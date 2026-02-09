English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இந்த ராசிக்காரர்களின் தலைவிதி மாறும், 12 ராசிகளுக்கான தனித்தனி பலன்கள்

சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இந்த ராசிக்காரர்களின் தலைவிதி மாறும், 12 ராசிகளுக்கான தனித்தனி பலன்கள்

Venus Transit 2026: மார்ச் 2026 தொடக்கத்தில் சுக்கிரன் மீன ராசிக்குள் நுழைவார், இதனால் 12 ராசிகளுக்கு எப்படிப் பட்ட பலன்கள் கிடைக்கும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 9, 2026, 12:10 PM IST
  • மார்ச் 2026 தொடக்கத்தில், சுக்கிரன் மீன ராசிக்குள் நுழைவார்
  • சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி 12 ராசிகளையும் எவ்வாறு பாதிக்கும்
  • இந்த ராசி மாற்றமானது மார்ச் 2, 2026 அன்று நிகழும்.

சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இந்த ராசிக்காரர்களின் தலைவிதி மாறும், 12 ராசிகளுக்கான தனித்தனி பலன்கள்

Venus Transit In Pisces: மார்ச் 2026 தொடக்கத்தில், சுக்கிரன் மீன ராசிக்குள் நுழைவார், அதன் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் ஏற்படும். இந்த ராசி மாற்றமானது மார்ச் 2, 2026 அன்று நிகழும். ஜோதிட ரீதியாக, சுக்கிரன் காதல், உறவுகள், ஆறுதல் மற்றும் ஆடம்பரத்துடன் தொடர்புடைய கிரகமாக கருதப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் மீனம் ஒரு உணர்ச்சி மற்றும் உணர்திறன் கொண்ட ராசியாகக் கருதப்படுகிறது. எனவே, சுக்கிரன் மீன ராசிக்குள் நுழையப் போவது, ​​சில ராசிகளின் வாழ்க்கையில் திடீர் நேர்மறையான மாற்றங்களை கொண்டு வரும், உறவுகளில் நெருக்கம் அதிகரிக்கும். அதேசமயம் ஒரு சில ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த காலம் உணர்ச்சி ஏற்ற தாழ்வுகளால் குறிக்கப்படலாம், குறிப்பாக பணம் மற்றும் உறவுகளில் கவனமாக முடிவெடுக்க வேண்டியிருக்கும். ஒட்டுமொத்தமாக, இந்த பெயர்ச்சி 12 ராசிகளின் அன்றாட வாழ்க்கையையும் ஏதோ ஒரு வகையில் பாதிக்கும். எனவே மீன ராசியில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி 12 ராசிகளையும் எவ்வாறு பாதிக்கும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்...

மேஷம் - சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி உங்கள் பன்னிரண்டாவது வீட்டில் நடைபெறும், இது மேஷ ராசிக்காரர்களின் மனதை உள்நோக்கித் திருப்ப வழிவகுக்கும். இந்த நேரத்தில், நீங்கள் உங்களைப் பற்றி மேலும் புரிந்துகொள்ள முயற்சிப்பீர்கள், சிலர் ஆன்மீக சிந்தனையில் ஈர்க்கப்படலாம். குறிப்பாக பயணம், ஓய்வு அல்லது ஆன்லைன் ஷாப்பிங் போன்றவற்றில் செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். வேலை அல்லது வெளிநாட்டு விவகாரங்கள் தொடர்பான திட்டங்களில் சில தாமதங்கள் ஏற்படலாம்.

ரிஷபம் - இந்தப் பெயர்ச்சி உங்கள் பதினொன்றாவது வீட்டில் ஏற்படும், இது வருமானம் மற்றும் லாபத்துடன் தொடர்புடையது. இந்த நேரத்தில், புதிய நபர்களுடனான தொடர்புகள் அதிகரிக்கும், மேலும் உங்கள் சமூக வட்டம் சுறுசுறுப்பாக இருக்கும். சிலர் தங்கள் வாழ்க்கை முறையை மேம்படுத்தலாம். நட்பு மற்றும் நெட்வொர்க்கிங் மூலம் நன்மைகள் கிடைக்கும். 

மிதுனம் - சுக்கிரன் பெயர்ச்சி உங்கள் பத்தாவது வீட்டில் ஏற்படும், இது உங்கள் தொழிலை வாழ்க்கையை பாதிக்கும். வேலையில் உங்கள் மீது கவனம் அதிகரிக்கும். சிலருக்கு புதிய பொறுப்புகள் அல்லது நல்ல அங்கீகாரம் கிடைக்கலாம். அலுவலகத்தில் வேலையை புத்திசாலித்தனமாகப் பகிர்ந்தளிப்பது நன்மை பயக்கும்.

கடகம் - இந்தப் பெயர்ச்சி உங்கள் ஒன்பதாவது வீட்டில் ஏற்படும், இது அதிர்ஷ்டத்தின் வீடாகும். இந்த நேரத்தில் கடந்த கால செயல்கள் நேர்மறையான பலன்களைத் தரக்கூடும். சிலருக்கு வெளிநாடுகளில் வேலை கிடைக்கலாம். பயண வாய்ப்புகள் உருவாகலாம்.

சிம்மம் - சுக்கிரன் உங்கள் எட்டாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைவார், இது உள் மாற்றங்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட வளர்ச்சியை பாதிக்கும். உங்களை நீங்களே மேம்படுத்திக் கொள்ள பாடுபடுவீர்கள். வாழ்க்கையில் சில மாற்றங்கள் திடீரென்று ஏற்படக்கூடும். 

கன்னி - இந்தப் பெயர்ச்சி உங்கள் ஏழாவது வீட்டில் ஏற்படும், இது உறவுகள் மற்றும் கூட்டாண்மைகளுடன் தொடர்புடையது. திருமணமான தம்பதிகள் அதிக நெருக்கத்தை அனுபவிக்கலாம். உங்கள் துணையுடன் உரையாடல்கள் மற்றும் திட்டமிடல் உங்கள் உறவை வலுப்படுத்தும்.

துலாம் - சுக்கிரன் உங்கள் ஆறாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைவார். இந்த நேரத்தில், எதிரிகள் அல்லது போட்டியாளர்கள் அதிக எச்சரிக்கையுடன் இருப்பார்கள். உங்கள் தோல் மற்றும் ஆரோக்கியத்தில் அதிக கவனம் செலுத்தவும். அலுவலகத்தில் புத்திசாலித்தனமாக வேலை செய்வது நன்மை பயக்கும்.

விருச்சிகம் - இந்தப் பெயர்ச்சி உங்கள் ஐந்தாவது வீட்டில் நடைபெறும். உங்கள் காதல் வாழ்க்கையில் காதல் அதிகரிக்கும், மேலும் முதலீடுகள் தொடர்பான விஷயங்களில் லாபம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. சிலர் புதிய யோசனைகளில் வேலை செய்யத் தொடங்கலாம். 

தனுசு - சுக்கிரன் உங்கள் நான்காவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைவார். வீடு, கார் வாங்கலாம். எனினும் சிறிய கவனம் பெரிய இழப்புக்களை தவிர்க்கும். சிலர் தங்கள் வீட்டை அலங்கரிக்கலாம் அல்லது புதுப்பிக்கலாம். குடும்பத்துடன் நேரத்தை செலவிட விரும்புவீர்கள்.

மகரம் - இந்தப் பெயர்ச்சி உங்கள் மூன்றாவது வீட்டில் நடைபெறும். உடன்பிறந்தவர்கள் மற்றும் நெருங்கிய உறவினர்களுடனான உறவுகள் மேம்படும். நீங்கள் ஒரு சிறிய பயணம் அல்லது வார இறுதி பயணத்தைத் திட்டமிடலாம். தொடர்பு மேம்படும், இது தவறான புரிதல்களைக் குறைக்கும்.

கும்பம் - சுக்கிரன் உங்கள் இரண்டாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைவார். உங்கள் பேச்சு இனிமையாக மாறும், மேலும் மக்கள் உங்கள் வார்த்தைகளால் ஈர்க்கப்படுவார்கள். வீட்டில் ஆடம்பர வசதிகள் அதிகரிக்கும், மேலும் குடும்ப வாழ்க்கை சீராக இருக்கும். 

மீனம் - சுக்கிரன் உங்கள் லக்ன வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைவார், இது உங்கள் ஆளுமையை மேம்படுத்தும். உங்கள் வாழ்க்கை முறை மிகவும் ஆடம்பரமாகவும் வசதியாகவும் மாறக்கூடும். மக்கள் உங்களிடம் எளிதில் ஈர்க்கப்படுவார்கள், மேலும் உங்கள் சமூக வாழ்க்கை சுறுசுறுப்பாக இருக்கும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க: சனியின் வீட்டில் சூரியன்: 4 நாட்களில் 4 ராசிகளின் தலைவிதி மாறப்போகுது, இனி பொற்காலம் தான்

மேலும் படிக்க: சுக்கிர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு பிரச்சனைதான்! பணம், ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை

Venus TransitPiscesMaha ShivratriZodiac Signs Shukra Gocharsukra peyarchi palangal

