இப்போது அறிந்துகொள்வோம்.

Add Zee News as a Preferred Source

மிதுனம் (Gemini Zodiac Sign)

சுக்கிர பகவானின் இந்த பயண காலகட்டத்தில், மிதுன ராசிக்காரர்கள் சிறந்த மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க நிதி வாய்ப்புகளை பெறக்கூடும். திடீர் நிதி ஆதாயங்களுக்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. வாழ்க்கையில் சுகபோகங்களும் வசதிகளும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் குடும்பத்தினருடன் நீங்கள் மகிழ்ச்சியான நேரத்தைச் செலவிடுவீர்கள். வெளிநாடுகள் தொடர்பான பணிகளும் வெற்றிகரமாக நிறைவுபெறலாம். இருப்பினும், உங்கள் செலவுகளைக் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்திருப்பது மிகவும் அவசியமாகும்.

துலாம் (Libra Zodiac Sign)

துலாம் ராசியைச் சேர்ந்தவர்கள் தங்கள் நிதி நிலையில் முன்னேற்றத்தைக் காணக்கூடும். நீண்ட காலமாக முடங்கிக் கிடந்த பணம் மீண்டும் கைக்குக் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. பணியிடத்தில் பதவி உயர்வு பெறுவதற்கோ அல்லது தொழிலில் வளர்ச்சி காண்பதற்கோ சாதகமான கிரக அமைப்புகள் உருவாகி வருகின்றன. குடும்பத்தில் நிலவி வந்த சச்சரவுகள் தீர்ந்து, மிகவும் இணக்கமான சூழல் உருவாகும். இந்த காலகட்டத்தில் உங்கள் ஆளுமையிலும் நேர்மறையான மாற்றங்களை நீங்கள் உணர்வீர்கள்; இருப்பினும், உங்கள் உடல்நலத்தில் உரிய கவனம் செலுத்த மறந்து விடாதீர்கள்.

தனுசு (Sagittarius Zodiac Sign) 

சுக்கிர பகவானின் இந்த பெயர்ச்சி பயண காலகட்டம் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகளைக் கொண்டுவரக்கூடும். உங்கள் வேலை மற்றும் தொழில் ஆகிய இரண்டிலும் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகி வருகின்றன. சவாலான சூழல்களிலிருந்தும் கூட உங்களால் நன்மைகளைப் பெற இயலும். வெளிநாடுகளிலிருந்து ஆதாயங்கள் கிடைக்கும் வாய்ப்பும் உள்ளது. சமூகத்தில் உங்கள் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரக்கூடும். இருப்பினும், உங்கள் உடல்நலம் குறித்து மிகுந்த விழிப்புடன் இருப்பது அவசியமாகும்.

சுக்கிரனை வலுப்படுத்துவதற்கான பரிகாரங்கள்

உங்கள் ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் பலவீனமாக இருந்தால், இத்தகைய சூழிலையில் சில எளிய பரிகாரங்களைச் செய்வதன் மூலம் அதனைப் பலப்படுத்தலாம்.

  1. "ஓம் சும் சுக்ராய நமஹ" அல்லது "ஓம் த்ராம் த்ரீம் த்ரௌம் ஸஹ் ஶுக்ராய நமஹ்" என்கிற மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்.
  2. வெள்ளிக்கிழமை அன்று ஸ்ரீ சூக்தம் ஸ்தோத்திரத்தை பாராயணம் செய்யவும்.
  3. தியானம் மற்றும் விஷ்ணு வழிபாடும் நன்மை பயக்கும்.

சுக்கிர பகவானின் முழுமையான அருளைப் பெற இதை செய்யுங்கள்

சுக்கிர பகவானின் அருள் பெற "ஓம் அச்வத்வஜாய வித்மஹே தநுர் ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சுக்ர: ப்ரசோதயாத்" மந்திரத்தை சொல்லவும். சுக்கிரனின் அருளையும், நற்பலன்களையும் பெறுவீர்கள்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ):

விபரீத ராஜயோகம் என்றால் என்ன?
ஜோதிட சாஸ்திரப்படி, ஒரு ஜாதகத்தில் மறைவு ஸ்தான அதிபதிகள் (6, 8, 12-ம் வீடுகள்) மற்றொரு மறைவு ஸ்தானத்தில் அமையும் போது இந்த யோகம் உண்டாகிறது. இது ஆரம்பத்தில் சில சவால்களைக் கொடுத்தாலும், எதிர்பாராத திடீர் அதிர்ஷ்டம், வெற்றி மற்றும் நிதி ஆதாயங்களை வழங்கக்கூடியது.

சுக்கிரன் ரிஷப ராசியில் சஞ்சரிப்பது ஏன் இவ்வளவு முக்கியமானது?
ரிஷப ராசி என்பது சுக்கிர பகவானின் சொந்த ராசியாகும். ஒரு கிரகம் தனது சொந்த வீட்டில் ஆட்சி பெற்று அமரும்போது அதன் பலன் இரட்டிப்பாகும்.

சுக்கிர பகவானுக்கு எந்த நாள் வழிபாட்டிற்குச் சிறந்தது?
சுக்கிர பகவானுக்கு உகந்த நாள் வெள்ளிக்கிழமை. அன்று வெள்ளை நிற ஆடைகளை அணிவதும், மொச்சைப் பயிறு நிவேதனம் செய்வதும், மகாலட்சுமி வழிபாட்டை மேற்கொள்வதும் சுக்கிரனின் அருளைப் பெற்றுத் தரும்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

Venus TransitTaurusZodiac SignsAstrology

Trending News