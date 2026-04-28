  சுக்கிர பெயர்ச்சி 2026: மே 8 முதல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை! செல்வம் குவியும்

சுக்கிர பெயர்ச்சி 2026: மே 8 முதல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை! செல்வம் குவியும்

Shukra Peyarchi 2026: மே 8 அன்று நடக்கும் சுக்கிரனின் மிருகசீரிஷ நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் மேஷம், ரிஷபம் மற்றும் துலாம் ஆகிய 3 ராசிகளுக்கு பதவி உயர்வு, பணவரவு மற்றும் சொத்து சேர்க்கை போன்ற சிறப்பான பலன்கள் கிடைக்க உள்ளன.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 28, 2026, 09:05 PM IST
  • சுக்கிர பகவானின் ராசி மாற்றம் ஏன் முக்கியம்?
  • மே மாதம் எந்தெந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்?
  • சுக்கிர பெயர்ச்சியால் ராஜயோகம் பெறும் ராசிகள் எவை?

Shukra Peyarchi 2026: ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் படி, சுக்கிரன் (Venus) ஆடம்பர வாழ்க்கை, அன்பு, மகிழ்ச்சி மற்றும் செல்வத்திற்கு அதிபதியாக கருதப்படுகிறார். ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் பலமாக இருந்தால், அவர்களுக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் வசதி வாய்ப்பில் குறை இருக்காது. இந்த நிலையில் சுக்கிர பகவான், வரும் மே 08 ஆம் தேதி அன்று மிருகசீரிஷ நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி ஆக உள்ளார். 

சுக்கிரனின் இந்த நட்சத்திர பெயர்ச்சியானது அனைத்து ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தினாலும், குறிப்பாக 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகத்தை தரப்போகிறது. இந்த பெயர்ச்சி ஒரு திருப்புமுனையாக அமையும் என நம்பப்படுகிறது. அப்படி சுக்கிர பெயர்ச்சியால் அதிர்ஷ்டத்தை பெறப்போகும் ராசிகள் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 

மேஷம் (Aries) - தடைப்பட்ட காரியங்களில் வெற்றி 

சுக்கிரனின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு அபிரிமிதமான பலன்களை தர இருக்கிறது. வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்கள் ஏற்படும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிப்பதோடு, பிரிந்திருந்த உறவுகள் மீண்டும் ஒன்று சேரும். சொத்துக்கள் வாங்குவது அல்லது புதிய முதலீடுகளை செய்வதற்கு இது உகந்த நேரமாகும். திருமணமாகாதவரகளுக்கு நல்ல வரன் அமையும். 

ரிஷபம் (Taurus) - பதவி மற்றும் வருமான உயர்வு 

ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த சுக்கிர பெயர்ச்சி தொழில் ரீதியாக மிகப்பெரிய பாய்ச்சலை தரும். இந்த காலகட்டத்தில் நீண்ட நாட்களாக காத்திருந்த பதவி உயர்வு அல்லது புதிய வேலை வாய்ப்புகள் தேடி வரும். வியாபராத்தில் இருப்பவர்களுக்கு தொழிலை விரிவுபடுத்தும் சூழல் அமையும். வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்க வாய்ப்புள்ளது. குடும்ப உறுப்பினர்களிடையே ஒற்றுமையும் மகிழ்ச்சியும் அதிகரிக்கும். மேலும் ஆளுமை திறன் மற்றும் படைப்பாற்றல், முடிவெடுக்கும் ஆற்றல் அதிகரிக்கும். கடினமான பணிகளையும் எளிதாக செய்து முடிப்பீர்கள். 

துலாம் (Libra) - வருமான உயர்வு மற்றும் வசீகரம் 

சுக்கிரனை ராசி நாதனாக கொண்ட துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த பெயர்ச்சி இரட்டிப்பு பலன்களை தரும். பல வழிகளில் இருந்து வருமானம் வரத் தொடங்கும். உங்கள் வங்கி இருப்பு க்ணிசமாக உயரும். சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். உங்களின் பேச்சு திறனும் வசீகரமும் மற்றவர்களை கவரும் வகையில் அமையும். மாணவர்கள் மற்றும் போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயாராகுபவர்களுக்கு இது பொற்காலமாக இருக்கும். நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றியை தரும். 

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.  

Venus Transit 2026Shukra PeyarchiVenus in Mrigashira NakshatraRasi Palan Tamil

