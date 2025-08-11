சுக்கிரன் பெயர்ச்சி... செப்டெம்பர் மாதம் முதல் 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்

ஜோதிட சாஸ்திரங்களில் அனைத்து கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட காலத்தில் தனது ராசியிய மாற்றிக் கொள்கின்றனர். அவற்றில், சுக்கிரன் செல்வத்தை வழங்கும் கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது. ஆடம்பர வாழ்க்கையையும் செழிப்பையும் செல்வத்தையும் வழங்கும் கிரகம். துலாம் ராசிக்கு அதிபதி சுக்கிரன். சுக்கிரன் ஒரு மாத கால இடைவெளியில் ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சியாகிறது. ஒரு வருடத்தில் சுக்கிரன் தனது சொந்த ராசிக்குத் திரும்பும் போதெல்லாம், மிகவும் நல்ல ராஜயோகங்கள் உருவாகின்றன என்று கூறப்படுகிறது. அத்தகைய ஒரு நல்ல நேரம் அடுத்த மாதம் அதாவது செப்டம்பரில் வரப்போகிறது.
சுக்கிரன் தனது ராசியான துலாம் ராசிக்குள் நுழையும் போது. இதன் காரணமாக, மாளவ்ய ராஜயோகம் உருவாகும். மேலும், சூரியன் மற்றும் புதன் இணைந்ததால் புத்தாதித்ய ராஜயோகம் உருவாகும். இதன் காரணமாக சில ராசிகளுக்கு பொன்னான நாட்கள் தொடங்கலாம். இந்த இரண்டு நல்ல யோகங்களின் உருவாக்கத்தால் 3 ராசிகள் நிறைய நன்மைகளைப் பெறப் போகின்றன. அவர்களின் தொழில் ஒரு புதிய திசையைப் பெறலாம் மற்றும் புதிய வருமான வழிகளையும் உருவாக்கலாம். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள் எவை என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம்.
2025 செப்டம்பரில் சுக்கிரன் சஞ்சாரத்தால் பலனடையும் அதிர்ஷ்ட ராசிகள்
துலாம்
செப்டம்பர் மாதத்தில் உருவாகும் மாளவ்ய மற்றும் புதாதித்ய ராஜயோகம் ஆளுமையை மேம்படுத்தும். உங்கள் தன்னம்பிக்கை உச்சத்தில் இருக்கும். உங்கள் தொழில் முன்னேற்றம் அடையும், மேலும் உங்களுக்கு சில புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். காதல் வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும். உங்கள் துணையுடன் டேட்டிங் செல்லலாம். சமூகத்தில் மரியாதை அதிகரிக்கும்.திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு திருமணம் கை கூடும்.
கும்பம்
சுக்கிரன் ஒரு வருட காலம் கழித்து தனது சொந்த ராசிக்கு திரும்புவது கும்ப ராசிகளுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும். உங்கள் இனிமையான குரல் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் பெரிய வெற்றியைத் தரும். ஆன்மீக நடவடிக்கைகளில் உங்கள் நாட்டம் அதிகரிக்கும். உங்கள் குடும்பத்துடன் ஆன்மீக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடத்திற்கு நீங்கள் ஒரு பயணம் செல்லலாம். நீங்கள் முன்பு நினைத்திராத ஒரு பழைய முதலீட்டிலிருந்து பெரிய நன்மையைப் பெறலாம்.
மகரம்
செப்டம்பர் மாதம் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தின் கதவுகள் திறக்கப்படலாம். சுக்கிரன் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை அள்ளி வழங்குவார். அடுத்த மாதம் சுக்கிரன் சஞ்சரித்தவுடன், உங்கள் வாழ்க்கையில் தொடர் வெற்றிகள் தொடங்கலாம். தொழிலதிபர்கள் பெரும் வெற்றியைப் பெறலாம். வேலைக்காக நீங்கள் நீண்ட தூரம் பயணிக்க வேண்டியிருக்கலாம், ஆனால் அந்த பயணத்தையும் நீங்கள் அனுபவிப்பீர்கள். பழைய தொடர்புகள் காரணமாக, உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய முன்னேற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், வாஸ்து சாஸ்திரங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.
மேலும் படிக்க | இன்னும் 77 நாட்களில் குரு கடகத்தில் பெயர்ச்சி.. 5 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட், அனைத்திலும் வெற்றி, அதிர்ஷ்டம்
மேலும் படிக்க | புனர்வசு நட்சத்திரத்திற்கு செல்லும் குரு பகவான்... ஆவணி முதல் 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ