அட்சய திருதியை அன்று சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர ஜாக்பாட் யோகம்

Venus Transit : அட்சய திருதியை 2026-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 19-ஆம் தேதி வருகிறது. இந்து மதத்தில் இந்நாள் சுயம் சித்த முகூர்த்தம் என்று போற்றப்படுகிறது. இருப்பினும், 2026-ஆம் ஆண்டின் இந்த குறிப்பிட்ட தேதி மிகச் சிறப்பாக அமையவிருக்கிறது; 2026 ஏப்ரல் 19, ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று நாடு முழுவதும் மக்கள் இந்த இயல்பாகவே மங்கலமான காலத்தில் சுப காரியங்களில் ஈடுபட்டிருக்கும் அதே வேளையில் சுக்கிர கிரகம் (Venus) சரியாக பிற்பகல் 3:51 மணிக்கு தனது சொந்த ராசியான ரிஷப ராசிக்குள் பிரவேசிக்கிறது. சுக்கிரன் செல்வம், செழிப்பு மற்றும் ஆடம்பரத்தின் காரகனாகக் கருதப்படுகிறார்; ஜோதிட சாஸ்திரத்தில், சுக்கிர பகவான் சுகபோகங்கள் மற்றும் உலகியல் இன்பங்களின் அதிபதியாகப் போற்றப்படுகிறார். அட்சய திருதியை போன்ற ஒரு புனிதமான பண்டிகை நாளில் நிகழும் இந்தச் சுக்கிரப் பெயர்ச்சியானது, ஒரு அரிய நிகழ்வாகும். இதனால் நான்கு ராசிக்காரர்களின் வாழ்வில் செழிப்பையும் மகிழ்ச்சியையும் கொண்டுவரக் கூடும். நீங்கள் ஒரு ஆடம்பரமான வாழ்க்கை முறை, புதிய வாகனம் வாங்குதல் அல்லது திடீர் நிதி ஆதாயங்களை அடைதல் குறித்துக் கனவு கண்டு வந்திருந்தால், இந்தச் சுக்கிரப் பெயர்ச்சியானது உங்கள் வாழ்வில் ஒரு மிக முக்கியமான திருப்புமுனையாக அமையக்கூடும்.
சுக்கிரன் ரிஷப ராசியில் நுழைகிறார்
சுக்கிரன் தனது சொந்த ராசியான ரிஷபத்தில் சஞ்சரிக்கும்போது, 'மாளவ்ய மகாபுருஷ யோகத்தின்' தாக்கம் தெளிவாக வெளிப்படுகிறது. இது ஒருவரின் தனிப்பட்ட வாழ்வில் காதல் மற்றும் செல்வச் செழிப்பை அதிகரிப்பது மட்டுமல்லாமல், கலை, ஃபேஷன் மற்றும் பௌதிக சுகபோகங்கள் சார்ந்த துறைகளிலும் முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது. 'அட்சய திருதியை' முதல், தங்கள் பொற்காலத்தின் தொடக்கத்தைக் காணவிருக்கும் அந்த நான்கு அதிர்ஷ்ட ராசிகள் எவை என்பதை இப்போது விரிவாக அறிந்துகொள்வோம்.
இந்த 4 ராசிகளின் அதிர்ஷ்டம் மாறப்போகிறது (Lucky Zodiac Signs)
1. மேஷம்: உங்கள் ராசியிலிருந்து இரண்டாம் வீட்டிற்கு சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைவதால், நிதி ஆதாயத்திற்கான வலுவான வாய்ப்புகள் தென்படுகின்றன. உங்கள் பேச்சு வன்மை மேலும் வசீகரமாகும்; மேலும், முன்பு முடங்கிக் கிடந்த பணத்தை நீங்கள் மீண்டும் பெறக்கூடும். முதலீடுகளின் மூலம் நீடித்த மற்றும் செழிப்பான வருவாயைப் பெற இக்காலம் உறுதியளிக்கிறது.
2. கன்னி: உங்கள் ராசியிலிருந்து ஒன்பதாம் வீட்டிற்கு சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைவதால், நீங்கள் அதிர்ஷ்டத்தின் முழுமையான ஆதரவை அனுபவிப்பீர்கள். நீண்ட தூரப் பயணங்கள் உங்களுக்குப் பயனுள்ளதாக அமையும்; மேலும், ஆன்மீக மற்றும் சமயச் செயல்பாடுகளில் உங்கள் ஈடுபாடு மேலும் ஆழமடையும். சுகபோகங்கள் மற்றும் ஆடம்பரங்களுக்காக நீங்கள் செலவு செய்யக்கூடும் என்றாலும், உங்கள் வருமான வழிகளும் விரிவடையவுள்ளன.
3. துலாம்: ஒரு ஆடம்பரமான வாழ்க்கை முறையை அமைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற உங்கள் கனவு நனவாகப் போகிறது. உங்கள் ராசியின் அதிபதி சுக்கிரன் என்பதால், அவர் ரிஷப ராசிக்கு மேற்கொள்ளும் பெயர்ச்சியானது உங்களுக்குக் கிடைத்த ஒரு வரப்பிரசாதமே ஆகும். மூதாதையர் சொத்துக்கள் மூலம் உங்களுக்குத் திடீர் ஆதாயங்கள் கிடைக்கலாம்; அல்லது ஒரு முக்கிய வணிக ஒப்பந்தம் இறுதி செய்யப்படலாம்.
4. தனுசு: உங்கள் பணியில் புதிய உயரங்கள். சுக்கிரனின் தாக்கத்தால், பணியிடத்தில் உங்கள் அந்தஸ்தும் அதிகாரமும் உயரும். நீங்கள் ஒரு புதிய வேலைக்காகவோ அல்லது பதவி உயர்வுக்காகவோ காத்திருந்தீர்கள் என்றால், அட்சய திருதியைக்குப் பிறகு அந்த விருப்பம் நிறைவேறக்கூடும்.
பிற ராசிகள்: கவலை வேண்டாம் இந்த 'அட்சய' பரிகாரங்களைச் செய்யுங்கள். மேலே உள்ள பட்டியலில் உங்கள் ராசி இடம்பெறவில்லை என்றால், சுக்கிரப் பெயர்ச்சியின் நன்மைகளைப் பெற,
அட்சய திருதியையன்று பின்வரும் பரிகாரங்களைச் செய்யத் தவறாதீர்கள்:
வெள்ளை நிறப் பொருட்களை தானம் செய்தல்: அரிசி, பால், சர்க்கரை அல்லது வெள்ளை நிற ஆடைகள் போன்ற பொருட்களை ஒரு கோவிலுக்கோ அல்லது தேவைப்படுபவர்களுக்கோ தானமாக அளியுங்கள்.
மகாலட்சுமி வழிபாடு: அட்சய திருதியை அன்று, தேவி லட்சுமிக்கு இளஞ்சிவப்புத் தாமரை மலர்களையும் பாயசத்தையும் படைத்து வழிபடுங்கள்.
சுக்கிர மந்திர ஜபம்: சுக்கிரப் பெயர்ச்சிக் காலத்தில், "ஓம் ஷும் சுக்ராய நமஹ" (Om Shun Shukray Namah) என்ற மந்திரத்தை 108 முறை ஜபியுங்கள்.
நறுமணப் பயன்பாடு: தினமும் சந்தனம் அல்லது ரோஜா நறுமணப் பொருட்களைப் (perfume) பயன்படுத்துங்கள்; இது சுக்கிர பகவானைப் பெரிதும் மகிழ்விக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ):
2026-ஆம் ஆண்டு அட்சய திருதியை எப்போது தொடங்குகிறது?
2026-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 19, ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று அட்சய திருதியை கொண்டாடப்படுகிறது. அன்று அதிகாலை முதலே சுப காரியங்களைச் செய்ய உகந்த நேரமாக அமைகிறது.
சுக்கிரப் பெயர்ச்சி இந்த நாளில் ஏன் இவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது?
சுக்கிரன் செல்வம் மற்றும் ஆடம்பரத்தின் காரகன். அவர் தனது சொந்த ராசியான ரிஷபத்தில் நுழையும்போது அதன் பலன் இரட்டிப்பாகிறது.
பட்டியலில் இல்லாத ராசிக்காரர்கள் தங்கம் வாங்கலாமா?
நிச்சயமாக! அட்சய திருதியை என்பது அனைத்து ராசிகளுக்கும் பொதுவான ஒரு சுப தினமாகும். உங்கள் ராசி அந்த 4 ராசிகளில் இல்லை என்றாலும், நீங்கள் தங்கம் அல்லது சேமிப்பைத் தொடங்கலாம்.
மேலும் படிக்க: செல்வம் பெருக அட்சய திருதியை அன்று இந்த பூக்களால் அர்ச்சனை செய்யுங்கள்!
மேலும் படிக்க: அட்சய திருதியை 2026: தங்கத்தின் விலையை லாக் செய்வது லாபமா? அல்லது தந்திரம் உள்ளதா?
