கன்னி ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், நிதி ஆதாயம் உண்டாகும்

Venus Transit In Virgo: வேத ஜோதிடத்தில், சுக்கிரன் செல்வம், செழிப்பு, பொருள் மகிழ்ச்சி மற்றும் திருமண வாழ்க்கைக்கு ஒரு காரணியாகக் கருதப்படுகிறார். எனவே, சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடையும் போதெல்லாம், அது அனைத்து ராசிகளுக்கும் சிறப்பு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக் கூடலாம். அதன்படி வருகிற அக்டோபர் 9 ஆம் தேதி, சுக்கிரன் கன்னி ராசியில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார், இது சில ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும். அதுமட்டுமின்றி, செல்வம் அதிகரிக்கக்கூடும். உங்கள் குழந்தைகள் மூலம் சில நல்ல செய்திகளையும் நீங்கள் பெறலாம். இந்த அதிர்ஷ்ட ராசிக்காரர்கள் யார் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்…
கன்னி
உங்கள் ராசியில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலனைத் தரும். சுக்கிரன் உங்கள் ராசியிலிருந்து லக்ன வீட்டில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். எனவே, இந்த நேரத்தில் உங்கள் திட்டமிட்ட திட்டங்கள் வெற்றி பெறும். வரும் காலத்தில் நீங்கள் அதிக சுறுசுறுப்பாகவும் நம்பிக்கையுடனும் உணருவீர்கள். இந்த நேரத்தில் குடும்ப உறுப்பினர்களிடமிருந்தும் உங்களுக்கு முழு ஆதரவு கிடைக்கும். திருமணமானவர்கள் மகிழ்ச்சியான திருமண வாழ்க்கையை அனுபவிப்பார்கள். இந்த நேரத்தில் கூட்டாண்மை வேலையும் லாபகரமாக இருக்கலாம்.
விருச்சிகம்
சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கலாம். இந்தப் பெயர்ச்சி உங்கள் ராசியிலிருந்து 11வது வீட்டில் நிகழும். எனவே, இந்த நேரத்தில் உங்கள் வருமானம் கணிசமாக அதிகரிக்கக்கூடும். கூடுதலாக, முதலீடுகளிலிருந்து லாபம் ஈட்ட உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி வர்த்தகங்களில் ஈடுபடுபவர்கள் நல்ல லாபத்தைக் காணலாம். மேலும், நீங்கள் பங்குச் சந்தை, அல்லது லாட்டரியில் முதலீடு செய்ய விரும்பினால், இது ஒரு சாதகமான நேரம். தொழிலதிபர்கள் நல்ல லாபத்தைப் பெற வாய்ப்பு கிடைக்கும். இந்த ராசிக்காரர்களின் நிதி நிலைமை மேம்படும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகளையும் நீங்கள் பெறலாம்.
தனுசு
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி நன்மை பயக்கும். உங்கள் ஜாதகத்தில் தொழில் மற்றும் வணிகத் துறையில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி ஏற்படும். எனவே, இந்த நேரத்தில் உங்கள் தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியை நீங்கள் அனுபவிக்கலாம். நீங்கள் புதிய உறவுகளையும் பெறுவீர்கள். புதிய வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும், இது உங்களுக்கு திருப்தியைத் தரும். வணிக வகுப்பில் உள்ளவர்கள் பயனடைவார்கள். உங்கள் வேலை அல்லது வணிகம் கலை, ஊடகம், இசை, ஃபேஷன் டிசைனிங் அல்லது ஆடம்பரப் பொருட்களுடன் தொடர்புடையதாக இருந்தால், நீங்கள் நல்ல லாபத்தைக் காணலாம். தொழிலதிபர்கள் நல்ல நிதி ஆதாயங்களை அனுபவிக்கலாம். மேலும், உங்கள் தந்தை மற்றும் ஆசிரியருடனான உங்கள் உறவு நன்றாக இருக்கும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)
