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சுக்கிர பெயர்ச்சி: ஆகஸ்ட் 1 முதல் இந்த 4 ராசிகளுக்கு பணவரவு, அதிர்ஷ்டத்தில் ஜாக்பாட்!

ஆகஸ்ட் 1 ஆம் தேதி சுக்கிரன் கன்னி ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆகுவதால், குறிப்பிட்ட 4 ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில், பணவரவு மற்றும் அதிர்ஷ்டத்தில் பெரிய முன்னேற்றம் ஏற்படும்.

Written ByR Balaji
Published: Jul 28, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 12:11 PM IST
சுக்கிர பெயர்ச்சி: ஆகஸ்ட் 1 முதல் இந்த 4 ராசிகளுக்கு பணவரவு, அதிர்ஷ்டத்தில் ஜாக்பாட்!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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