/சுக்கிர பெயர்ச்சி: ஆகஸ்ட் 1 முதல் இந்த 4 ராசிகளுக்கு பணவரவு, அதிர்ஷ்டத்தில் ஜாக்பாட்!

ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் அசுரர்களின் குருவாகவும் அழகு, ஆடம்பரம், காதல், செல்வம் மற்றும் செழிப்பின் காரணியாகவும் சுக்கிர பகவான் திகழ்கிறார். ரிஷபம் மற்றும் துலாம் ராசிகளின் அதிபதியான இவர், மாதம் ஒருமுறை தனது ராசியை மாற்றக்கூடியவர்.
தற்போது சிம்ம ராசியில் சஞ்சரித்து வரும் சுக்கிர பகவான், ஆகஸ்ட் 01 ஆம் தேதி அன்று புதனின் சொந்த வீடான கன்னி ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆகிறார். நட்பு கிரகமான புதனின் ராசிக்கு சுக்கிரன் செல்வதால், இதன் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலுமே காணப்படும். இருப்பினும், குறிப்பாக 4 ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில், பொருளாதாரம் மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கையில் பொற்காலம் தொடங்கவுள்ளது. அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள் யார் யார் என்பதை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.
ரிஷப ராசியினரின் 5 ஆம் இடமான பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்திற்கு சுக்கிரன் பெயர்ச்சியாகிறார். இதனால் பணியிடத்தில் உங்கள் திறமைக்கு மதிப்பிருக்கும். சக ஊழியர்களும் உயர் அதிகாரிகளும் உங்களை கண்டு வியப்பர். பணிபுரிபவர்களுக்கு எதிர்பார்த்த சம்பள உயர்வும் பதவி உயர்வும் தேடி வரும். புதிய வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் அமையும். முன்பே செய்த முதலீடுகளில் இருந்து இரட்டிப்பு லாபம் கிடைக்கும்.
மிதுன ராசியினரின் 4 ஆம் இடமான சுக ஸ்தானத்திற்குச் சுக்கிரன் செல்கிறார். நீண்ட நாட்களாகத் தள்ளிப்போன காரியங்கள் சுபமாக முடிவடையும். வியாபாரிகளுக்குப் புதிய மற்றும் லாபகரமான ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும். விரும்பிய இடத்திற்குப் பணிமாற்றம் கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவு பெருகும். சொந்தமாகப் புதிய வீடு அல்லது வாகனம் வாங்க வேண்டும் என்ற நீண்ட நாள் கனவு நனவாகும்.
சிம்ம ராசியினரின் 2 ஆம் இடமான தன ஸ்தானத்திற்குச் சுக்கிர பகவான் பெயர்ச்சியாகிறார். வராக்கடனாகச் சிக்கியிருந்த பணம் கைக்கு வந்து சேரும். பரம்பரைச் சொத்துக்கள் மூலம் பெரிய அளவிலான நிதி ஆதாயம் உண்டாகும். சமுதாயத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் கூடும். தொழிலில் புதிய பொறுப்புகள் தேடி வரும். குடும்ப உறவுகள் பலப்படும்; காதல் வாழ்க்கை மிகவும் இனிமையாக அமையும்.
மகர ராசியினரின் 9 ஆம் இடமான பாக்கிய ஸ்தானத்திற்கு சுக்கிரன் அடியெடுத்து வைக்கிறார். அதிர்ஷ்டத்தின் பூரண ஆதரவு இருப்பதால் தொட்ட காரியங்கள் அனைத்திலும் வெற்றி நிச்சயம். புதிய தொழில் தொடங்குவதற்கும், இருக்கும் தொழிலை விரிவுபடுத்துவதற்கும் இது பொன்னான காலம். வியாபாரப் பயணங்கள் நல்ல லாபத்தைத் தரும். மாணவர்களுக்கு படிப்பில் கூர்மையும் சிறப்பான தேர்ச்சியும் அமையும். வணிகர்களுக்கு புதிய வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும்.
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