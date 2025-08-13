கடகத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி.. இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வம், பண மழை கொட்டும்

Venus Transit August 2025: ஆகஸ்ட் மாதம் கிரகப் பெயர்ச்சியைப் பொறுத்தவரை மிகவும் முக்கியமான பலனைத் தரும். இந்த மாதம், செல்வம் மற்றும் செழிப்புக்கு அதிபதியான சுக்கிரன் பெயர்ச்சியடையப் போகிறார். அதன்படி இப்போது வரும் ஜூலை 26 அன்று மிதுன ராசிக்குள் நுழைந்த சுக்கிரன் கடக ராசிக்குள் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். சுக்கிரனின் ராசி மாற்றத்தால், பல ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள் எவை என்பதை இப்போது தெரிந்துக்கொள்வோம்.
ஆகஸ்ட் 2025 ஆம் ஆண்டில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள்?
மேஷம் (Aries Zodiac Sign): வரும் ஆகஸ்ட் 21 அன்று சுக்கிரன் பெயர்ச்சியடையும் போது, மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு பொற்காலம் உண்டாகும். சமூகத்தில் உங்கள் மரியாதை அதிகரிக்கும். பல சமூக நிகழ்ச்சிகளில் நீங்கள் தலைமை விருந்தினராக அழைக்கப்படலாம். கார் அல்லது சொத்து வாங்கலாம். உங்கள் வாழ்க்கையை முன்னேற்றுவதற்கு உதவியாக இருக்கும் புதிய நபர்களுடன் நீங்கள் பழகலாம். உங்களின் அனைத்து விருப்பமும் நிறைவேறும். இந்த நேரத்தில், நீங்கள் நிலம் அல்லது வாகனம் வாங்க நினைத்தால், உங்களுக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். உங்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
மிதுனம் (Gemini Zodiac Sign): அசுரர்களின் குரு என்று அழைக்கப்படும் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி, பல துறைகளில் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு வெற்றியைத் தரும். இசை மீதான உங்கள் நாட்டம் அதிகரிக்கும். உங்கள் மனம் ஆன்மீகத்தில் சாய்ந்து போகலாம். உங்கள் குடும்பத்தினருடன் ஆன்மீக பயணத்தை மேற்கொள்ளலாம். இதனால் மிதுன ராசிக்காரர்கள் மன அமைதியைப் பெறலாம். உங்கள் வருமான அதிகரிக்கலாம், நிதி நிலைமை மேம்படும்.
கடகம் (Cancer Zodiac Sign): கடக ராசிக்காரர்களுக்கு, சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி விரும்பிய பலன்களைத் தரும். கடக ராசிக்காரர்களுக்கு அனைத்து பொருள் வசதிகளும் கிடைக்கும். இந்த சுக்கிரனின் பெயர்ச்சியால் பண ஆதாயங்களும் கிடைக்கும். இந்த நேரத்தில், உங்கள் பேச்சைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.
கன்னி (Virgo Zodiac Sign): சுக்கிரனின் பெயர்ச்சியால், கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு திடீர் பண ஆதாயம் கிடைக்கக்கூடும். இந்த நேரத்தில், நீங்கள் முதலீடு செய்தால், லாபம் கிடைக்கக்கூடும். இந்த பெயர்ச்சியால் உங்களுக்கு நல்ல செய்திகள் கிடைக்கக்கூடும். உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களின் முழு ஆதரவும் கிடைக்கும்.
மகரம் (Capricorn Zodiac Sign): கடக ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால், மகர ராசிக்காரர்களின் திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கக்கூடும். பணியிடத்தில் உங்கள் கடின உழைப்பின் முழு பலனையும் பெறுவீர்கள். வணிகர்கள் லாபம் ஈட்ட வாய்ப்புள்ளது. இந்த ராசிக்காரர்கள் காதல் உறவுகளில் மகிழ்ச்சியை அனுபவிப்பார்கள்.
தனுசு (Sagittarius Zodiac Sign): ஜோதிடத்தின்படி, வரும் ஆகஸ்ட் 21 அன்று சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி அடையப் போவதால் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு பல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். எந்தவொரு துறையிலும் உங்கள் முயற்சிகள் உங்களுக்கு சாதகமான பலன்களைத் தரும். நீங்கள் பல பொருள் இன்பங்களைப் பெறலாம். நீங்கள் ஆடம்பரப் பொருட்களை வாங்கலாம். திடீர் பண லாபத்தைப் பெறலாம், பழைய கடன்களை அடைப்பதில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், வாஸ்து சாஸ்திரங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.
மேலும் படிக்க | உச்ச ராசியில் பெயர்ச்சியடையும் குரு.. 3 ராசிகளுக்கும் அளவில்லா அதிர்ஷ்டமும், செல்வமும் பெருகும்
மேலும் படிக்க | இன்னும் 9 நாட்களில் கடகத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி.. 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், மகிழ்ச்சி, செலவம் பெருகும்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ