சுக்கிரனால் ஜொலிக்க போகும் 5 ராசிக்காரர்கள்! பண வரவு அதிகரிக்கும்!

மகிழ்ச்சி, செல்வம், ஆடம்பரம் ஆகியவற்றின் காரணியான சுக்கிர பகவானின் சஞ்சாரம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. 5 அதிர்ஷ்ட ராசிகள் யார் யார் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 8, 2025, 12:23 PM IST
  • ராஜயோகமும் தனயோகமும் தேடி வரும்!
  • சுக்கிரனால் ஜொலிக்க போகும் 5 ராசிக்காரர்கள்!
  • உங்க ராசி இருக்கிறதா என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

சுக்கிரனால் ஜொலிக்க போகும் 5 ராசிக்காரர்கள்! பண வரவு அதிகரிக்கும்!

வேத ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி, கிரகங்களின் பெயர்ச்சிகள் ஒவ்வொரு ராசியிலும் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. மகிழ்ச்சி, செல்வம், ஆடம்பரம் ஆகியவற்றின் காரணியான சுக்கிர பகவானின் சஞ்சாரம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. அந்த வகையில், தற்போதைய சுக்கிரனின் சாதகமான நிலையால், குறிப்பிட்ட ஐந்து ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகமும், தனயோகமும் ஒன்றாக கிடைத்து, அவர்களின் வாழ்வில் எதிர்பாராத முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக ஜோதிட வல்லுநர்கள் கணித்துள்ளனர். அதிகாரம், பதவி, செல்வாக்கு ஆகியவற்றைத் தரும் ராஜயோகமும், செல்வ செழிப்பை பெருக்கும் தனயோகமும் ஒருசேர கிடைப்பது ஒரு வரம். அந்த 5 அதிர்ஷ்ட ராசிகள் யார் யார் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

மேலும் படிக்க | சந்திர கிரகணம், இந்த ராசிகள் அடுத்த 6 மாதம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும்

மேஷம்

மேஷ ராசியின் ஐந்தாம் வீட்டில் சுக்கிரன் சஞ்சரிப்பதால், திறமைகளும், படைப்பாற்றலும் வெளிப்படும். உங்களின் செயல்திறன் மற்றவர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு, பணியிடத்தில் அதிகாரமும், செல்வாக்கும் உயரும். அரசு வேலைகள் மற்றும் போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயாராகி வருபவர்கள் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெறுவார்கள். வருமானம் கணிசமாக அதிகரிக்கும். திடீர் பண வரவுக்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ளன. குழந்தை பாக்கியம் குறித்த நல்ல செய்திகள் வந்து சேரும். வேலையில்லாதவர்களுக்கு மட்டுமின்றி, பணியில் இருப்பவர்களுக்கும் வெளிநாட்டில் இருந்து நல்ல வேலை வாய்ப்புகள் தேடி வரக்கூடும்.

கடகம்

கடக ராசிக்கு இரண்டாம் இடமான பண ஸ்தானத்தில் சுக்கிரன் சஞ்சரிப்பது, குறைவான உழைப்பில் அதிக லாபத்தை கொடுக்கும் அமைப்பாகும். நீங்கள் எடுக்கும் சிறு முயற்சிகள்கூட, பெரிய அளவிலான வருமானத்தை பெற்று தரும். பங்குச்சந்தை மற்றும் ஊக வணிகங்களில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு இது லாபகரமான காலமாக இருக்கும். தொழில் மற்றும் உத்தியோகத்தில் யோகம் உண்டாகும். திருமண உறவுகளில் பரஸ்பர அன்யோன்யம் அதிகரிக்கும், நல்ல வரன்கள் அமையும். நீண்ட நாட்களாக இருந்து வந்த பண பிரச்சினைகளில் இருந்து முழுமையான விடுதலை கிடைக்கும்.

சிம்மம்

சுக்கிரன் சிம்ம ராசியிலேயே சஞ்சரிப்பதால், உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்குப் பதவி உயர்வுகள் கிடைக்கும். வேலைப்பளு குறைந்து, மன நிம்மதி பிறக்கும். தொழில் மற்றும் வேலை நிமித்தமாக வெளிநாடு செல்லும் யோகம் உண்டாகும். வேலையில்லாமல் இருப்பவர்களுக்கு தங்கள் சொந்த ஊரிலேயே நல்ல வேலை அமையும். பல வழிகளில் வருமானம் பெருகும். உங்கள் வாழ்க்கை துணைக்கு உயர் பதவி கிடைக்கவும் வாய்ப்புள்ளது. வசதியான குடும்பத்தில் இருந்து திருமண வரன் அமையும். உங்களின் வாழ்க்கை முறை ஒட்டுமொத்தமாக மாறி, ஒரு புதிய அத்தியாயம் தொடங்கும்.

துலாம்

துலாம் ராசியின் அதிபதியான சுக்கிரனே, லாப ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிப்பது மிக வலுவான ராஜயோகமாகும். இதனால், பல வழிகளிலும் பண வரவு தங்கு தடையின்றி இருக்கும். நீண்ட நாட்களாக வராமல் இருந்த கடன், பாக்கிகள் அனைத்தும் வசூலாகும். சமூகத்தில் பிரபலமான மற்றும் செல்வாக்கு மிக்க நபர்களுடன் நெருங்கிய உறவுகள் உருவாகும். அரசு வேலைக்கு முயற்சிப்பவர்களுக்கு சாதகமான பதில் கிடைக்கும். பணியில் ஸ்திரத்தன்மையுடன், அந்தஸ்து மற்றும் சம்பளமும் உயரும். தொழில் மற்றும் வியாபாரம் இரட்டிப்பு லாபத்தைத் தரும். 

தனுசு

தனுசு ராசிக்கு பாக்கிய ஸ்தானம் எனப்படும் ஒன்பதாம் வீட்டில் சுக்கிரன் சஞ்சரிப்பதால், ராஜயோகம் மற்றும் தனயோகம் ஆகிய இரண்டும் ஒருங்கே செயல்படும். இதனால், இந்த ராசிக்காரர்கள் தாங்கள் ஈடுபடும் எந்த துறையாக இருந்தாலும், அதில் எதிர்பார்ப்புகளையும் தாண்டிய அபரிமிதமான வளர்ச்சியை அடைவார்கள். போட்டி தேர்வுகள் மற்றும் நேர்காணல்களில் பெரும் வெற்றி கிட்டும். வெளிநாட்டு வருமானம் ஈட்டும் வாய்ப்புகள் உருவாகும். வருமானம் நாளுக்கு நாள் உயரும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு அரசு அல்லது வங்கி துறையில் வேலை கிடைக்க வலுவான அறிகுறிகள் உள்ளன. தொழில், வியாபாரத்தில் லாபம் கிடைக்கும்.

மேலும் படிக்க | சந்திர கிரகணம் 2025! இன்று செய்ய கூடாத முக்கியமான 5 விஷயங்கள்!

