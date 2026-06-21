/சுக்கிரன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி.. ஜூன் 23 முதல் இந்த 4 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்! பணம் கொட்டும்

ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் சுக்கிரன் மிகவும் முக்கிய கிரகங்களில் ஒன்றாக இருக்கிறது. இதன் ஒவ்வொரு நகர்வும் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது. அந்த வகையில், செல்வம், ஆடம்பரம், மகிழ்ச்சி ஆகியவற்றின் காரணியாக திகழும் சுக்கிரன் ஜூன் 23 ஆம் தேதி அன்று புதனின் நட்சத்திரமான ஆயில்யம் நட்சத்திரத்திற்குள் நுழைகிறார்.
சுக்கிரனின் இந்த நட்சத்திர பெயர்ச்சி மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான அனைத்து ராசிகளின் வாழ்க்கையிலும் மகிழ்ச்சியையும் செல்வ செழிப்பையும் தரப்போகிறது. இருப்பினும் சில குறிப்பிட்ட 4 ராசிகளுக்கு மட்டும் பொருளாதாரம் மற்றும் தொழில் வாழ்க்கையில் அசுர வளர்ச்சியையும் வாரி வழங்க இருக்கிறது. இந்த நிலையில், அந்த அதிர்ஷ்டத்தை பெறும் ராசிக்காரர்கள் யார் யார்? எந்த மாதிரியான பலன்களை அனுபவிக்க இருக்கின்றனர் என்பது குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம்.
ரிஷப ராசியின் அதிபதியே சுக்கிரன் தான் என்பதால், இந்த நட்சத்திர பெயர்ச்சி உங்களுக்கு மிகவும் சாதகமான காலத்தையும் நற்பலன்களையும் தரவிருக்கிறது. வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு முக்கிய பொறுப்புகள் தேடி வரும். வியாபாரத்தில் லாபத்தை பெருக்குவதற்கான புதிய வாய்ப்புகள் கதவை தட்டும். உங்களின் வசதி வாய்ப்புகள் பெருகும். நீண்ட நாட்களாக புதிய சொத்து அல்லது வாகனம் வாங்க நினைத்து கொண்டிருந்தால், அதற்கு இது மிகவும் உகந்த நேரம். தம்பதியரிடையே நெருக்கம் அதிகமாகும். திருமணம் ஆகாமல் இருப்பவர்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் நல்ல வரன் அமையும்.
சுக்கிரன் புதனின் ஆயில்யம் நட்சத்திரத்திற்குள் நுழைவது மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு பண வரவை அள்ளித்தர இருக்கிறது. ஊடகம், எழுத்துத்துறை, கன்சல்டிங் போன்ற துறைகளில் இருப்பவர்கள் தங்களின் திறமையான பேச்சால் காரியத்தை சாதித்து நன்மையடைவர். நீண்ட நாட்களாக முடங்கி கிடந்த பணம் கைக்கு வந்து சேரும். எதிர்பாராத பண வரவு உண்டாவதால் நிதி நிலைமை முன்பை விட மிகவும் வலுவடையும். குடுமத்தினரின் முழு ஆதரவு உங்களுக்கு இருக்கும். இதனால் நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருக்கும் வேலைகள் சுமூகமாக முடிவடையும்.
சுக்கிரனின் இந்த நட்சத்திர மாற்றம் கடக ராசியினருக்கு புகழையும், மன மகிழ்ச்சியையும் தேடி தரும். சமூகத்தில் உங்களது அந்தஸ்து உயரும். உங்கள் பேச்சை கேட்டு உங்களை சுற்றியுள்ளவர்கள் ஈர்க்கப்படுவார்கள். வேலையில் இருக்கும் உங்களுக்கு உயர் அதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். நீண்ட நாட்களாக இருந்த தேவையற்ற மன அழுத்தங்கள் நீங்கி, மனது மிகவும் லேசாகவும் நிம்மதியாகவும் உணர்வீர்கள்.
புதனை அதிபதியாக கொண்ட கன்னி ராசிக்கு, சுக்கிரனின் இந்த ஆயில்ய நட்சத்திர பெயர்ச்சி, அள்ள அள்ள குறையாத நன்மைகளை வாரி வழங்க போகிறது. இந்த காலகட்டத்தில் உங்களின் வருமானம் உயரும். தொழிலில் எதிர்பார்த்ததை விட நல்ல லாபம் கிடைக்கும். அதேபோல் பெரிய ஒப்பந்தத்தை பேசி முடிப்பீர்கள். இது உங்களுக்கு எதிர்காலத்தில் பெரும் லாபத்தை தரும். உங்களது நீண்ட நாள் ஆசை மற்றும் கனவு இந்த நேரத்தில் நிறைவேறும். இதனால் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும்.
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