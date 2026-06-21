Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Spiritual
  • /சுக்கிரன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி.. ஜூன் 23 முதல் இந்த 4 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்! பணம் கொட்டும்

சுக்கிரன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி.. ஜூன் 23 முதல் இந்த 4 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்! பணம் கொட்டும்

Shukran Nakshatra Peyarchi: ஜூன் 23 ஆம் தேதி சுக்கிரன் புதனின் ஆயில்ய நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி ஆகிறது. இதனால் 4 ராசிக்காரர்கள் கோடீஸ்வர யோகத்தை அனுபவவிக்க இருக்கின்றனர். 

Written ByR Balaji
Published: Jun 21, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 02:34 PM IST
சுக்கிரன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி.. ஜூன் 23 முதல் இந்த 4 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்! பணம் கொட்டும்
Image Credit: Image Source: X

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
விராட் என்ட்ரி... சதமடித்த ஜெய்ஸ்வால் இல்லை - ODI தொடர் இந்திய அணி அறிவிப்பு
Team India40 min ago
2
Nagapattinam46 min ago
3
Minister Viswanathan1 hr ago
4
Yoga Day1 hr ago
5
Tiruvannamalai1 hr ago