இன்னும் சில மணி நேரம்.. சுக்கிர பெயர்ச்சியால் 4 ராசிகளுக்கு பல மடங்கு அதிஷ்டம், ஜாக்பாட் அடிக்கும்

Venus Transit 2026: ஜோதிடத்தில் ஒன்பது கிரகங்களில் சுக்கிரனும் மிகவும் முக்கிய வாய்ந்த கிரங்களில் ஒன்றாகும். இது மிகவும் மங்களகரமான கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது. பணம், மரியாதை மற்றும் பெண் மகிழ்ச்சி போன்ற அனைத்து பொருள் வசதிகளும் அள்ளித் தரும் சுக்கிர பகவான் (Venus) ஆவார். எனவே, ஒருவரின் ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் நல்ல ஸ்தானத்தில் இருந்தால் அந்த ராசியினருக்கு செல்வத்தின் குறைப்படு எப்போதும் இருக்காது. அந்த வகையில் இன்று அதாவது மார்ச் 1, 2026 இரவு, சுக்கிரன் கும்ப ராசியிலிருந்து வெளியேறி மீன ராசிக்குள் நுழைவார். இந்த சுக்கிர பகவானின் ராசி மாற்றம் நான்கு ராசிகளுக்கு அதிக நன்மையைத் தரும். இந்த ராசிகளைப் பற்றி தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேஷ (Aries Zodiac Sign) ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி ரீதியாக நன்மை கிடைக்கும்
சுக்கிரனின் ராசி மாற்றத்தால், மேஷ ராசிக்காரர்கள் நிதி ஆதாயங்களை அனுபவிக்கலாம். இந்த ராசிக்காரர்கள் தங்கள் சிக்கிய பணத்தை மீட்டெடுக்கலாம். இந்த ராசிக்காரர்களின் வேலையில் பதவி உயர்வு மற்றும் சம்பள அதிகரிப்புக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கலாம். ஒரு பெரிய வணிக ஒப்பந்தமும் சாத்தியமாகும். நீங்கள் விலையுயர்ந்த பொருட்களை வாங்குவீர்கள். சொத்து லாபகரமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. உங்கள் மாமியாரிடமிருந்து சொத்தில் ஒரு பங்கைப் பெறலாம். பணியிடத்தில் உங்களக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
கடக (Cancer Zodiac Sign) ராசிக்காரர்கள் நல்ல செய்திகளைப் பெறுவார்கள்
இந்த ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு சுக்கிரனின் பெயர்ச்சியின் காரணமாக சில நல்ல செய்திகள் பெறலாம். திருமணம் ஆகவில்லை என்றால் இந்த நேரத்தில் சரியான பொருத்தம் கிடைக்கலாம். இந்த ராசிக்காரர்கள் எடுக்கும் அனைத்து விஷயத்திலும் வெற்றி காண்பார்கள். உடல்நலம் முன்பை விட சிறப்பாக இருக்கும். குழந்தை பாக்கியம் உண்டாகும். சூதாட்டம் மற்றும் பந்தயம் கட்டுவதும் வருமானத்தை ஈட்டக்கூடும். குடும்பத்தினரின் ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் இருக்கும்.
தனுசு (Sagittarius Zodiac Sign) ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல நாட்கள் தொடங்கும்
சுக்கிரன் மீன ராசிக்கு மாறுவதால், இந்த ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு நல்ல நாட்கள் தொடங்கக்கூடும். நிலுவையில் உள்ள எந்தவொரு நீதிமன்ற வழக்கும் வெற்றிகரமாக முடியும். வீடு அல்லது கடை போன்ற புதிய சொத்து வாங்குதல்கள் சாத்தியமாகும். வேலை செய்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு கிடைக்கலாம். உடல்நலம் தொடர்பான பிரச்சினைகளும் தீர்க்கப்படலாம். தன்னம்பிக்கை, தைரியம் அதிகரிக்கும். வீடு, நிலம், சொத்து வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கும்.
மீனம் (Pisces Zodiac Sign) ராசிக்காரர்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்
இந்த ராசியில் பிறந்தவர்களின் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி நிலவும். புத்திசாலித்தனமான முடிவுகள் சரியானவை என்று நிரூபிக்கப்படும். இந்த ராசிக்காரர்கள் தங்கள் குடும்பத்துடன் ஒரு பயணம் செல்லலாம். வெளிநாடு பயணம் செய்வதற்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன. புதிய தொழில் தொடங்குவதற்கு இது மிகவும் நல்ல நாள். உங்கள் தாய்வழி தரப்பிலிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும், இது உங்கள் நிதி நிலையை கணிசமாக மேம்படுத்தும். மன அழுத்தம், பதட்டத்தில் இருந்து விடுபடுவீர்கள்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)
மேலும் படிக்க: கோடீஸ்வர யோகம் தரும் குரு பகவான்: அதிர்ஷ்ட மழையில் நனையப்போகும் 3 ராசிகள்!
மேலும் படிக்க: மாசி 17 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ